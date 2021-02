So nicht…Fahrer hat fast alles falsch gemacht

Germersheim (ots) – Ein 43-jähriger Autofahrer fiel bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagmorgen besonders negativ auf. Zunächst wurde er von der Polizei aufgrund eines defekten Auspuffs in der Hauptstraße in Germersheim kontrolliert.

Dabei kam heraus, dass er gar keine Fahrerlaubnis hatte. Zudem stammten die angebrachten Kennzeichen nicht von seinem Fahrzeug, weshalb für das Auto kein Versicherungsschutz bestand. Zu allem Überfluss hatte er kurz zuvor auch noch Drogen konsumiert. Auf ihn kommen nun gleich mehrere Anzeigen zu.

Radfahrer tödlich verunglückt

Lingenfeld (ots) – Montagmorgen 15.02.2021 kam es gegen 06.15 Uhr im Bereich des Bahnhofs in Lingenfeld zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Radfahrer befuhr die Altspeyerer Straße in Richtung Mechtersheim. Obwohl an dem dortigen Bahnübergang die Schranken geschlossen waren, kreuzte der Radfahrer nach derzeitigem Kenntnisstand die Gleise und wurde von einem sich aus Richtung Ludwigshafen nähernden Güterzug erfasst. Dabei erlitt er tödliche Verletzungen und verstarb noch am Unfallort.

Die Polizei Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Gutachter wurde zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens beauftragt. Die Bahnstrecke war während der Unfallaufnahme bis etwa 10.40 Uhr gesperrt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.