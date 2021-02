Trauriger Rekord – 4,79 Promille

Frankenthal (ots) – Am 14.02.2021 fiel Einsatzkräften der Polizeiinspektion Frankenthal während der Streifenfahrt gegen 19:00 Uhr ein Audi mit auffälliger Fahrweise (Schlangenlinien u.ä.) in der Lambsheimer Straße in Frankenthal auf. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle wurden bei dem 55-jährigen Fahrer weitere Ausfallerscheinungen und deutlicher Alkoholgeruch festgestellt.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,79 ! Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Bei einem derart hohen Promillewert ist es mehr als glücklich, dass es zu keinem Unfall kam.

Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoß

Frankenthal (ots) – Die 39-jährige Fahrerin eines Skoda Fabia befuhr am 14.02.2021 gegen 01:00 Uhr die Frankenstraße in Frankenthal. An der Einmündung zur Benderstraße missachtete sie die durch ein STOP-Schild geregelte Vorfahrt einer 39-jährigen Fahrerin eines Nissan Qashqai und es kam zum Zusammenstoß.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Glücklicherweise blieb es bei einem Sachschaden, welcher auf mindestens 10.000 Euro geschätzt wird.