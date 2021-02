Gelöste Eisscholle durchschlägt Windschutzscheibe – Dunkler Transporter gesucht

Lohra/Weimar (ots) – Folgemeldung – Die Polizei bittet um Hinweise zu einem dunklen, eventuell blauen Kleintransporter (“Sprinterklasse”), der auf der Bundesstraße 255 von Gladenbach nach Marburg fuhr und sich am Donnerstag 11.2.2021 gegen 08.35 Uhr etwa zwischen Willershausen und Oberweimer, in etwa in Höhe des Anschlusses nach Allna befand. Dort löste sich vom Dach des Kleinlasters eine Eisscholle vom Dach und durchschlug die Windschutzscheibe des entgegenkommenden grauen Skoda.

Die Scheibe riss zwar großflächig, hielt aber glücklicherweise den Eisbrocken auf, sodass die 30-jährige Fahrerin unverletzt blieb. Eine weitere Beschreibung des Kleinlasters konnte die Fahrerin nicht abgeben.

Wer war zu dieser Zeit noch auf der Bundesstraße 255 zwischen Oberweimar und Lohra unterwegs und hat den Unfall gesehen? Wer kann nähere Hinweise zu dem dunklen Transporter geben?

Marburg – Dieb griff zu und erbeutet Rucksack

Marburg-Hauptbahnhof (ots) – Ein nur kurzer Moment der Unachtsamkeit reichte einem Dieb völlig aus, um den auf einer Bank im Hauptbahnhof abgestellten Rucksack zu stehlen. Der unerkannt gebliebene Täter entkam mit einem “Jack Wolfskin” Rucksack, in dem sich u.a. der Personalausweis und eine Bahnkarte befanden.

Wer war am Samstag 13.02.2021 gegen 11.15 Uhr im Marburger Hauptbahnhof? Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Hinweise zum Täter oder der Täterin geben?

Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Zug beim Halt im Bahnhof mit Farbe besprüht

Bundespolizeiinspektion Kassel

Cölbe-Bürgeln (ots) – Bislang Unbekannte besprühten am vergangenen Samstag 13.2.2021 gegen 23:30 Uhr, einen Nahverkehrszug der hessischen Landesbahn beim Halt im Bahnhof Bürgeln. In kürzester Zeit näherten sich beim Stopp des Zuges mehrere Personen und besprühten die Bahn mit Farbe. Sie verunreinigten dabei eine Fläche von fast 15 Quadratmetern.

Der entstandene Schaden wird auf rund 1200 EUR geschätzt. Nach der Sprühattacke flüchteten die Täter. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, insbesondere Reisende im Zug oder Anwohner, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 zu melden. Hinweise auch über www.bundespolizei.de.

Kirchhain – Diebstahl an Pkw

Am Samstag, 13. Februar, zwischen 09 und 18.40 Uhr stahl ein Dieb eine Plastikabdeckung von einem blauen Peugeot 308. Der Pkw stand auf einem Parkplatz am Fahrbahnrand der Gänseburg. Die Plastikabdeckung war angeclipst und befand sich auf der rechten Fahrzeugseite hinter den hinteren Fenstern. Sachdienliche Hinweise zu dem geschilderten Diebstahl bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg – Einbruch in der Biegenstraße

Mit einem Feuerlöscher zertrümmerte ein Einbrecher die Glasfüllung der Eingangstür zu einem Kiosk in der Biegenstraße und verschaffte sich so Zutritt. Er stahl Tabakwaren, Feuerzeuge und Energydrinks. Durch den Einbruch entstand ein reiner Sachschaden von mindestens 1000 Euro. Hinzu kommt der Schaden durch den Diebstahl der Waren im Wert von nach ersten Schätzungen 1500 Euro. Wer hat zur Tatzeit in der Nacht zum Montag, 15. Februar, gegen 04.20 Uhr in der Biegenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wallau – Diebstahl aus einer Gartenhütte

Aus der Gartenhütte eines Anwesens in der Unteren Hainbachstraße stahl ein Dieb ein Fernsehgerät und Lautsprecher. Die Tat war am Samstag, 13. Februar, zwischen 01 und 17 Uhr. Die Polizei hofft auf Zeugen des Transports oder Verladens der gestohlenen Elektronikteile. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Münchhausen – Einbruch in Gartenhütte

Aus einer Gartenhütte im Burgheister Weg erbeutete ein Einbrecher eine rote Gasflasche und den Gasheizstrahler nebst Klemmvorrichtung. Die Tat war zwischen Donnerstag, 28. Januar und Sonntag, 14. Februar. Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Sarnau -Hakenkreuz und Herzen

Irgendwann am Samstag oder Sonntag, 14.Februar, bis 14.30 Uhr stapfte eine noch unbekannte Person ein etwa 30 x 30 Meter großes Hakenkreuz und zwei große Herzen auf den verschneiten Fußballplatz von Sarnau. Zwar waren die Symbole nur aus der Luft oder von erhöhter Position aus der Entfernung erkennbar, trotzdem liegt eine Straftat wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vor. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06421/406-0.

Landkreis – 7 Autofahren beendet

Trotz der Ankündigung der Fortführung und aus Anlass der Faschingszeit nochmals gesteigerten Kontrollen für die Verkehrssicherheit und zur Beachtung der Corona-Beschränkungen musste die Polizei am zurückliegenden Wochenende sieben Autofahrten beenden und Blutproben bei den Fahrern veranlassen.

Betroffen war am Freitag, 12. Februar, um 19.50 Uhr, in der Gisselberger Straße ein 19-Jähriger. Er räumte den Genuss von Marihuana ein. Um 20.30 Uhr reagierte in der Innenstadt der Drogentest eines weiteren 19-Jährigen positiv auf Amphetamine. Um 21.20 Uhr scheiterten in der Beltershäuser Straße mehrere Versuche eines Alkotest eines offensichtlich alkoholisierten 32 Jahre alte Autofahrer. Die Feststellung von Fahrten unter dem Einfluss berauschender Mittel riss nicht ab.

In der Nacht zum Samstag, 13. Februar, um 02.10 Uhr reagierte der Drogentest eines 29 Jahre alten Mannes positiv auf gleich mehrere Stoffe. Sein Auto blieb am Afföller stehen.

Er war aufgefallen, weil er mehrfach die Mittellinie überfuhr und trotz völliger Leere der Stadtautobahn zeitweise die linke Fahrspur nutzte.

Der Mann hatte zudem keinen Führerschein.

Um 04.15 Uhr stoppte die Polizei in der Neuen Kasseler Straße einen Pkw. Am Steuer saß ein 32 Jahre alter Mann. Sowohl sein Alkotest (0,95 Promille) als auch der Drogentest reagierten positiv.

Schließlich fiel im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Amöneburg noch ein 37 Jahre alter Autofahrer auf. Der am Samstag, 14. Februar, gegen 14.45 Uhr durchgeführte Drogentest reagierte positiv auf Kokain.

Für einen 25 Jahre alten Autofahrer endete die Fahrt am Sonntag, 14.Februar, um 12.45 Uhr in der Niederkleiner Straße in Stadtallendorf, nachdem sein Drogentest auf THC reagiert hatte. Die Polizei wird weiterhin kontrollieren!

Stadtallendorf – Maschendrahtzaun zerschnitten

Insgesamt 13 Felder eines Maschendrahtzauns, der einen Betrieb in der Wetzlarer Straße einfriedet, waren zerschnitten. Es entstand ein Schaden von mindestens 2000 Euro. Letztlich steht weder die Tatzeit genau fest, noch ergaben sich Anhaltspunkte auf den oder die Täter.

Wer hat zwischen Donnerstag, 28. Januar und Freitag, 12. Februar, in der Wetzlarer Straße Beobachtungen gemacht, die mit der Sachbeschädigung zusammenhängen könnten? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Fronhausen – Verlorene Ladung verursacht 2000 Euro Schaden

In einer Kurve auf der Landstraße 3048 zwischen Fronhausen und Bellnhausen kam es am Donnerstag, 11. Februar, gegen 08.50 Uhr, zu einer folgenträchtigen Begegnung zwischen einem schwarzen Suzuki SX 4 und einem Kleinlastwagen mit Pritsche. Von der Pritsche des vermutlich grünen Lastwagens fiel ein Teil der Ladung, möglicherweise ein Holzstück herunter und beschädigte den linken Außenspiegel und an mehreren Stellen die Fahrerseite des Suzukis. nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden mindestens 2.000 Euro.

Der aus Richtung Fronhausen kommende Lastwagen setzte nach dem Unfall seine Fahrt nach Bellnhausen ohne anzuhalten fort. Vermutlich hat der Fahrer das Malheur gar nicht bemerkt. Wer hat den Unfall gesehen? Wem ist der Pritschenlastwagen an dem Morgen noch aufgefallen und wer kann Hinweise zu dem Fahrzeug geben?

Sachdienliche Hinweise zu den beiden geschilderten Unfällen bitte an die Verkehrsunfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Biedenkopf – Unfallflucht vor dem Krankenhaus

Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte ein noch unbekanntes Fahrzeug den linken Außenspiegel eines schwarzen Renault Megane. Der Renault parkte zur Unfallzeit am Freitag, 12. Februar, zwischen 11 und 11.15 Uhr in der Hainstraße auf einem der Parkplätze vor dem Haupteingang zum DRK Krankenhaus. Das verursachende Fahrzeug fuhr vermutlich stadteinwärts. Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Langendorf – Zaunschaden

Die Polizei Stadtallendorf sucht Zeugen eines Fahrmanövers, durch das am Gartenzaun des Anwesens Schulstraße 1 ein Schaden von mehreren Hundert Euro entstand. Möglicherweise passierte der Unfall bei einem Wendemanöver bzw. während der Rückwärtsfahrt.

Der Unfall ereignete sich zwischen 18 Uhr am Freitag und 10.15 Uhr am Samstag, 13. Februar. Etwaige Zeugen oder sonstige Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 in Verbindung zu setzen.

Marburg – Spiegel eines Wohnmobils gestreift

Das weiße Wohnmobil parkte zur Unfallzeit zwischen 18 Uhr am Samstag und 12 Uhr am Montag, 15. Februar am Fahrbahnrand in etwa in Höhe des Anwesens Bei St. Jost 11. Die Front des Wohnmobils zeigte zur Wilhelm-Röpke-Straße. Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er den zuvor nicht angeklappten linken Außenspiegel und stellte in der Folge einen nicht unerheblichen Spiegelschaden fest.

Hinweise auf ein mutmaßlich unfallverursachendes Fahrzeug und dessen FahrerIn ergaben sich bislang nicht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

