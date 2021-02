Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der K25

Speyer (ots) – Am frühen Sonntagnachmittag 14.02.2021 wollten ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem weißen Mercedes-SUV und ein weiterer Verkehrsteilnehmer mit einem Opel auf der K25 in Fahrtrichtung Berghausen ein langsameres SUV überholen. Als der Opel hinter dem weißen Mercedes zum Überholen ausscherte und schon beschleunigt hatte, scherte auch der weiße Mercedes plötzlich zum Überholen aus, ohne auf den direkt hinter ihm fahrenden Opel zu achten.

Der 22-jährige Fahrer des Opel aus Römerberg musste daraufhin, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, nach links ausweichen, kam hierbei von der Fahrbahn ab und touchierte einen Baum. Der Fahrer des Mercedes setzte seine Fahrt unbeirrt fort, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei Speyer bittet nun um Zeugenhinweise zum Geschehen sowie zu dem flüchtigen weißen Mercedes-SUV.

Dreister Ladendieb

Speyer (ots) – Am Samstagnachmittag 13.02.2021 gegen 15:30 Uhrlöste in einem Discounter in der Franz-Kirrmeier-Straße in Speyer der Alarm aus, als ein Kunde das Geschäft verlassen wollte. Der Grund hierfür war schnell ersichtlich, da aus der Jacke des Mannes diverse Lebensmittel herausragten, die dieser zuvor nicht bezahlt hatte.

Als eine hinzugezogene Streife vermutete, dass der 53-jährige offenbar alkoholisierte Mann, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, zuvor mit dem Auto unterwegs war, stritt dieser dies vehement ab. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen zunächst entlassen, jedoch von den Polizisten nicht vergessen…

Kurze Zeit später konnte er von den Beamten dabei beobachtet werden, als er sich vorsichtig auf dem Parkplatz des Geschäftes umschaute und dann in einen PKW stieg. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten nun fest, dass im Inneren des Fahrzeuges weitere Waren aus dem Sortiment des Discounters im Wert von ca. 200 Euro lagen, zu welchen er ebenfalls keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte.

Der Mann wurde erkennungsdienstlich behandelt, eine Sicherheitsleistung erhoben und seine Fahrzeugschlüssel bis zum Nachweis der Nüchternheit sichergestellt.

Unter Betäubungsmitteleinfluss mit Auto unterwegs

Speyer (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle am Samstagnachmittag 13.02.2021 um 16.45 Uhrin der Hilgardstraße, bemerkten die Polizeibeamten beim Fahrer eines PKW typische Hinweise auf einen vorangegangenen Drogenkonsum. So reagierten beispielsweise dessen Pupillen nur träge auf Lichteinfall.

Ein in der Folge durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht der Beamten:

Er zeigte positiv auf Cannabis und Kokain an. Dem 27-jährigen Mann aus Ludwigshafen wurde eine Blutprobe entnommen und er muss wohl bald eine Zeitlang auf seinen Führerschein verzichten.

Polizeikontrolle nicht immer legal getunter Fahrzeuge

Speyer (ots) – Am Sonntag 14.02.2021 kontrollierte die Polizei Speyer mehrere technisch veränderte Fahrzeuge, welche nicht immer in vorschriftsmäßigem Zustand auf den Straßen unterwegs waren.

Bei einem erheblich getunten Mercedes CLK waren zunächst alle äußerlichen Umbauten ordnungsgemäß geprüft und eingetragen worden. Im Fahrzeuginneren waren allerdings Sportsitze verbaut, die (noch) nicht durch einen amtlich anerkannten Prüfer begutachtet wurden. Da die Sicherheit der Sitze, insbesondere bei einem Unfall, somit nicht bestätigt war, wurde dem 20-jährigen Fahrzeugführer aus Otterstadt die Weiterfahrt untersagt und er zur unverzüglichen Vorführung bei einer entsprechenden Prüfstelle ermahnt.

Bei einem BMW waren die Frontscheibe, die Seitenscheiben und die Heckscheibe mit nicht zugelassenen und z.T. sichtbehindernden Tönungsfolien versehen. Neben der Fertigung einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde der 26-jährige Fahrzeughalter/-führer aus Neustadt/W. aufgefordert, die Folien unverzüglich zu entfernen.