Zwei Leichtverletzte und 11.500 Euro Sachschaden (siehe Foto)

Klingenmünster (ots) – An der Einmündung B 48/L 508 kam es am Montag 15.02.21 gegen 08:15 Uhr zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Der 49-jährige Fahrer eines Mercedes Benz bog aus Richtung Waldrohrbach kommend von der B48 nach links auf die L508 in FR Eschbach ab. Dabei missachtete der Mercedes-Fahrer die Vorfahrt der aus Richtung Eschbach kommenden 32-jährigen Hyundai-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß wurden beide PKW stark beschädigt, sodass auch Betriebsstoffe ausliefen.

Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Beide Unfallfahrzeuge mussten durch Abschleppdienste abtransportiert werden. Der Verkehr wurde durch den Unfall nur geringfügig beeinträchtigt.

Schlittschuhläufer auf Seen

St. Martin/Edenkoben (ots) – Am Sonntagnachmittag 13.02.2021 kam es zu mehreren Einsätzen wegen Schlittschuhläufern auf zugefrorenen Seen im Dienstgebiet der PI Edenkoben. Die Beamten konnten hierbei feststellen, dass sich die Personen bei teils nicht geschlossener Eisdecke auf die Seen begaben, um dort ihren Wintersport zu betreiben.

Die Seen mussten von der Polizei geräumt werden.

Gegen die Wintersportler wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da die Seen für das Betreten nicht freigegeben waren.

Die Polizei weist eindringlich daraufhin, dass das Betreten von Eisflächen, welche nicht behördlich freigegeben sind, lebensgefährlich ist.

Alkoholisierte Trucker

Edesheim (ots) – 18 LKW-Fahrer wurden Sonntagabend 14.02.2021 in der Zeit zwischen 20-22 Uhr auf der Tank- und Ratsanlage “Pfälzer Weinstraße Ost und West” vor ihrer Abfahrt kontrolliert.

Bei 4 Truckern mussten die Fahrzeugschlüssel und Ladepapiere sichergestellt werden, da bei ihnen ein Promillegehalt zwischen 0,97 und 1,96 Promille festgestellt werden konnte. Bei Nachweis ihrer Nüchternheit durften sie im Laufe des heutigen Tages weiterfahren.