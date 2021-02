Rhein-Neckar-Kreis: Die Polizei-News

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis (B3/L594): Missachtung Rotlicht – Hoher Schaden durch Verkehrsunfall

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis (B3/L594) (ots) – Am 14.02.2021, um 14:10 Uhr,

ereignete sich an der Kreuzung B3 / L594 ein Verkehrsunfall mit Sachschaden in

Gesamthöhe von ca. 15000EUR. Der 33-jährige Fahrer eines Opel befuhr die B3 von

Bruchsal kommend in Richtung Heidelberg. An der Kreuzung B3/L594 zeigte die

dortige Lichtzeichenanlage für ihn als Geradeausfahrer Grün. Ihm kam der

40-jährige Fahrer eines Ford entgegen, der im Kreuzungsbereich trotz angezeigtem

Rotlicht nach links abbog und hierdurch die Vorfahrt des Opel-Fahrers

missachtete. Es kam zum Zusammenstoß. Durch diesen wurde der Opel von der

Fahrbahn abgewiesen und stieß gegen einen Ampelmasten. Verletzt wurde bei dem

Unfall niemand. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit.

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht durch unbekannten Fahrzeugführer – Zeugen gesucht

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwischen Dienstag, 09.02.2021, 14 Uhr und

Freitag, 12.02.2021, 10 Uhr kam es zu einem Unfall mit Sachschaden im Renchweg,

nahe der Kreuzung zur Ernst-Brauch-Straße. Ein ordnungsgemäß am rechten

Fahrbahnrand abgestellter Pkw (BMW, grau) wurde hierbei, vermutlich beim Ein-

oder Ausparken, durch einen bislang unbekannten Verursacher im Bereich der Front

stark beschädigt. Dieser entfernte sich hiernach unerlaubt. Der Schaden beläuft

sich auf geschätzt 1200EUR. Hinweise auf den Verursacher gibt es bislang keine.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum

verursachenden Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten sich

beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205-28600, zu melden.

MA-Seckenheim / Hochstätt: Unfallflucht nach Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden – Polizei sucht Zeugen

MA-Seckenheim / Hochstätt (ots) – Am 14.02.2021, gegen 04:00 Uhr, ereignete sich

in der Rohrlachstraße, Höhe der Hausnummer 5, ein Verkehrsunfall mit Sachschaden

in Höhe von ca. 6000EUR. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam während der

Fahrt in Richtung der Hochstättstraße aus unbekanntem Grund nach links von der

Fahrbahn ab und prallte gegen einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Lkw

(Citroen). Dieser wurde hierdurch an der Front stark beschädigt und seitlich

gegen den Bordstein versetzt. Hiernach entfernte sich der Verursacher unerlaubt.

Ein Zeuge konnte jedoch einen dunklen Pkw in Richtung Karolingerweg fahren

sehen. Für weitere sachdienliche Hinweise wenden sie sich bitte an das

Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203-93050.

Bammental / Rhein-Neckar-Kreis: Hund reißt Leine aus Hand von Halterin und jagt Reh

Bammental (ots) – Am Sonntag gegen 18:00 Uhr nahm ein angeleinter Hund am

Waldrand der Waldstraße die Witterung eines Rehs auf und zog plötzlich so fest

an der Leine, dass die Halterin auf dem schneeglatten Waldboden stürzte und die

Leine aus der Hand verlor. Der Hund rannte los, verfolgte das Reh und bekam es

kurzzeitig zu fassen. Dem Reh gelang jedoch die Flucht. Wie schwer das Reh

verletzt wurde, ist unklar. Ein Fehlverhalten der Hundehalterin ist nach

Zeugenangaben nicht feststellbar.

Dennoch gilt:

Wer mit seinem Vierbeiner im Wald unterwegs ist, sollte stets wachsam sein. In

den Wäldern Baden-Württembergs besteht keine generelle Leinenpflicht.

Hundehalter müssen ihren treuen Begleiter jedoch ohne Leine sicher unter

Kontrolle haben und unverzüglich zu sich rufen können. Ist das nicht der Fall,

begehen die Halter eine Ordnungswidrigkeit.

Insbesondere während der Setz- und Brutzeiten ist darauf zu achten, dass

wildlebende Tiere nicht durch Hunde gestört werden.

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeug fängt Feuer

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am frühen Montagmorgen geriet in Reilingen

ein Auto während der Fahrt in Brand. Ein 55-Jähriger war kurz vor sechs Uhr mit

seinem Ford Cougar im Heidelberger Weg, in Höhe des Friedhofs unterwegs, als

plötzlich Flammen aus dem Motorraum schlugen. Auf dem dortigen Parkplatz stoppte

er und verließ sein Fahrzeug. Das Fahrzeug geriet in Vollbrand und musste durch

die Freiwillige Feuerwehr Reilingen gelöscht werden. Am Fahrzeug entstand

Totalschaden. Brandursächlich war nach derzeitigem Erkenntnisstand ein

technischer Defekt, Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen – erheblicher Sachschaden entstanden

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Erheblicher Sachschaden entstand bei einem

Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Hockenheim. Ein 18-jähriger Mann war kurz

nach 17 Uhr mit seinem VW Polo auf der Gebrüder-Grimm-Straße in Richtung

Heinrich-von-Kleist-Straße/Reilinger Straße unterwegs. An der Kreuzung zur

Parkstraße nahm er einem von rechts kommenden 73-jährigen Mercedes-Fahrer die

Vorfahrt und stieß mit ihm zusammen. Anschließend rutschte der VW gegen einen am

Fahrbahnrand geparkten weiteren Mercedes. Die beiden Fahrer blieben unverletzt.

Der Sachschaden lässt sich noch nicht abschließend beziffern, dürfte aber bei

über 15.000 Euro liegen.

Sandhausen/BAB 5: Lkw-Fahrer schraubt Verstauungsbox an fremdem Sattelzug ab

Sandhausen/BAB 5 (ots) – Am frühen Montagmorgen schraubte ein 66-jähriger

Lastwagenfahrer auf der Rastanlage Hardtwald-Ost an einem fremden

Sattelauflieger eine Verstauungsbox ab und nahm sie mit. Der Mann wurde kurz vor

zwei Uhr von einem Zeugen dabei beobachtet, wie er sich an einem fremden

Sattelauflieger zu schaffen machte und dort die Staubox abschraubte.

Anschließend trug er die Box um dem Lastwagen herum zu seinem eigenen Sattelzug.

Als er die Box gerade in seiner Zugmaschine verstauen wollten, traf eine

hinzugerufene Funkstreife ein und sprach den 66-Jährigen an. Gegenüber den

Beamten behauptete er, dass es seine Box wäre und er hätte sie von seinem

Auflieger entfernt, da sie defekt sei. Bei einer Überprüfung des vom Zeugen

benannten Fahrzeugs konnte jedoch eindeutig festgestellt werden, dass die Box

von dort stammte.

Gegen den 66-Jährigen wird nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall

ermittelt. Die Staubox wurde dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben.

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis: Wanderer verlaufen und Auto gesucht

Leimen (ots) – Am Sonntag wollte ein 27-jähriger Wanderer aus Bad Schönborn die

Wälder um Leimen erkunden und musste von der Polizei „gerettet“ werden. Der Mann

stellte sein Auto auf einem Parkplatz zwischen Leimen und Gaiberg ab, begann

seine Tour und verlief sich. Da auch noch der Akku seines Handys leer war,

konnte er sich weder an einer Online-Landkarte orientieren, noch telefonisch

Hilfe alarmieren. Nach mehreren Stunden Irrlauf kam gegen 22 Uhr zufällig ein

Passant zu Hilfe und verständigte die Polizei. Die Beamten machten sich

gemeinsam mit dem Mann auf die Suche nach dessen Auto und konnten ihn, nachdem

sie sämtliche Waldparkplätze der Region abfuhren, wohlauf an seinem Auto

abliefern.

Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis: 2 Mal an einem Tag betrunken Auto gefahren

Eberbach (ots) – Am Sonntag kontrollierten Beamte des Polizeireviers Eberbachs

gleich zwei Mal in kurzer Zeit einen Betrunkenen in Eberbach. Gegen 14:40 Uhr

fiel der 47-Jährige zum ersten Mal auf. Bei einer Verkehrskontrolle in der

Pleutersbacher Straße stellten die Polizeibeamten bei dem Autofahrer einen

Alkoholwert von 1,64 Promille fest. Nachdem dem Mann eine Blutprobe entnommen

sowie der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt wurden, durfte

er wieder gehen. Gegen 19:00 Uhr meldete eine Zeugin, dass der Betrunkene erneut

mit dem Auto seines Bruders fahren würde. Während der Fahndung nach dem Fahrzeug

konnte der Betrunkene in der Rockenauer Straße gestoppt werden. Ein erneut

durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Die Beamten

brachten den Mann zum zweiten Mal zum Polizeirevier, wo diesem eine weitere

Blutprobe entnommen wurde. Er gelangt nun zur Anzeige, da er zwei Mal Betrunken

mit einem Auto am Straßenverkehr teilnahm sowie beim zweiten Verstoß nicht mehr

im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Schwetzingen: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall – Rettungshubschrauber im Einsatz

Schwetzingen (ots) – Am Sonntag, gegen 13.20 Uhr, ereignete sich in Schwetzingen

auf der L597, Höhe der Auffahrt zur B535, ein Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Ein

36-jähriger Mercedesfahrer befuhr die L597 von Schwetzingen kommend und wollte

auf die B535 in Richtung Heidelberg abbiegen. Hierbei übersah er einen

entgegenkommenden Kia. Der 20-jährige Fahrer des Kia wurde in Folge der

Kollision verletzt, ebenso der Fahrer des Mercedes sowie dessen 19-jährige

Beifahrerin. Die Verletzten wurden im umliegende Krankenhäuser gebracht. Über

die Schwere der Verletzungen liegen zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine

genaueren Informationen vor, Lebensgefahr kann jedoch ausgeschlossen werden. Für

den Transport eines Notarztes war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die

unfallbeteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden. Der Sachschaden wird beim Mercedes auf ca. 20.000 Euro geschätzt, beim

Kia auf 10.000 Euro. Nach Abschluss der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn

gereinigt. Die Straße konnte gegen 15.15 Uhr wieder freigegeben werden. Die

Freiwillige Feuerwehr Schwetzingen war mit 10 Einsatzkräften vor Ort, der

Rettungsdienst mit drei RTW und einem Rettungshubschrauber.

Zuzenhausen: Unfall mit zwei Verletzten; 15.000.- Euro Sachschaden

Zuzenhausen (ots) – Am Freitagvormittag ereignete sich in der Meckesheimer

Straße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Kurz nach 9 Uhr war der 54-jährige Fahrer eines Kleintransporters auf der

Meckesheimer Straße in Richtung Hoffenheim unterwegs. Als er auf ein

Firmengelände einbiegen wollte, übersah er dort eine 53-jährige Peugeot-Fahrerin

und kollidierte mit ihrem Kleinwagen.

Durch den Zusammenstoß wurde die 53-Jährige und ihr 20-jähriger Beifahrer leicht

verletzt. Sie wurden mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in eine Klinik

gebracht.

Der Kleinwagen musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund

15.000.- Euro.

Brühl: Einbruch in Baucontainer bei Realschule; Zeugen gesucht

Brühl (ots) – Am Freitag, zwischen 18.00-18.15 Uhr, wurde in einen Baucontainer

eingebrochen, der am Wiesenplätz, hinter der Realschule abgestellt ist. Ob etwas

gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Der zweite Container wurde zudem versucht, aufzubrechen. Weshalb der oder die

Täter von der weiteren Tatausführung abließen, ist nicht bekannt. Möglicherweise

wurden sie dabei gestört und ergriffen die Flucht.

Dabei fiel Zeugen ein dunkler Kleinwagen mit Mannheimer Kennzeichen auf, der

sich vom Tatort entfernte.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier mit dem Polizeirevier

Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

Sinsheim: Unfall auf verschneitem Feldweg, Fahrer unverletzt; Auto Totalschaden

Sinsheim (ots) – Am frühen Samstagmorgen, gegen 2.30 Uhr, war ein 23-jähriger

VW-Fahrer auf dem schneebedeckten Feldweg „Im Reuter“, parallel zur B 292 in

Richtung Sinsheim unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen von der

Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der Sachschaden wird auf über

5.000.- Euro geschätzt. Im Laufe des Samstagmorgens wurde das Fahrzeug geborgen

und abgeschleppt.

Schwetzingen: Handtaschendiebstahl aus Auto; Zeugen gesucht

Schwetzingen (ots) – Als am Freitagnachmittag eine 76-jährige Frau ihre

Besorgungen im Einkaufsmarkt „Kaufland“ erledigt hatte, wollte sie mit ihrem

Auto gegen 18 Uhr vom Parkdeck des Einkaufsmarktes in der Carl-Theodor-Straße

fahren, als ein noch unbekannter Mann die Beifahrertür öffnete und die

Handtasche (mit Geldbeutel und persönlichen Papieren) der verdutzten Dame

entwendete, die auf dem Beifahrersitz lag.

Eine Beschreibung des Täters liegt noch nicht vor.

Zeugen, die die Situation beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben

können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0

zu melden.

Eppelheim: Unfall im Kreuzungsbereich; eine Verletzte, hoher Sachschaden

Eppelheim (ots) – Am Freitagnachmittag kam es kurz nach 14 Uhr an der Kreuzung

Wasserturmstraße/Handelsstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 44-jähriger

Autofahrer leicht verletzt wurde.

Eine 68-jährige VW-Fahrerin hatte die Vorfahrt des 44-jährigen Ford-Fahrers

nicht beachtet und war mit dessen Fahrzeug kollidiert.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß so stark beschädigt, dass sie

abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden beträgt mehr als 15.000.- Eu

Weinheim: Unfallflucht; Zeugen gesucht

Weinheim (ots) – Von Donnerstag auf Freitag, zwischen 16.45-07.30 Uhr wurde ein

VW Tiguan beschädigt, der in der Karlsruher Straße, Höhe Anwesen Nr. 22 geparkt

war.

Der Schaden beläuft sich auf rund 4.000.- Euro.

Aufgrund der Bewertung der unfallspuren, dürfte das verursachende Fahrzeug ein

Kleintransporter oder ein Klein-Lkw sein, der ebenfalls deutlich beschädigt sein

dürfte.

Die Unfallfluchtermittler des Polizeireviers Weinheim haben die weiteren

Ermittlungen übernommen und bitten Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen

und/oder zum Unfallverursachen und/oder dessen Fahrzeug geben können, sich unter

Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Nußloch: Taubenverschläge aufgebrochen und 13 Tauben gestohlen; Zeugen gesucht

Nußloch (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Donnerstag, 17.30 Uhr

und Freitag 17 Uhr, zwei Taubenverschläge in einem Schrebergarten in der

verlängerten Alten Bruchsaler Straße auf und entwendeten 13 Tauben der Rasse

„Mazedonische Dunek“ im Gesamtwert von über 1.000.- Euro (bis zu rund 100.- Euro

pro Tier).

Zeugen, die Hinweise zum Taubendiebstahl geben können, werden gebeten, sich mit

dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Reihenhaus –

Schriesheim (ots) – Wie bereits gemeldet kam es am Freitag gegen 16.20 Uhr in

einem Reihenendhaus im Melissenweg zu einem Brand. Die Feuerwehren aus

Schriesheim, Altenbach und Dossenheim konnten das Brandgeschehen rasch unter

Kontrolle bringen und somit ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindern.

Verletzte waren nicht zu verzeichnen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung

musste die B 3 kurzfristig für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Hier kam es

lediglich zu geringen Beeinträchtigungen des Verkehrs. Es entstand ein

Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 100 000,- Euro. Die Brandursache ist derzeit

noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Das Kriminalkommissariat Mannheim

hat die Ermittlungen aufgenommen.