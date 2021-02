Karlsruhe – 24-Jähriger beim Überkleben von Wahlplakaten ertappt

Karlsruhe (ots) – Ein 24-Jähriger ist in der Nacht zum Sonntag gegen 0.25 Uhr

von einer Streife des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz auf dem Stephanplatz

beim Überkleben von Wahlplakaten erwischt worden. Er entfernte sich anschließend

mit einer weiteren, noch unbekannten männlichen Person zu Fuß und konnte im

Bereich der Karl- und Amalienstraße kontrolliert werden.

Der junge Mann führte in einem Rucksack eigene Plakate sowie Kleister und Pinsel

bei sich. Die Beamten stellten im Innenstadtbereich dazu passende Plakatierungen

an Stromkästen und Zigarettenautomaten fest. Darüber hinaus sind am Stephanplatz

andere Wahlplakate überklebt gewesen.

Die mutmaßlichen Tatmittel wurden beschlagnahmt, darüber hinaus erhielt der

24-Jährige einen Platzverweis für das Stadtgebiet Karlsruhe. Weitere

Ermittlungen bezüglich einer möglichen strafrechtlichen Verfolgung und zu

Ordnungsverstößen dauern seitens der Polizei noch an.

Handydieb dank Videoüberwachung nach vier Stunden dingfest gemacht

Mannheim (ots) – Am gestrigen Sonntag gegen 14 Uhr wurde eine 26-Jährige auf der

Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof Mannheim vorstellig um den Diebstahl

ihres Mobiltelefons zu beanzeigen. Die Dame hatte ihr Telefon zuvor nach dem

Rauchen in der Nähe eines Aschenbechers am Bahnsteig liegen lassen. Ein

36-jähriger Deutscher nutzte die Unaufmerksamkeit der jungen Frau aus, um das

Mobiltelefon an sich zu nehmen. Anschließend stieg er gemeinsam mit zwei

Begleitern in einen abfahrbereiten Zug in Richtung Frankfurt am Main. Als die

Dame das Fehlen ihres Handys bemerkte, verdächtigte Sie den 36-Jährigen und

suchte umgehend die örtliche Wache der Bundespolizei auf. Die Beamten sichteten

die Aufzeichnung der Videoüberwachungsanlage und konnten den Verdacht der jungen

Frau bestätigen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Tatverdächtigen

verlief jedoch zunächst ohne Erfolg. Kurz vor 18 Uhr erkannte eine Fußstreife

der Bundespolizei im Hauptbahnhof Mannheim den Tatverdächtigen mit seinen zwei

Begleitern wieder und kontrollierte ihn. Der Mann verhielt sich gegenüber den

Beamten sehr unkooperativ und folgte diesen nur sehr widerwillig auf die Wache.

Bei einer anschließenden Durchsuchung konnte das Mobiltelefon der 26-Jährigen

bei ihm aufgefunden werden. Das Telefon wurde sichergestellt.

Da der zurzeit wohnsitzlose 36-Jährige schon mehrfach polizeilich in Erscheinung

getreten ist, wurde er vorläufig festgenommen. Die zuständige Staatsanwaltschaft

strebte aufgrund der Erkenntnisse der Bundespolizei ein beschleunigtes Verfahren

an. Somit verblieb der Dieb vorerst in Gewahrsam der Bundespolizei.

Der 36-Jährige wurde im Laufe des heutigen Tages durch das Amtsgericht Mannheim

zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt und aufgrund eines

zugleich erlassenen Untersuchungshaftbefehls anschließend in die

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Oberhausen-Rheinhausen – Zwei verletzte Polizeibeamte nach Widerstandshandlungen

Karlsruhe (ots) – Zu Widerstandshandlungen bei dem zwei Polizeibeamte leicht

verletzt wurden, kam es in der Nacht zum Sonntag in Oberhausen.

Durch einen 31-Jährigen kam es gegen 01:40 in der Wohnung seiner Bekannten in

der Schützenstraße zu körperlichen Übergriffen sowie zu einer Bedrohung. Als die

vier Beamten des Polizeireviers Philippsburg in der Schützenstraße eintrafen und

die Wohnung betraten, ging der 31-Jährige unvermittelt auf die Polizisten los.

Nur unter erheblichem Kraftaufwand konnte der Aggressor zu Boden gebracht und

fixiert werden. Während der Widerstandshandlung beleidigte der Mann die

eingesetzten Beamten fortlaufend aufs übelste. Durch die Schläge und Tritte des

31-Jährigen wurde ein Polizist am Oberkörper, am Knie sowie an der Hand

verletzt. Dienstunfähigkeit trat glücklicherweise nicht ein. Der hochaggressive

Mann musste die Streife mit auf das Revier begleiten und den Rest der Nacht in

einer Zelle verbringen.

Karlsruhe – Küche in Wohnhaus brannte

Karlsruhe (ots) – Gegen 11.45 Uhr wurde Feuerwehr und Rettungskräften ein Brand

in einer Küche in einem Mehrfamilienhaus in der Reichenbachstraße gemeldet. Der

Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht und die Wohnung belüftet werden.

Zur Brandzeit befanden sich fünf Personen in der Wohnung im zweiten

Obergeschoss. Eine Person wurde mit Verdacht der Rauchgasvergiftung in ein

Krankenhaus gebracht. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden.

Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Graben-Neudorf – Vermutlich heiße Asche verursacht Terrassenbrand

Karlsruhe (ots) – Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten am Sonntag zu

einem Terrassenbrand in Graben aus.

Kurz nach 11 Uhr wurde das Feuer auf einer Terrasse eine Wohnhauses im

Sallbachweg entdeckt. Durch das zügige Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr

Graben-Neudorf, die mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort waren,

konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindert werden. Nach Rücksprache mit der

Wehr wurde als mögliche Brandursache ein metallener Eimer mit Asche genannt.

Durch die Flammen und Hitzeeinwirkung wurde ein Terrassenfenster sowie teilweise

die Außenfassade stark beschädigt. Weiterhin wurden Gartenmöbel durch die

Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden

wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt.

Karlsruhe – Polizist bei Personenkontrolle verletzt

Karlsruhe (ots) – Ein 37jähriger widersetzte sich am Sonntag, gegen 23 Uhr, mit

Gewalt gegen eine Personenkontrolle aufgrund Fahrens ohne gültigen Fahrausweis

und verletzte hierbei einen Polizeibeamten leicht.

Der beschuldigte Mann konnte bei einer Fahrscheinkontrolle in der Straßenbahn

keinen gültigen Fahrausweis und Identitätspapier vorweisen. Beim Eintreffen der

hinzugezogenen Polizeibeamten an der Haltestelle Herrenstraße in Karlsruhe wurde

der Mann gleich laut und aggressiv. Aufgrund des fehlenden Ausweises wurde der

Mann aufgefordert die Beamten zum zuständigen Revier zu begleiten. Hiergegen

versuchte sich der 37jährige mit Gewalt und Hilfe eines Besenstiels zur Wehr zu

setzen. Erst nach dem Einschreiten von drei Polizeibeamten konnte die Person

überwältigt werden. Ein Polizist verletzte sich bei der Widerstandshandlung

leicht. Ein auf dem Polizeirevier durchgeführter Atemalkoholtest ergab fast 0,6

Promille und bei der Durchsuchung wurde ein Taschenmesser aufgefunden.

Der Mann wurde wegen Widerstand gegen einen Vollstreckungsbeamten zur Anzeige

gebracht.

Karlsruhe – Aufmerksame Bürgerin rettet betrunkene Person vermutlich vor dem Erfrieren

Karlsruhe (ots) – Aufgrund einer aufmerksamen Bürgerin konnte am Samstag, den

30.01.21, gegen 24 Uhr eine hilflose Person vor dem wahrscheinlichen Erfrieren

gerettet werden.

Die 38jährige Frau lag vor einem Haus in der Teutschneureuter Straße in Neureut

und erbrach sich mehrfach. Hierauf wurde die Bürgerin aufmerksam, verständigte

die Polizei und kümmerte sich in der Folge um die Person. Der hinzugerufene

Rettungsdienst attestierte eine starke Unterkühlung. Die Betrunkene gab an, dass

sie nach einer Feier von ihren Freunden im Stich gelassen wurde. Die Namen der

Freunde wollte die Person nicht nennen. Die 38-Jährige wurde bis zum nächsten

Morgen in der Gewahrsamseinrichtung der Polizei untergebracht.

Weingarten – Aggressiver 45-Jähriger leistete Widerstand

Karlsruhe (ots) – Ein 45-Jähriger ging Samstagnacht die eingesetzte

Streifenwagenbesatzung aggressiv an und leistete bei seiner Festnahme

Widerstand. Kurz vor 24.00 Uhr wurde die Polizei zu häuslichen Streitigkeiten

nach Waldbrücke gerufen. Die Streife wurde bei dem Einsatz zunächst von dem

Beschuldigten aggressiv verbal angegangen. Anschließend versuchte der 45-jährige

Pole nach den Beamten zu greifen, was verhindert werden konnte. Nachdem er

kurzzeitig von einer Mitbewohnerin beruhigt werden konnte, ging er plötzlich

drohend auf die Streife zu. Bei seiner Festnahme wehrte er sich heftig. Ihm

mussten Handschließen angelegt werden. Bei den Widerstandshandlungen wurde der

Beschuldigte leicht verletzt. Die Beamten blieben unverletzt. Ein

Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1 Promille. Der 45-Jährige wurde in

Gewahrsam genommen.

Karlsruhe – Bei Festnahme nach Körperverletzungsdelikt Widerstand geleistet

Karlsruhe (ots) – Erheblichen Widerstand leistete ein 18-Jähriger bei seiner

Festnahme am Samstagabend in einer Straßenbahn am Bahnhof Grötzingen. Am

Samstagabend hielt sich der 18-Jährige mit drei Begleitern in der Unterführung

am Durlacher Bahnhof auf. Gegen 20.30 Uhr gingen zwei 19 und 20 Jahre alte

Männer an der Gruppe vorbei. Plötzlich wurden die beiden von der Gruppe

attackiert und geschlagen. Anschließend flüchtete die Gruppe zum Bahnsteig der

Straßenbahn. Dort stiegen der 18-Jährige und sein ebenfalls 18-jähriger

Begleiter in die Bahn nach Grötzingen ein. Zwei bislang unbekannte Angreifer

flüchteten zu Fuß. Eine Streife konnte die beiden jungen Männer in der

Straßenbahn am Bahnhof Grötzingen feststellen und vorläufig festnehmen. Bei der

Festnahme leistete einer der 18-Jährigen erheblichen Widerstand und beleidigte

die Beamten. Ihm mussten Handschließen angelegt werden. Die Polizisten wurden

leicht verletzt. Die Beschuldigten wurden auf die Wache gebracht. Sie konnten

nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen die Dienststelle

wieder verlassen.

Bretten – vermutlich durch Sekundenschlaf Unfall verursacht

Karlsruhe (ots) – Zwei leicht Verletzte sowie ein Sachschaden von rund 25.000

Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls der sich am Sonntagnachmittag auf der

Bundesstraße 35 ereignete.

Gegen 14:20 Uhr befuhr der 24-jährige Unfallverursacher die B35 in Richtung

Knittlingen. Zirka eineinhalb Kilometer nach der Kreuzung Alexanderplatz in

Bretten kommt er in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und

kollidiert seitlich mit dem entgegenkommenden BMW. In der Folge streifte der

Daihatsu des 24-Jährigen mehrere Meter entlang die Schutzplanke und kam nach

zirka 100 m zum Stehen.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme gab der Fahrer den Beamten gegenüber an,

für einen kurzen Moment eingeschlafen zu sein, weshalb der Führerschein des

Mannes einbehalten wurde. Der 24-Jährige sowie seine 25-jährige Begleitung

wurden durch die Kollision leicht verletzt und wurden mit dem hinzugezogenen

Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren

durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Karlsbad – Größerer Polizeieinsatz nach Bedrohung

Karlsruhe (ots) – Einen größeren Polizeieinsatz löste eine Bedrohungslage am

Sonntagnachmittag in Karlsbad aus. Eine 47-Jährige kam gegen 13.25 Uhr zur

Polizei und teilte dort mit, dass sie von ihrem ehemaligen Lebensgefährten, von

dem sie sich vor einer Woche getrennt hatte, bedroht werden würde. Der

55-Jährige habe ihr Bilder einer Pistole geschickt und ihr gedroht sie zu töten,

wenn sie nicht zu ihm zurückkommen würde. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass

sich der 55-Jährige an seiner Wohnanschrift in Ittersbach aufhalten dürfte.

Mehrere Streifenwagenbesatzungen wurden zu dem Wohnanwesen beordert und das Haus

umstellt. Da davon auszugehen war, dass es sich bei der Pistole um eine scharfe

Schusswaffe handelt, wurde das Sondereinsatzkommando Baden-Württemberg

verständigt. Vorsorglich wurden ein Notarzt und ein Fahrzeug des

Rettungsdienstes vorgehalten. Kurz vor der geplanten Festnahme des Mannes durch

das Sondereinsatzkommando verließ der 55-Jährige gegen 18.00 Uhr das Wohnanwesen

und konnte widerstandslos festgenommen werden. Er hatte keine Waffe bei sich.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Mannes wurde eine scharfe

Schusswaffe, aber keine dazugehörende Munition aufgefunden und sichergestellt.

Er ist nicht im Besitz einer erforderlichen waffenrechtlichen Erlaubnis. Ein

Atemalkoholtest bei dem Beschuldigten ergab einen Wert von fast 2,3 Promille.

Der 55-Jährige wurde zunächst in Gewahrsam genommen und konnte am Montagmorgen

die Gewahrsamseinrichtung wieder verlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren

wegen Bedrohung und illegalem Besitz einer Schusswaffe eingeleitet.

Die mutmaßlichen Tatmittel wurden beschlagnahmt, darübBruchsal – Polizei sucht Zeugen nach

Straßenverkehrsgefährdung auf der B35 bei Helmsheim

Helmsheim (ots) – Am 12.02.2021 gg. 17:20 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann mit

seinem Pkw die B35 aus Bruchsal kommend in Richtung Bretten. Kurz nach dem

Ortsausgang Helmsheim kamen dem jungen Mann und anderen Verkehrsteilnehmern im

Gegenverkehr ein Pkw entgegen, welcher komplett auf der falschen Fahrbahnseite

fuhr. Infolge dieses Fehlverhaltens mussten der 23-jährige Mann und andere

Fahrzeugführer dem Falschfahrer ausweichen um einen Unfall zu vermeiden. Bei dem

unbekannten Pkw soll es sich um einen weißen Kombi der Marke Skoda oder Audi mit

Karlsruher Kennzeichen handeln. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten

sich mit dem Polizeirevier Bretten unter der Tel. Nr. 07252/50460 in Verbindung

zu setzen.## Ettlingen – 24-Jähriger verletzt Polizist

Karlsruhe (ots) – Am Freitagabend kam es vor einem Supermarkt in der

Zehntwiesenstraße zu einem tätlichen Angriff gegen Polizeibeamte, wobei ein

Polizist leicht verletzt wurde.

Nach einem vorausgegangenen Hausfriedensbruch durch den 24 und seiner

Begleitung, sollten die Personalien festgestellt werden. Hierbei versuchte der

24-Jährige zu seiner im Streifenwagen sitzenden Begleiterin zu gelangen. Dies

musste mehrfach durch die eingesetzten Beamten unterbunden werden. Ein

ausgesprochener Platzverweis befolgte der stark alkoholisierte 24-Jährige nicht.

Bei einem erneuten Versuch zu seiner Begleitung in den Streifenwagen zu

gelangen, musste er auf den Boden gebracht und fixiert werden. Hierbei leistete

er erheblichen Widerstand gegen die vier Polizisten. Zudem beleidigte er

mehrmals die eingesetzten Beamten mit Schimpfworten. Durch die

Widerstandshandlugen wurde ein Beamter leicht verletzt. Ein auf dem Revier

durchgeführter Alkoholtest bei dem 24-Jährigen ergaben einen Wert von über 2, 7

Promille. Der Mann muss nun gleich mit mehreren Anzeigen rechnen.

Waghäusel – Hoher Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung

Karlsruhe (ots) – Rund 6.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines

Verkehrsunfalls der sich am Samstagnachmittag in Wiesental ereignete.

Gegen 14:50 Uhr fuhr die 51 Jahre alte Unfallverursacherin die Wagbachstraße in

Richtung Ortsmitte. Im Kreuzungsbereich zur Mannheimer Straße übersah sie beim

Einbiegen den auf der Mannheimer Straße fahrenden Passat, der zu diesem

Zeitpunkt in die Wagbachstraße einbiegen wollte. Glücklicherweise blieben bei

dem Zusammenstoß alle Unfallbeteiligte unverletzt.

Rheinstetten / Karlsruhe – Versammlung in Form eines Autokorsos weitgehend störungsfrei

Karlsruhe (ots) – An dem als Versammlung zum Thema „Für die Grundrechte – Für

das Grundgesetz“ angemeldeten Autokorso zwischen Rheinstetten und Karlsruhe

nahmen am Sonntagnachmittag rund 350 Fahrzeuge teil. Die Versammlung verlief

weitgehend störungsfrei, größere Verkehrsbeeinträchtigungen blieben aus.

Ab etwa 13:00 Uhr formierten sich die Teilnehmer mit ihren Fahrzeugen auf einem

Parkplatz an der Karlsruher Messe in Rheinstetten. Hierbei kam es zu einzelnen

Verstößen durch Demonstrationsteilnehmer gegen die Maskentragepflicht bzw. das

Abstandsgebot. Nach einer Kundgebung und Einweisung durch den Versammlungsleiter

starteten die Pkw um 14:00 Uhr mit der Fahrt nach Karlsruhe.

Auf der angemeldeten Strecke durch die Karlsruher Innenstadt wurden

Polizeikräfte durch Mitarbeiter des städtischen Tiefbauamts und der

Signaltechnik sowie der Betriebsaufsicht der Verkehrsbetriebe unterstützt.

Mehrere Kreuzungen und Lichtzeichenanlagen wurden für den Autokorso individuell

geregelt. Größere Verkehrsbeeinträchtigungen blieben aus.

In einer der Fahrzeugkolonnen, die in 50-er Verbänden mit wenigen Minuten

Abstand zueinander fuhren, ergab sich ein Verkehrsunfall ohne verletzte

Personen. Gegen 16:15 Uhr lösten sich der Korso nach und nach auf.

Im Bereich „Mühlburger Tor“ kam es zu drei kleineren spontanen

Gegenversammlungen. Dabei kam es zu einer kurzzeitigen Störung des

Straßenverkehrs ausgehend von einer der Gegendemonstrationen, weshalb

Polizeikräfte einschreiten mussten. Offenbar auch von Gegendemonstranten

ausgehend kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Litfaßsäule im Zirkel.

Diesbezüglich wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Flehingen/Unteröwisheim/Ubstadt – Alkoholisierter Pkw-Führer verursacht mehrere Verkehrsunfälle / Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte

Flehingen/Unteröwisheim/Ubstadt (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag,

kurz nach Mitternacht, meldete eine Verkehrsteilnehmerin über Notruf der Polizei

einen vor ihr fahrenden Pkw, welcher trotz erheblicher Beschädigungen seine

Fahrt von Unteröwisheim kommend in Fahrtrichtung Ubstadt fortsetzen würde. Durch

eine der sofort hinzugezogenen Streifenwagenbesatzungen konnte das fragliche

Fahrzeug kurze Zeit später an einer Tankstelle in Ubstadt gesichtet und in der

Folge angehalten und kontrolliert werden. Der 42 Jahre alte Pkw-Lenker war

sichtlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,18 Promille.

Nach Absuche des bislang bekannten Fahrweges wurden in Gochsheim zwei

beschädigte Straßenlaternen aufgefunden, welche dem erheblich unfallbeschädigten

Pkw zugeordnet werden können. Zeugen und gegebenenfalls weitere Geschädigte,

welche zwischen Flehingen und Ubstadt angesiedelt sein dürften, werden ersucht

sich beim Polizeirevier Bad Schönborn unter der Rufnummer 07253/8026-0 zu

melden. Den Unfallverursacher, dessen Führerschein beschlagnahmt wurde, erwartet

nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht.

