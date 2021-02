Kaiserslautern – Einblicke in die Studiengänge gewinnen, sein Wunschfach finden und sich stressfrei in den neuen Lebensabschnitt eingewöhnen – all das ermöglicht das Orientierungsstudium „TUKzero“ an der TU Kaiserslautern (TUK). Abiturientinnen und Abiturenten ebenso wie andere Studieninteressierte können sich für das kommende Sommersemester noch bis 28. Februar bewerben.

Gerade in unsicheren Zeiten ist es beruhigend, dass TUKzero den Weg ins Studium ebnet und dabei Fragen wie diese beantwortet: Technik oder Naturwissenschaft, Sozial- oder Wirtschaftswissenschaften: Welcher Studiengang passt am besten zu meinen Neigungen und Interessen? Welche berufliche Laufbahn kann ich mit den im Wunschfach erworbenen Qualifikationen einschlagen? Bin ich den Anforderungen eines Studiums generell gewachsen?

„Ein Semester lang können Studierende im Rahmen von TUKzero reguläre Lehrveranstaltungen aller Fachrichtungen besuchen, den Studienalltag erleben, Kontakte zu den Fachbereichen knüpfen und umfangreiche Beratungsangebote wahrnehmen“,

sagt Koordinatorin Victoria Margraf.

„Wer möchte, kann zu Semesterende auch an Prüfungen teilnehmen – das ist kein Muss, sondern ein Angebot für all diejenigen, die das Studium anschließend regulär fortsetzen möchten. Rund zwei Drittel der Teilnehmenden bleiben nach dem Orientierungsstudium an der TUK, so unsere Erfahrungen aus den vergangenen Jahren. Das ist ein toller Erfolg für beide Seiten.“

TUKzero, zunächst als Pilotprojekt gestartet, ist ab jetzt ein dauerhaftes Angebot:

„Der Zuspruch bei den ersten drei Durchgängen – im Durchschnitt haben 63 Abiturientinnen und Abiturenten teilgenommen – zeigt, dass der Bedarf an Studienorientierung ungebrochen hoch ist“,

erläutert Koordinatorin Victoria Margraf.