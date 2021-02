Landau: Die Polizei-News

Autofahrer prallt gegen Baum

Ilbesheim (ots) – Gegen 6.30 Uhr kam es am Montagmorgen 15.02.2021 zu einem Verkehrsunfall bei welchem ein 32-jähriger Autofahrer mit Verdacht einer Beinfraktur in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Der 32-Jährige war mit seinem PKW auf der Landstraße 509 von Ilbesheim in Richtung Landau unterwegs und wollte das vorausfahrende Fahrzeug eines 66-Jährigen überholen. Während des Überholvorganges scherte der vorausfahrende Autofahrer seinerseits aus und es kam zu einer seitlichen Kollision der beiden Unfallbeteiligten.

Der 32-jährige kam in Folge des Zusammenstoßes von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Notarzt und ein Rettungswagen waren ebenfalls im Einsatz. Nach einer medizinischen Versorgung vor Ort wurde der 32-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Der 66-jährige Unfallverursacher hatte zunächst seine Fahrt fortgesetzt, kam jedoch wenige Minuten später zur Unfallstelle zurück.

Mit der Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger beauftragt. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme für zirka 30 Minuten vollgesperrt. Der Gesamtschaden wird auf zirka 6.500 EUR beziffert.

E-Bike Fahrer bei Unfall verletzt

Ilbesheim (ots) – Ein verletzter E – Bike Fahrer und 2500 EUR Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Sonntagabend gegen 20 Uhr im Bereich der Einmündung Landstraße 509 und der Kreisstraße 20 bei Ilbesheim. Eine 58-jährige Autofahrerin, welche aus Arzheim in Richtung Ilbesheim unterwegs war, hatte die Vorfahrt eines 49-jährigen E – Bike Fahrers missachtet, so dass es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich kam.

Der Zweiradfahrer stürzte auf die Fahrbahn und klagte im Anschluss über Schmerzen im Rippenbereich. Ein Rettungswagen brachte den 49-Jährigen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Einbruch in Einfamilienhaus

Landau (ots) – Zwischen Sonntag 31.01.2021 und Mittwoch 03.02.2021, versuchten bislang Unbekannte die Terrassentür zu einem Einfamilienhaus in der Straße Am Heidenweg in Landau aufzuhebeln. Da es den Tätern nicht gelang die Tür zu öffnen, blieb es beim Versuch. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de Hinweise entgegen.

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Landau (ots) – Trotz der aufgesetzten FFP2 Maske nahmen Polizeibeamte am Donnerstag bei der Verkehrskontrolle eines 51-Jährigen in Landau deutlichen Marihuana Geruch aus dem Auto wahr. Der 51-Jährige räumte ein Marihuana konsumiert zu haben, ein Drogenvortest verlief positiv.

Bei der Durchsuchung des Autos wurde eine geringe Menge an Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Dem 51-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.