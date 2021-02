Mannheim-Neckarstadt: Autos mit Eisenstange beschädigt – 2 Tatverdächtige ermittelt

Mannheim (ots) – Nachdem sie im Stadtteil Neckarstadt-West mehrere Autos mit

einer Eisenstange beschädigt hatten, konnten noch am Sonntagabend zwei

Tatverdächtige ermittelt werden. Das Duo im Alter von 26 und 37 Jahren hatten

kurz nach 21 Uhr in der Pumpwerkstraße einen Opel Vivaro, einen Citroën C 8 und

einen Mercedes Sprinter mit einer Eisenstange beschädigt und dabei Schaden von

rund 10.000 Euro angerichtet. Aufgrund Zeugenaussagen konnten die beiden

Tatverdächtigen rasch ermittelt und zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt

gebracht werden. Nach Vernehmung und erkennungsdienstlicher Behandlung wurden

sie wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen beide wird nun wegen Sachbeschädigung

ermittelt.

Mannheim-Innenstadt: Unfall unter Alkoholeinfluss – Fahrer versucht zu flüchten

Mannheim-Innenstadt (ots) – Einen Unfall unter Alkoholeinfluss verursachte am

Sonntagnachmittag ein 41-jähriger Autofahrer in der Mannheimer Innenstadt. Der

Mann war kurz vor 16 Uhr mit seinem VW Polo auf der Bismarckstraße in Richtung

Hauptbahnhof unterwegs. An der Ampel in Höhe des Quadrats L13 setzte er zurück

und stieß gegen eine hinter ihm wartende 58-jährige Renault-Fahrerin.

Anschließend bog er in die Straße zwischen den Quadraten L11 und L13 ab, parkte

sein Fahrzeug und wollte zu Fuß in Richtung Innenstadt flüchten. Er konnte von

Polizeibeamten jedoch eingeholt und festgehalten werden. Dabei bemerkten diese

starken Alkoholgeruch im Atem des Mannes. Ihm wurde im Polizeirevier

Mannhem-Oststadt eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde

beschlagnahmt.

Gegen den 41-Jährigen wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht

ermittelt.

Mannheim-Oststadt: Feuerwehreinsatz wegen eines brennenden Fahrzeuges

Mannheim-Oststadt: (ots) – Weil ein Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache

Feuer gefangen hatte, kam es am Samstag gegen 15:40 Uhr in der Fahrlachstraße in

Höhe Fleischversorgungszentrum zu einem Einsatz der Feuerwehr. Der Fahrer eines

Opel Zafira wandte sich hilfesuchend an eine in der Nähe befindliche

Polizeistreife, nachdem er fluchtartig sein Fahrzeug verlassen hatte. Ihm waren

starker Qualm und schließlich Flammen aus dem Motorraum seines Fahrzeuges

entgegengeschlagen. Die Polizeibeamten hatten die Situation bereits erkannt und

unverzüglich die Feuerwehr verständigt. Die Mannheimer Feuerwehr brachte den

Brand schnell unter Kontrolle und löschte das inzwischen lichterloh brennende

Fahrzeug. Eine Transport-Firma schleppte das Brandfahrzeug anschließend ab und

reinigte zuvor noch Fahrbahn sowie Gehweg. Der Verkehr kam in diesem Zeitraum

zum Erliegen, weil die Fahrbahnen in beiden Richtungen vollständig gesperrt

werden mussten. Über die Ursache des im Motorraum entstandenen Feuers liegen

derzeit keine Erkenntnisse vor.

Mannheim: Fassadenteile eines Mehrfamilienhauses lösen sich und fallen zu Boden; drei Personen verletzt; Straßensperrung aufgehoben; Pressemitteilung Nr. 3

Mannheim (ots) – Am Samstagnachmittag kam es zu einem Großeinsatz von Polizei

und Rettungskräften nachdem, sich in der Fressgasse Teile der Fassade eines

Mehrfamilienhauses gelöst hatten. Die Straße musste für die Dauer der

Absicherungsarbeiten an der Fassade gesperrt werden. Die Sperrung konnte am

Samstagabend gegen 20.40 Uhr aufgehoben werden. Genaue Informationen

hinsichtlich des Gesundheitszustands der Verletzten liegen aktuell noch keine

vor, Lebensgefahr kann jedoch ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen des

Kriminalkommissariats Mannheim dauern an.

Mannheim/Heidelberg/Brühl/Walldorf/Hockenheim/Ladenburg: Schlittschuhlaufende Personen auf zugefrorenen See und Überschwemmungsgebieten; Achtung Lebensgefahr!!!

Mannheim/Heidelberg/Brühl/Walldorf/Hockenheim/Ladenburg (ots) – Neun Mal mussten

Polizeibeamte am Samstag, zwischen 11 Uhr und 16.30 Uhr in der Region ausrücken,

um Kinder, Jugendliche und Erwachsene von zugefrorenen Seen oder zugefrorener

Überschwemmungsgebieten teilweise mit Megafondurchsagen von dort

herunterzuholen.

Viele liefen Schlittschuhe, spielten Eishockey, tollten herum oder genossen

einfach das seltene Schauspiel einer Eisfläche.

Was alle nicht berücksichtigten ist die Tatsache, dass nach derzeitigen

Erkenntnissen die Eisdecken noch zu dünn sind, um sie gefahrlos zu betreten.

Einige Seen sind auch mit Absperrungen versehen, die die Menschen jedoch nicht

davon abhielten, sich trotzdem auf das trügerische und gefährliche Eis zu

begeben.

Die Einsatzorte waren der Obere Vogelstangsee in Mannheim (3), der „Kanal“ in

der Heidelberger Bahnstadt (1), wo sich eine Vielzahl von Erwachsenen und

Kindern auf dem Eis tummelten -ein Kind war eingebrochen und bis zur Brusthöhe

im Wasser-, die Überschwemmungsgebiete in Brühl (2); der See am Waldpark in

Ladenburg, der Hochholzersee in Walldorf und der See in der Berlinallee in

Hockenheim.

Auch am Sonntag ist, bei voraussichtlich herrlichem Wetter mit viel

Sonnenschein, mit vergleichbaren Szenarien zu rechnen.

Das Polizeipräsidium Mannheim appelliert erneut, das Betreten von Eisflächen zu

unterlassen. Alle Eisflächen haben noch keine ausreichende Dicke, um gefahrlos

betreten werden zu können.

Menschen die dies dennoch tun, begeben sich in Lebensgefahr.

Erst bei einer ausreichenden Eisdicke wird das Betreten behördlich genehmigt.

Derzeit sind allerdings noch keine Eisflächen in der Region zum Betreten oder

Schlittschuhlaufen geeignet und freigegeben.

Den Sonntag über wird die Polizei die Seen und die Überschwemmungsgebiete in der

gesamten Region gezielt überwachen.

Mannheim: Fassadenteile eines Mehrfamilienhauses lösen sich und fallen zu Boden; drei Personen verletzt, zwei davon schwer; Ursache noch unklar; Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots) – Zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte kam es am

Samstagnachmittag in der Mannheimer Innenstadt.

Kurz vor 14 Uhr hatten sich aus bislang unbekannten Gründen Teile der Fassade

zwischen dem 4. Und 5. Obergeschoss, eines Mehrfamilienhauses in der Fressgasse

gelöst und waren zu Boden gestürzt.

Drei Personen wurden von den Fassadenteilen, die zum größten Teil aus Kacheln

und der Betongrundierung bestanden, getroffen und zogen sich Verletzungen zu;

zwei von ihnen erlitten schwere Kopfverletzungen.

Nach ihren notärztlichen Versorgungen wurden sie mit Rettungswagen in umliegende

Kliniken in Mannheim und nach Heidelberg gebracht. Über den Gesundheitszustand

der Schwerverletzten liegen noch keine Erkenntnisse vor. Eine leichtverletzte

19-jährige Frau wurde am späten Samstagabend aus der Klinik entlassen. Sie hatte

sich eine Kopfplatzwunde, Prellungen und Schürfwunden zugezogen.

Der entstandene Schaden lässt sich noch nicht näher beziffern. Durch die

herabfallenden Fassadenteile wurde die Markise eines im Erdgeschoss gelegenen

Restaurants zerstört.

Die Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die

Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg war zur

Spurensicherung im Einsatz.

Insgesamt waren 70 Einsatzkräfte der Polizei (20), der Berufsfeuerwehr Mannheim

(30) und 20 Sanitäter des Johanniter Unfallhilfe und des DRK mit drei Notärzten

vor Ort.

Das Technische Hilfswerk Ladenburg stellte einen Bausachverständigen, der die

Fassade nach weiteren Gefahrenquellen in einer ersten Besichtigung begutachte.

Eine Fachfirma für Baustellenabsicherung wurde beauftragt, das Gebäude zu

sichern.

Die Fressgasse bleibt ab der Zufahrt P7/Friedrichsring bis auf Weiteres

gesperrt. Mit der Aufhebung der Sperrung ist nicht vor Sonntagmorgen, nach

Absicherung der Gebäudefassade, zu rechnen.

Es ergaben sich erhebliche Behinderungen auf dem Friedrichsring in Richtung

Hauptbahnhof, die auch Auswirkungen zurück bis zum Luisenring hatten.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim dauern an.

Mannheim – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 38 – Folgemeldung – Fahrbahn seit 14:00 Uhr wieder frei

Mannheim (ots) – Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der 38-jährige Fahrer eines

PKW Peugeot den linken Fahrstreifen der B 38a, aus Richtung Feudenheim kommend

in Fahrtrichtung Mannheim-Neckarau. Während er im Bereich der Anschlussstelle

Mannheim-Neckarau einen weißen PKW BMW eines 36-Jährigen überholte näherte sich

ein 21-jähriger Fahrer eines schwarzen PKW Audi A5, von hinten, auf dem linken

Fahrstreifen. Dieser erkannte den vorrausfahrenden PKW, aufgrund nicht

angepasster Geschwindigkeit, zu spät, versuchte noch nach rechts auszuweichen

und kollidierte dort mit hohem Geschwindigkeitsüberschuss mit dem weißen BMW des

36-Jährigen. Dieser wurde nach rechts abgewiesen und kollidiert mit der dortigen

Schutzplanke. Der schwarze PKW Audi wird ebenfalls nach rechts abgewiesen und

prallt ebenfalls in die Schutzplanke. Die 5 Insassen des PKW Audi im Alter von

17 bis 21 Jahren wurden bei dem Unfall verletzt und zur weiteren Untersuchung in

umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Fahrer des weißen PKW wurde leicht,

dessen Beifahrerin schwer verletzt. Sie musste durch die Berufsfeuerwehr

Mannheim aus dem Fahrzeug geborgen werden und wurde durch den Rettungsdienst in

eine Mannheimer Klinik eingeliefert. Der Gesamtschaden wird auf circa 70.000

Euro geschätzt. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mannheim / O7,20 – Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften in der Mannheimer Innenstadt

Mannheim (ots) – Aufgrund des starken Windes haben sich an einem

Mehrfamilienhaus in O7 der Mannheimer-Innenstadt zwischen dem 4. Und 5.

Obergeschoss Fassadenteile gelöst und zu Boden gestürzt. Hierbei wurden 3

Personen verletzt, hiervon 2 Personen schwer. Die Fressgasse O7 ist derzeit für

den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Die Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit ist vor Ort und unter 015257721026

erreichbar.

Brühl/Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Spielende Kinder auf zugefrorenem Altrheinarm; Polizei weist eindringlich daraufhin, Eisflächen zu meiden – Lebensgefahr droht

Brühl/Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Auf dem zugefrorenen

Überschwemmungsgebiet des Altrheinarms im Weidweg in Brühl spielten am

Freitagnachmittag vier Kinder im Alter zwischen 10 und 14 Jahren.

Ein Anwohner hatte die vier Jungs ziemlich weit draußen auf der Eisfläche beim

Herumtollen beobachtet und die Polizei verständigt.

Mit Lautsprecherdurchsagen wurden sie zur Umkehr bewogen. Sie wurden zudem über

die Gefahren beim Betreten von Eisflächen aufgeklärt.

Am Donnerstag und Freitag brachen in Mannheim und in Brühl zwei Personen durch

die Eisdecken der Überschwemmungsgebiete ein und mussten gerettet werden.

In diesem Zusammenhang wird nochmals eindringlich darauf hingewiesen, dass

derzeit das Betreten von Eisflächen lebensgefährlich sein kann. Erst bei einer

ausreichenden Eisdicke wird das Betreten behördlich genehmigt.

Derzeit sind in der gesamten Region keine Eisflächen zum Betreten oder

Schlittschuhlaufen freigegeben, da sie noch wesentlich zu dünn sind.

Mannheim: Autofahrer unter Drogen und mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Mannheim (ots) – Als einer Streife des Polizeireviers Innenstadt am späten

Freitagabend ein Mercedes aufgefallen war, wurde das Fahrzeug gegen 22 Uhr im

Bereich P5/Q5 angehalten und der Fahrer kontrolliert.

Der 25-jährige Ludwigshafener stand deutlich unter Drogeneinfluss, hatte noch

etwas Marihuana einstecken und zeigte einen Führerschein vor, der sich bei

genauerem Hinsehen als Fälschung herausstellte.

Nach seiner Blutentnahme durfte der Mann seinen Heimweg antreten. Die

Autoschlüssel wurden vorübergehend beschlagnahmt.

Die Anzeige wegen des Verdachts, gegen die Ausgangsbeschränkung verstoßen zu

haben, dürfte für den 25-Jährigen das geringere Problem sein. Das Fahren unter

Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis sowie der Verdacht der Urkundenfälschung

dürften schwerwiegendere Konsequenzen haben.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt dauern an.

Mannheim: In die Leitplanken gekracht; Fahrzeug erheblich beschädigt; Autofahrer bleib unverletzt

Mannheim (ots) – Am Freitagnachmittag war ein 37-jähriger Ford-Fahrer auf der

Ludwigshafener Straße in grobe Richtung SAP-Arena unterwegs, als er gegen 16.20

Uhr in Höhe der Fußgängerbrücke aus bislang unbekannten Gründen ins Schleudern

geriet und gegen die Leitplanken krachte. Das Fahrzeug wurde dabei so stark

beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der 37-Jährige blieb zum Glück

unverletzt. Der Sachschaden beträgt mehr als 8.000.- Euro. Während der

Unfallaufnahme kam es im Feierabendverkehr zu geringen Behinderungen.

Mannheim: Seniorin in der Neckarstadt mit „Enkeltrick“ um 10.000.- Euro betrogen; Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Eine über 80-jährige Seniorin wurde am Freitag von bislang

unbekannten Tätern mit dem sogenannten „Enkeltrick“ um 10.000.- Euro betrogen.

Eine bislang unbekannte Anruferin hatte sich gegen 11 Uhr bei der Dame in der

Neckarstadt gemeldet, sich als ihre Enkelin vorgestellt und vorgegaukelt, für

die Regulierung eines Unfalls 15.000.- Euro zu benötigen.

Die Seniorin, die bis zu Geldübergabe dauernd mit Anrufen „torpediert“ wurde,

übergab gegen 16 Uhr in der Öhmdstraße einem Mann ihre gesamten Ersparnisse in

Höhe von 10.000.- Euro. Darüber hinaus wurde sie dazu überredet, ihre IBAN mit

der dazugehörigen PIN ihrer Bank mitzuteilen.

Als die Dame kurze Zeit später den Betrug bemerkte, war der Abholer schon in

über alle Berge. Das Bankkonto wurde umgehend gesperrt.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen

übernommen.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarstadt, tel.: 0621/3301-0

oder beim Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Mannheim: Schwerer Unfall auf der B38 – Vollsperrung stadteinwärts auf Höhe der SAP-Arena, Rettungshubschrauber im Einsatz.

Mannheim (ots) – Aktuell kommt es nach einem schweren Verkehrsunfall auf der B

38 auf Höhe der SAP Arena, stadteinwärts zu einer Vollsperrung. Aufgrund des

großen Trümmerfeldes mussten alle Spuren gesperrt werden, Feuerwehr und

Rettungsdienst sind im Großeinsatz – Rettungshubschrauber ist bereits gelandet.

Mannheim: Unfallflucht, Verursacher hinterlässt enormen Schaden; Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Ein bislang unbekannter Fahrer eines bislang unbekannten

Fahrzeuges beschädigte im Laufes des Freitages, zwischen 11.00 Uhr und 20.45 Uhr

einen VW Touran, der auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Helmertstraße

abgestellt war.

Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000.- Euro.

Nach Bewertung der Spurenlage dürfte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um

einen Lkw oder einen Lkw mit Anhänger gehandelt haben, der möglicherweise Waren

anlieferte.

Zeugen, die Hinweise auf das unfallgeschehen und/oder das unfallverursachende

Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit der

Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 oder mit dem Polizeirevier

Ladenburg, tel.: 06203/9305-0 in Verbindung zu setzen.

Mannheim/Neckarstadt: Vermisste 85-Jährige nach umfangreichen Suchmaßnahmen wohlbehalten aufgefunden – Polizeihubschrauber im Einsatz

Mannheim (ots) – Am Freitagabend gegen 22.10 Uhr meldete eine Pflegerin eines im

Stadtteil Wohlgelegen befindlichen Seniorenheims eine 85-jährige Bewohnerin als

vermisst. Diese habe die Senioreneinrichtung unbemerkt verlassen und sei auch

nicht zurückgekehrt. Insbesondere aufgrund der winterlichen

Witterungsbedingungen war davon auszugehen, dass sich die Seniorin in einer

hilflosen Lage befand. Das Polizeipräsidium Mannheim leitet umgehend

umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Hierzu waren neben 18 Funkstreifen ein

Polizeihubschrauber, eine Drohne des ASB und ein Personenspürhund des DRK im

Einsatz. Im Rahmen der Fahndung konnte die Vermisste um 00.35 Uhr unverletzt

aufgefunden werden, so dass sie wohlbehalten in die Senioreneinrichtung

zurückgebracht werden konnte.