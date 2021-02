Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 15.02.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Haßloch: Raubüberfall auf Kiosk in Haßloch – 3 Tatverdächtige flüchtig: Polizei sucht Zeugen

Haßloch (ots) – Am Montagnachmittag (15.02.2021), gegen 14:30 Uhr, betraten zwei mit einem Schal maskierte Männer einen Kiosk in der Bahnhofstraße und forderten den 51-jährigen Kassierer unter Vorhalt einer Schusswaffe auf, Bargeld und Zigaretten auszuhändigen. Anschließend flüchteten die beiden Männer zusammen mit einem weiteren Komplizen, der vor der Eingangstür des Kiosks wartete, fußläufig in Richtung Bahnhof. Der Sichtkontakt riss an der Einmündung zur Heinrich-Brauch-Straße ab. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang negativ. Geraubt wurden Zigaretten sowie Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Personenbeschreibung der Tatverdächtigen: 1. Person: ca. 20 Jahre alt, kurze, dunkle Haare, ca. 170-180 cm groß, benutzte Schal als Mund-Nasen-Bedeckung, trug grüne Jacke. 2. Person: ca. 20 Jahre alt, längere, blonde Haare, bekleidet mit schwarzer Jacke. 3. Person: ca. 20 Jahre alt, bekleidet mit dunkler Jacke.

Die Polizei Haßloch bittet unter Tel. 06324-933-0 um entsprechende Zeugenhinweise.

Erpolzheim: Bedrohung auf Feldweg

Epolzheim (ots) – Am 14.02.2021 gegen 14:30 Uhr kam es auf einem Feldweg in Verlängerung der Bahnhofstraße in Erpolzheim zu einer Bedrohung von Spaziergängerinnen. Eine bislang unbekannte Frau befuhr verbotswidrig mit ihrem Mercedes CLA den Feldweg. Als Spaziergänger nicht sofort zur Seite gingen, war die Fahrerin so darüber verärgert, dass sie ausstieg und sich mit den Passanten lautstark stritt. Eine 65-Jährige kam zu diesem Streitgespräch hinzu. Als die Fahrerin eine ältere Dame schubste, zeigte die 65-Jährige Zivilcourage und kam der bislang ebenfalls unbekannten älteren Dame zu Hilfe. Um zu verhindern, dass die 65-Jährige mit ihrem Handy die Polizei ruft, schlug ihr die Fahrerin mit der Faust gegen ihre rechte Schulter. Anschließend drohte sie alle anwesenden Personen zu erschießen bzw. sie zu überfahren, wenn sie den Weg nicht freimachen sollten. Eine Schusswaffe wurde jedoch zu keinem Zeitpunkt gesehen, zu einer Gefährdung der Personen durch den PKW wäre es ebenfalls nicht gekommen. Anschließend fuhr die Fahrerin den Weg rückwärts bis zum Bahnhof und in unbekannte Richtung davon. Da die Zeugen das amtliche Kennzeichen ablesen und an die Polizei weitergeben konnten, laufen nun Ermittlungen hinsichtlich der Fahrerin zum Tatzeitpunkt. Gegen sie wird wegen Bedrohung ermittelt. Die Personalien sowohl der geschädigten älteren Dame, als auch die einiger anwesenden weiteren Personen sind bis dato nicht bekannt. Daher bittet die Polizei Bad Dürkheim, dass sich diese Personen und auch weitere mögliche Zeugen unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de melden.

