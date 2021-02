Heidelberg-Südstadt: 20-jähriger Mann wegen Drogendelikt festgenommen und leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Heidelberg-Südstadt (ots) – Am Samstagnachmittag leistete ein 20-jähriger Mann

in der Heidelberger Südstadt Widerstand gegen Polizeibeamte. Der junge Mann fiel

einer Polizeistreife gegen 16.30 Uhr in der Görrestraße auf und wurde einer

Kontrolle unterzogen. Hierbei wurden bei ihm rund 4 Gramm Marihuana sowie ein

größerer Bargeldbetrag in Szenetypischer Stückelung aufgefunden. Zur weiteren

Sachverhaltsklärung wurde er zum Polizeirevier Heidelberg-Süd gebracht. Als hier

sein Mobiltelefon in Augenschein genommen werden sollte, versuchte er, dieses zu

zerstören. Um dies zu verhindern, wurde er von einem Beamten ergriffen,

woraufhin es zum Gerangel kam. Dabei stieß dieser mit dem Ellenbogen gegen den

Ordnungshüter. Als er zu Boden gebracht werden sollte, sperrte er sich massiv,

wobei ein Beamter leicht verletzt wurde.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde die Wohnung des jungen Mannes in

Blumberg durchsucht. Zur Feststellung, ob der 20-Jährige zur Tatzeit unter

Drogeneinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Nach deren Abschluss

wurde er wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen ihn wird nun wegen

Drogenbesitzes, Verdacht des Drogenhandels und Widerstands gegen Polizeibeamte

ermittelt.

Heidelberg-Ziegelhausen: Auseinandersetzung an Bushaltestelle – Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) – Am Samstag gegen 18:50 Uhr soll es in Bereich der

Bushaltestelle Neckarschule in Fahrtrichtung Wilhelmsfeld in der Peterstaler

Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten gekommen sein.

Eine Gruppe Jugendlicher soll an der Haltestelle mehrere wartende Personen

angepöbelt haben, wonach es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit

mehreren Beteiligten gekommen sein soll. Im Anschluss sollen sich die Täter mit

einem Linienbus in Richtung Heidelberg entfernt haben. Zeugen, die den Vorfall

beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 06221/4569-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Nord oder

jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Heidelberg / Rohrbach: Brand einer Gartenhütte im Bereich Götzenberg

Heidelberg / Rohrbach (ots) – Am Sonntagmorgen kam es gegen 04:20 Uhr, zum Brand

einer Gartenhütte, im Bereich Götzenberg. Mehrere Anrufer hatten zunächst einen

Feuerschein an vorgenannter Örtlichkeit gemeldet. Beim Eintreffen der ersten

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr, stand die Gartenhütte bereits im

Vollbrand. Gegen 05:45 Uhr war der Brand gelöscht. Das Polizeirevier

Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Personen

wurden bei dem Brand nicht verletzt. Der genaue Sachschaden ist derzeit noch

unbekannt, nach ersten Schätzungen dürfte er zwischen fünf und achttausend Euro

liegen.

Heidelberg: Fußgängerin bei Unfall verletzt

Heidelberg (ots) – Am Freitagnachmittag wurde eine 23-jährige Fußgängerin beim

Überqueren der Fahrbahn nahe des Hauptbahnhofes von einem Auto erfasst und

leicht verletzt. Nach ihrer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde sie mit

einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, wollte die 23-jährige in Höhe der

Print-Media-Lounge die Fußgängerfurt bei Rot in Richtung Hauptbahnhof

überqueren, als sie von einem 33-jährigen Hyundai-Fahrer an der Kruezung

Lessingstraße/Kurfürstenanlage erfasst wurde, der von der Mittermaierstraße in

Richtung Weststadt unterwegs war. Am Auto entstand ein geringer Sachschaden.

Heidelberg/Pfaffengrund: Brand einer Doppelhaushälfte

Heidelberg (ots) – Am Freitagnachmittag, gegen 17.20 Uhr, meldeten mehrere

Personen in der Straße Im Schaffner den Brand eine Doppelhaushälfte. Hier geriet

aus bislang ungeklärter Ursache das Hinterhaus des Anwesens in Brand. Drei in

dem Anwesen befindliche Personen konnten sich selbständig und unverletzt in

Sicherheit bringen. Der Brand konnte durch die Berufsfeuerwehr Heidelberg, die

mit 80 Mann im Einsatz war, schnell unter Kontrolle gebracht werden, so dass ein

Übergreifen auf das Nachbargebäude verhindert werden konnte. Die Löscharbeiten

dauert bis in die spräten Abendstunden an. Der Sachschaden beläuft sich ersten

Schätzungen nach auf ca. 400 000,- Euro. Da das Gebäude nicht mehr bewohnbar war

kamen die Bewohner bei Bekannten unter. Die Brandursache ist noch Gegenstand der

Ermittlungen. Die Kriminaldirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.