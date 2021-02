Tödlicher Verkehrsunfall auf L523

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am Samstag 13.02.20201 kam es zwischen 00:30-01:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L523 zwischen Bobenheim-Roxheim und Frankenthal, bei dem ein 47-Jähriger tödliche Verletzungen erlitt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der 47-Jährige mit seinem Seat Leon von Bobenheim-Roxheim in Richtung Frankenthal und kam auf Höhe der Berliner Straße aus bislang noch unklarer Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich anschließend.

Der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Die genaue Unfallzeit und die Unfallursache sind derzeit noch unklar, die Ermittlungen hierzu laufen. Die Polizei sucht daher Zeugen des Unfalles.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Brand eines Heuschuppens auf einer Pferdekoppel

Birkenheide (ots) – In der Nacht vom 14.02.2021 auf den 15.02.2021 wurde gegen 03:00 Uhr ein Brand auf einer Koppel im Bruchweg in Birkenheide gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Heulager und ein Schuppen auf der Koppel in Brand.

Glücklicherweise konnten sich die Pferde selbstständig vom Feuer entfernen, so dass kein Tier zu Schaden kam. Der Sachschaden beläuft sich jedoch schätzungsweise auf 30.000 Euro. Hinweise auf die Brandursache konnten bislang noch nicht erlangt werden.

Auffahrunfall nach Abrutschen vom Bremspedal

Speyer (ots) – Am Sonntagvormittag 13.02.2021 gegen 10 Uhr kam es auf einer Kreuzung der K25 in Richtung Mechtersheim zu einem Auffahrunfall zweier Fahrzeuge.

Der 72-jährige Fahrer des auffahrenden Pkw aus Römerberg rutschte aufgrund regennasser Schuhe beim Bremsen vom Pedal ab und prallte gegen das vor ihm stehende Fahrzeug einer 67-Jährigen, welche nach links in die Rauhweiden abbiegen wollte.

Die Dame wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 EUR.