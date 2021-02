Darmstadt

62-Jähriger mit Holzlatte nieder geschlagen – Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Aus noch nicht bekannten Gründen ist ein 62-jähriger Mann aus Viernheim am Samstagabend 13.2.2021 auf dem Gelände eines Reiterhofes in der Kranichsteiner Straße von einem noch unbekannten Mann niedergeschlagen und dabei verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen hatte der Täter den Viernheimer kurz nach 19 Uhr mit einer Holzlatte attackiert und dabei im Gesicht verletzt. Der 62-Jährige musste anschließend ärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden.

Aufgrund der erschwerten Lichtverhältnisse konnte der Flüchtende nur vage beschrieben werden.

Demnach wurde er auf eine Körpergröße von 1,80 Meter geschätzt.

Zum Zeitpunkt der Tat war mit einer schwarzen “engeren” Jacke bekleidet.

Auf dem Kopf trug er eine Mütze.

Warum es zu der Attacke kam ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt übernommen hat. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

21-Jähriger nach Kontrolle in Untersuchungshaft – Beamten stellen Kokain sicher

Darmstadt (ots) – Ein 21 Jahre alter Mann sitzt nach seiner Kontrolle am späten Donnerstagabend (11.2.) in Untersuchungshaft und wird sich nun wegen desVerdachts des Drogenhandels strafrechtlich verantworten müssen.

Gegen 13 Uhr waren Zivilbeamte von der Polizeidirektion Darmstadt -Dieburg auf den Mann und seine Begleiter in der Merckstraße aufmerksam geworden. Als die Beamten die Gruppe kontrollieren wollten, warf der Tatverdächtige sofort eine zugeknotete schwarze Socke auf den Boden. Der Grund für diese Reaktion war schnell gefunden, denn in der Socke stellten die Beamten acht Plomben mit rund 4,8 Gramm Kokain sowie eine Plastiktüte mit weiteren rund 49,8 Gramm dieser Droge sicher. Doch dem nicht genug.

Auch bei seinem 27-jährigen Begleiter wurden die Polizisten fündig und entdeckten in seinen Taschen zehn Plomben mit rund 5,9 Gramm der mutmaßlichen Droge. Das Duo wurde festgenommen und zur Wache gebracht. Dort erfolgte die Anzeigenaufnahme.

Während der 27-jährige Begleiter nach Abschluss alle Maßnahmen entlassen wurde, erfolgte am Folgetag nach Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt die Vorführung

des 21-Jährigen vor einem Haftrichter. Dieser erließ einen Haftbefehl und schickte den Wohnsitzlosen in die nächste Justizvollzugsanstalt.

Sowohl er als auch sein Begleiter werden sich nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten müssen. Die Ermittlungen, übernommen von der Darmstädter Kripo (K34), dauern derweil an.

Spendenübergabe an den Wünschewagen

Darmstadt (ots) – Insgesamt 2.500 Euro haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Südhessen im Rahmen einer vorweihnachtlichen Aktion im Dezember 2020 gesammelt und an den Wünschewagen Rhein-Main gespendet. Die Spendenübergabe fand am vergangenen Dienstag 09.02.2021 statt. Unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln lud Polizeipräsident Bernhard Lammel die Landesvorsitzende des Arbeiter-und Samariterbundes, Martina Roth, in Begleitung von Jakob Koroschetz ins Polizeipräsidium nach Darmstadt ein.

“Unseren Kolleginnen und Kollegen war es, insbesondere in diesen außergewöhnlichen Zeiten, ein großes Anliegen den Wünschewagen zu unterstützen und gemeinsam etwas Gutes zu tun”, erläuterte Lammel und übergab mit großer Freude den Spendenscheck. Auch die Landesvorsitzende, Frau Roth, war von der Spendenbereitschaft und den überreichten 2.500 Euro beeindruckt. “Durch diese Spende können wir vielen Menschen ihren letzten Wunsch erfüllen”, bedankte sie sich.

Der Polizeipräsident würdigte den Einsatz des Wünschewagens, da schwerstkranke Menschen dadurch die Möglichkeit haben einen letzten Wunsch, wie zum Beispiel eine Fahrt ans Meer, wahr werden zu lassen.

Flammen von PKW-Brand greifen auf Carport und geparkte Fahrzeuge über

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Am späten Sonntagabend 14.02.2021 um 23.25 Uhr, wurde durch Anwohner ein Fahrzeugbrand in der Eysenbachstraße gemeldet. Bei Eintreffen der Berufsfeuerwehr Darmstadt stand ein unter einem Holzcarport abgestellter Opel-Corsa in Vollbrand. Die Flammen hatten bereits auf den Carport selbst und zwei weitere abgeparkte Fahrzeuge übergegriffen.

Durch die Feuerwehr konnte ein vollständiges Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus verhindert werden, wenngleich Teile des Dachstuhles beschädigt wurden. Das Haus ist weiterhin bewohnbar, Personen wurden nicht verletzt. Nach ersten vorsichtigen Schätzungen dürfte ein Sachschaden von mindestens 60.000 Euro entstanden sein.

Katalysator aus BMW entwendet – Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots) – Auf einen in der Mahalia-Jackson-Straße geparkten grauen BMW hatten es Täter in den zurückliegenden Tagen abgesehen. Am Samstagabend (13.2.) bemerkten die Besitzer den Diebstahl des Katalysators, den die Täter offenbar aus dem Fahrzeug gebaut hatten.

Nach ersten Erkenntnissen reicht der Tatzeitraum bis zum Montag (10.2.) zurück. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen aufgefallen sind. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten für alles Sachdienliche zu erreichen.

Dieb nutzt offen stehende Tür und entwendet Laptop

Darmstadt (ots) – Eine offenstehende Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Karlstraße hat sich ein noch unbekannter Dieb am Sonntagmittag (14.2.) zu Nutzen gemacht. Gegen 12.30 Uhr betrat der Unbekannte offenbar die Wohnung, schnappte sich dort einen Laptop und flüchtete aus dem Haus.

Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit dem Fall betrat und nimmt Hinweise zu dem Täter unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Mit 2,27 Promille von Fahrbahn abgekommen – 20-jähriger Fahrer leicht verletzt

Eppertshausen/L3095 (ots) – Weil ein 20-Jähriger am Samstagmorgen (13.2.) mit seinem Wagen von der Landstraße 3095 abkam und 2,27 Promille hatte, musste er im Anschluss eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Der 20 Jahre alte Fahrer aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg war mit seinem BMW gegen 9 Uhr von Eppertshausen in Richtung Münster unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge, kam der 20-jährige Fahrer nach links von der Landstraße ab und im Anschluss in den Hecken einer Böschung zum Stehen. Bevor sein Wagen stoppte, kollidierte dieser mit einem Verkehrsschild sowie einem Leitpfosten am Fahrbahnrand.

Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test ergab 2,27 Promille. Weil er durch den Aufprall nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt wurde, musste er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er neben der ärztlichen Behandlung eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste.

Am Wagen sowie an den Verkehrseinrichtungen entstanden Schäden, die sich insgesamt auf mehrere Tausend Euro belaufen sollen. Der schwarze BMW wurde im Anschluss abgeschleppt.

Ob der 20-Jährige wegen des Alkoholkonsums von der Fahrbahn abgekommen ist, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Brummifahrer ohne Visum – Weiterfahrt untersagt

Weiterstadt (ots) – Einen 55 Jahre alten Brummifahrer kontrollierten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Freitag (11.02.) auf der A 5. Der Mann aus Mazedonien besaß für seinen Aufenthalt in Deutschland kein Visum und auch nicht die vorgeschriebene EU-Fahrerbescheinigung für seine Tätigkeit bei der osteuropäischen Spedition. Die Weiterfahrt wurde von der Polizei daher untersagt. Der Transportunternehmer musste zur Sicherung des Verfahrens 3000 Euro entrichten. Zudem wurde das zuständige Ausländeramt über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Gemäß der überprüften Unterlagen, hielt sich der 55-jährige Fahrer überwiegend im Bundesgebiet auf und hätte somit Anspruch auf den hiesigen Mindestlohn, den er nach gegenwärtigem Ermittlungsstand aber nicht bezog. Die Ermittlungen in diesem Zusammenhang werden vom Zoll weitergeführt.

Der Sattelauflieger sollte noch am Freitag von einer anderen Spedition abgeholt werden und wiederum erschien ein Fahrer ohne EU-Fahrerbescheinigung. Der Weitertransport scheiterte somit erneut und wieder wurde eine Sicherheitsleistung fällig.

Garage im Visier Krimineller – Wer kann Hinweise geben?

Münster (ots) – Die Garage eines Mehrfamilienhauses in der Hintergasse rückte im Tatzeitraum zwischen Freitagmittag (12.2.) und Samstagmorgen (13.2.) in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt an der Garage zu schaffen. Offenbar gelang es ihnen das Tor zu öffnen und sich in der Garage nach potentieller Beute umzuschauen. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde hieraus nichts entwendet, dennoch hinterließen die ungebetenen Gäste einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei dem Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

Geld und Sonnenbrille erbeutet / Mercedes im Visier Krimineller

Erzhausen (ots) – Aus einem grauen Mercedes, der in der Mainstraße abgestellt war, erbeuteten Unbekannte in der Nacht zum Samstag (13.2.) Geld und eine Sonnenbrille. Zunächst verschafften sich die Kriminellen Zutritt zum Grundstück und suchten im Anschluss den grauen Wagen auf. Offenbar hatten sie es auf eine Sonnenbrille und Münzgeld abgesehen, die sie aus dem Innenraum des Wagens entwendeten.

Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Wie es den Kriminellen gelang, den Mercedes zu öffnen, muss im Rahmen weiterer Ermittlungen geprüft werden. Die Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-3810 entgegen.

Nach Einbruch Zeugen gesucht

Babenhausen (ots) – Nachdem Kriminelle in ein Einfamilienhaus in der Justus-Arnold-Straße am Samstag (13.2.) eingebrochen sind und unter anderem Schmuck entwendeten, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten im Tatzeitraum zwischen 16.30 und 20 Uhr ins Innere des Hauses. Hierbei durchwühlten sie mehrere Räume und Schränke. Schließlich stießen sie neben Schmuck auf Geld und eine Laptoptasche, welche sie sich zur Beute machten. Im Anschluss sollen die Kriminellen in Richtung Seligenstädter Straße geflüchtet sein. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Einbruch in Bäckerei scheitert / Wer kann Hinweise geben?

Babenhausen (ots) – Bei dem Versuch in eine Bäckerei in der Platanenallee einzubrechen, scheiterten die Kriminellen und hinterließen einen Schaden von mehreren Hundert Euro. In der Nacht zum Sonntag (14.2.) versuchten Unbekannte sich Zutritt in die Bäckereifiliale zu verschaffen. Die Tür hielt den Hebelversuchen der Kriminellen stand, woraufhin diese flüchteten.

In diesem Zusammenhang sucht die Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg nach Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können. Die Beamten sind unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu erreichen.

Unfallflucht mit erheblichem Sachschaden

Babenhausen (ots) – Am Samstag 13.02.2021 gegen 03:00 Uhr ereignete sich in Babenhausen in der Seligenstädter Straße eine Verkehrsunfallflucht mit erheblichem Sachschaden. Der aus Babenhausen in Richtung Zellhausen fahrende Fahrzeugführer kam aus bislang ungeklärten Gründen mit seinem Mercedes AMG nach links von der Fahrbahn ab und durchbrach die Metalleinfriedung zum Gelände der Firma Continental, wo er in einem Stapel Holzpaletten zum Stehen kam.

Neben dem massiven Metallzaun wurden ein Lichtmast und ein Betriebsgebäude beschädigt. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf ca. 30.000 EUR.

Die Fahrereigenschaft ist derzeit noch nicht endgültig geklärt. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder -fahrer machen kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Dieburg in Verbindung zu setzen.

Groß-Gerau

Nach Verkehrsunfall mit zwei Toten/Identität der Beifahrerin weiter unklar-Polizei sucht Zeugen

Büttelborn/A67 (ots) – Nach einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen 14.02.2021 auf der A 67, bei dem ein 23-jähriger Autofahrer und seine Begleiterin ums Leben kamen, ist die Identität der getöteten Frau immer noch nicht geklärt.

Die junge Frau ist etwa 20 Jahre alt, hat hellbraune Haare und trug ein dunkelblaues Hoodie mit der Aufschrift “Pfungstädter” in altdeutscher Schreibweise.

Die Beamten der Polizeiautobahnstation Südhessen bitten daher unter der Telefonnummer 06151/8756-0 um Zeugenhinweise. Wo wird eine junge Frau, auf die diese Personenbeschreibung passen könnte, vermisst? Wer kann Hinweise auf die Identität der getöteten Beifahrerin geben? Zudem werden auch weiterhin Zeugen gesucht, die möglicherweise im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können.

Erstmeldung:

(ots) – Am frühen Sonntagmorgen (14.02.) kam es auf der Autobahn 67 kurz vor der Ausfahrt Büttelborn, Fahrtrichtung Nord, zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Der 23-jährige Fahrer eines Seat aus Frankfurt kam aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Baumgruppe. Hierbei wurden der Fahrer und die Beifahrerin tödlich verletzt.

Das Fahrzeugwrack war nach dem Unfall durch umgestürztes Astwerk dermaßen verdeckt, dass es erst nach Sonnenaufgang durch einen Verkehrsteilnehmer entdeckt wurde. Die herbeigeeilten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der beiden Personen feststellen. Die Identität der Beifahrerin ist noch ungeklärt. Zu den Ursachen des Unglücks dauern die Ermittlungen an. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde ein Sachverständiger zur Begutachtung der Unfallstelle hinzugezogen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro.

Polizei kontrolliert Schulparkplatz – Marihuana beschlagnahmt

Raunheim (ots) – Drei Fahrzeuge und insgesamt 6 Personen, kontrollierten Beamte der Polizeistation Rüsselsheim am Samstagnachmittag 13.02.2021 auf einem Parkplatz einer Schule in der Pestalozzistraße.

Auf der Rückbank des Autos eines 21-jährigen Mannes, fanden die Ordnungshüter anschließend mehrere Gramm Marihuana und beschlagnahmten die Droge. In der Wohnung des 21-Jährigen wurde später zudem noch eine Kleinstmenge Haschisch aufgefunden. Den jungen Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Polizei findet verlorene Geldbörse mit 2.000 € – 70-Jährige überglücklich

Groß-Gerau (ots) – Am späten Sonntagnachmittag 14.02.2021 erschien eine 70-jährige Frau bei der Polizeistation Groß-Gerau und gab sichtlich bewegt an, dass sie zuvor am Geldautomaten einer Bankfiliale “Am Sandböhl” Geld agbehoben habe und nun ihren Geldbeutel vermisse. In der Geldbörse befänden sich neben persönlichen Dokumenten zudem 2.000 Euro. Sie habe selbst schon alles ohne Erfolg abgesucht.

Während ein Ordnungshüter auf der Wache den Verlust protokollierte, machte sich ein Streife sofort auf den Weg zur Bank. Im Eingangsbereich, neben einem Fahrradständer, entdeckten die Polizisten anschließend die Geldbörse der Frau. Alle Papiere und auch das Geld waren noch da. Die Geldbörse konnte daraufhin der hocherfreuten Seniorin wieder übergeben werden.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Mörfelden- Walldorf (ots) – Am Samstag 12.02.2021 in der Zeit zwischen 08-09 Uhr fuhr ein dunkelblauer Kleinwagen die Jourdanallee in Mörfelden-Waldorf entlang. Auf Höhe der Hausnummer 57 streifte der PKW einen am rechten Fahrbahnrand geparkten grauen Mercedes Benz und fuhr dessen linken Außenspiegel ab.

Danach fuhr der unbekannte Unfallverursacher/in die Jourdanallee in Fahrtrichtung Passetstraße unerlaubt davon. Ein Zeuge soll den Unfall beobachtet haben. Diese möge sich dringend bei der Polizei in Mörfelden-Walldorf unter der Tel.-Nr.: 06105/ 4006-0 melden.

Kreis Bergstraße

Zeuge meldet Randalierer – Anzeige gegen drei Tatverdächtige erstattet

Bensheim (ots) – Nach der Meldung zu einem randalierenden Trio, das am frühen Sonntag 14.2.2021 Warn- und Absperreinrichtungen einer Baustelle in der Schwanheimer Straße umgeworfen und beschädigt haben soll, hat die alarmierte Polizeistreife gegen 3.30 Uhr die drei Tatverdächtigen in Tatortnähe stoppen und kontrollieren können. Gegen die Männer im Alter von 20, 25 und 28 Jahren wird jetzt wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Brand eines Hauses – Erstmeldung

Viernheim (ots) – Am Montag 15.02.2021 wird gegen 19.25 Uhr durch mehrere Anwohner der Brand eines Reihenhauses im Jakob-Kaufmann-Weg gemeldet. Aktuell ist die Feuerwehr mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Rettungskräfte und Polizei sind ebenfalls am Einsatzort.

Sachbeschädigung an Wohnhaus

Heppenheim (ots) – Zwischen Freitag (12.02.), 12:00 Uhr und Samstag (13.02.), 12:20 Uhr, kam es in der Geschwister-Scholl-Straße zu einer Sachbeschädigung. Hierbei warfen bislang unbekannte Täter mittels eines Steines ein Glasfenster an einem Einfamilienhauses ein. Der hierbei entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu dieser Sachbeschädigung geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonrufnummer: 06252 / 706 – 0 in Verbindung zu setzen.

Diebe scheitern an Fernsehgröße

Biblis (ots) – Auf dem Grundstück eines Elektrohändlers in der Pfadgasse wollten Kriminelle zwischen Freitagabend 12.2.2021 gegen 22 Uhr und Samstagmorgen 13.2. 2021 mindestens einen Fernseher stehlen. Das Gerät sollte wohl durch das Loch des Holztores des Anwesens geschoben werden. Aufgrund der Größe des Fernsehers scheiterten jedoch die Diebe. Ohne Beute suchten sie schließlich das Weite.

Der Schaden am Holztor wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim. Telefon: 06206 / 94400.

Illegales Straßenrennen? Polizei sucht VW-Lupo Fahrer

Heppenheim (ots) – Weil sich zwei Autofahrer am Freitagnachmittag (12.2.) auf der Bundesstraße 460 in Richtung Autobahnauffahrt immer wieder wechselseitig überholt und sich durch viele Spurwechsel gegenseitig am Überholen gehindert hatten, wurde Anzeige wegen des Verdachts auf ein illegales Straßenrennen erstattet.

Im Zuge der Ermittlungen wurde der am Vorfall beteiligte 18-jährige VW-Golf-Fahrer auf einen Rastplatz an der Autobahn 5 kontrolliert. Der Viernheimer legte dabei kopierte Fahrzeugpapiere vor, weswegen gegen ihn zusätzlich ein Verfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet wurde.

Die Ermittlungen dauern an, ebenso die Suche nach dem verantwortlichen Fahrer des beteiligten silberfarbenen VW Lupos. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation in Heppenheim. Telefon: 06252 / 7060.

Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Bensheim/Lautertal (ots) – Am Sonntag den 14.02.2021 gegen 18:15 Uhr ereignete sich in der Nibelungenstraße in Lautertal-Elmshausen ein Verkehrsunfall. Hierbei kollidierte ein Traktor mit einem entgegenkommenden PKW. An dem PKW, einem Mitsubishi entstand hoher Sachschaden.

Der Fahrer des PKWs wurde bei dem Zusammenprall verletzt und zur weiteren Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Traktor entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Bensheim zu melden. Tel.: 06251/8468 – 0.

Odenwaldkreis

Joint mit Folgen

Michelstadt (ots) – Eine 31-Jährige aus Bad König setzte sich am Sonntagabend 14.2.2021 hinter das Lenkrad eines Citroen, obwohl sie vorher einen Joint geraucht hatte und ohne Führerschein ist. Ihre Schlangenlinienfahrt auf der Bundesstraße 45 in Richtung Bad König blieb nicht unbemerkt.

Eine hinterherfahrende Polizeistreife stoppte das Auto schließlich gegen 19.30 Uhr. Die Frau gab den Drogenkonsum zu. Die Beamten stellte den Citroen ab und die Autoschlüssel sicher. Auf der Polizeiwache wurde neben einer Blutentnahme auch Anzeige erstattet.

Verkehrsunfallflucht mit erheblichem Sachschaden

Erbach/Michelstadt (ots) – Im Zeitraum vom 11.02.- 13.02.2021 hatte der Geschädigte seinen schwarzen SUV, Mercedes-Benz GLC, an verschiedenen Örtlichkeiten in Erbach und Michelstadt geparkt. In diesem Zeitraum wurde das Fahrzeug an der Fahrzeugfront stark beschädigt, so dass ein Sachschaden von mindestens 5.000 Euro entstand.

Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Unter anderem stand der Pkw am Donnerstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Michelstädter Fitnessstudios in der Frankfurter Straße, sowie am Samstagmorgen auf den Parkplätzen eines Einkaufsmarktes in der Michelstädter Friedrich-Ebert-Straße und der Erbacher Werner-von-Siemens-Straße.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Erbach, Tel. 06062/953-0 in Verbindung zu setzen.

