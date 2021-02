Versuchter Einbruch in Gartenhaus

Gau-Bischofsheim (ots)

Unbekannte/r Täter verschafft sich im Laufe des Mittags/Nachmittags des 13.02.2021 durch Beschädigen eines Holzgartentores unberechtigt Zutritt zu einem Gartengrundstück im Bereich der Bahnhofstraße in Gau-Bischofsheim (Ortsrandlage Rtg. Bodenheim). Dort schlägt der/die unbekannte/-n Täter die beiden Fensterscheiben eines Gartenhauses ein, um vermutlich in das Innere zu schauen. Entwendet werden hierbei allerdings keine Gegenstände.

Die Polizei Oppenheim bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06133/9330.

Verkehrsunfall nur Sachschaden

Am Samstag, den 13.02.2021 um 12.50 Uhr ereignet sich in 55411 Bingen am Rhein in der Schultheiß-Kollei-Straße ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Alle drei Fahrzeuge befahren die Schultheiß-Kollei-Straße aus Fahrtrichtung Hitchinstraße kommend. Das vordere Fahrzeug will abbiegen und muss allerdings verkehrsbedingt warten. Das unmittelbar dahinter fahrende Fahrzeug hält entsprechend auch an. Das nachfolgende Fahrzeug kollidiert bei dem Anhaltemanöver aufgrund zu geringem Sicherheitsabstands mit dem vorausfahrenden PKW und schiebt dieses auf den vorderen, noch anhaltenden PKW auf. An allen Fahrzeugen entsteht durch den Zusammenstoß Sachschaden. Verletzt wurde aber niemand.

Trunkenheitsfahrt

Am 12.02.2021 gegen 23.55 Uhr wurde in 55411 Bingen in der Leipzigstraße eine Verkehrskontrolle mit einem Kleinkraftrad durchgeführt. Dieses ist den Polizeibeamten zuvor aufgefallen, da der Roller in Schlangenlinien fuhr. Bei dem Fahrer konnte Atemalkohol festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkohol-Test ergab einen Wert von 1,17 Promille. Dem Beschuldigten wurde zunächst die Weiterfahrt untersagt und es wurde ihm anschließend eine Blutprobe auf der Dienststelle entnommen.

Diebstahl aus Kraftfahrzeug

In der Nacht von Freitag, den 12.02.2021 auf Samstag, den 13.02.2021 wurde in den Ortschaften 55422 Bacharach und 55413 Trechtingshausen jeweils ein Firmenbus aufgebrochen. Die Scheiben der Fahrertüren der jeweiligen Transporter wurden mittels Spannungsbruch beschädigt. Unbekannter Täter konnte auf diese Weise, die in den Bussen gelagerten Arbeitsgeräte, unentdeckt entwenden. Es dürfte ein Gesamtschaden von ca. 8500 Euro durch die beiden Taten entstanden sein. Wer kann sachdienliche Hinweise hierzu geben?

Verkehrsunfall mit Flucht

Zeugen / Geschädigter Gesucht

Am 11.02.2020 gegen 20.00 Uhr befuhr ein roter PKW der Marke Opel, Typ Corsa die B9 aus Fahrtrichtung Bingen kommend in Fahrtrichtung Bacharach. In Niederheimbach kollidierte der Opel Corsa vermutlich mit einem seitlich geparkten Fahrzeug. An dem PKW des Opel entstand Sachschaden im Bereich des rechten Außenspiegels. Angaben zu einem Geschädigten konnte der Unfallverursacher nicht machen. Wem ist ein Schaden an der dieser Örtlichkeit zu diesem Zeitpunkt entstanden? Bitte Mitteilung an Polizei Bingen, 06721-9050.

Unfall zwischen Smart und Straßenbahn verläuft glimpflich

Am RoMo 2021 kam es ca. 7:10 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Smart und der Maizelbahn.

An der Kreuzung Haifa-Allee / Mercedesstraße stießen die beiden Fahrzeuge zusammen, dabei wurde der Smart von der Straße „geschubst“, durchbrach einen Zaun und blieb zur Hälfte auf der Gegenfahrbahn der Straßenbahn und eines Fußweges stehen.

Der 85-jährige Fahrer des Smart erlitt eine Kopfplatzwunde und ein Schleudertrauma. Weitere Verletzungen waren nicht erkennbar. Dennoch wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

In der Straßenbahn befanden sind zum Unfallzeitpunkt der Fahrer und 5 Fahrgäste. Alle 6 Personen blieben unverletzt.

Da zum Zeitpunkt der Meldung die genaue Lage an der Einsatzstelle noch unklar war, wurde nach dem Stichwort „H3 VU groß – Straßenbahn“ alarmiert. Hierbei wurden Kräfte beider Wachen der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Bretzenheim und mehrere Rettungswagen alarmiert. Eingesetzt wurden letztlich nur Einsatzkräfte der Feuerwache 1 und 2 Rettungswagen.

Die Feuerwehr betreute bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes den Verletzten, sicherte die Unfallstelle ab und klemmte im weiteren Verlauf des Einsatzes die Batterie das Smart ab.

Durch die Sperrung der gesamten Kreuzung und den Rückstau mehrere Straßenbahnen kam es zu Behinderungen im Straßenverkehr und bei der Maizer Mobilität.

Neben der Feuerwehr und dem Rettungsdienst waren auch die Polizei und die Maizer Mobilität im Einsatz.

Tätlicher Angriff auf Bundespolizisten im Bahnhof Worms

Mainz (ots) – Uneinsichtig, provokant und aggressiv trat am 14. Februar 2021 ein

junger Mann im Bahnhof in Worms auf, als er von einer Streife des

Bundespolizeireviers Mainz auf seinen fehlenden Mund-Nasen-Schutz angesprochen

wurde. Bei der anschließenden Personalienfeststellung leistete die Person

heftigen Widerstand, sprach Beleidigungen aus und versucht mit einem

mitgeführten Skateboard nach den Beamten zu schlagen, konnte jedoch von der

Streife überwältigt werden. Aufgrund seines Verhaltens und der Weigerung seine

Personalien zu nennen wurde der Mann in den Dienstverrichtungsraum der

Bundespolizei im Bahnhof Worms verbracht. Auch dort führte die Person die

Beleidigungen fort und versuchte nach den Beamten zu treten. Nur aufgrund des

umsichtigen Verhaltens der Streife kam kein Beamter zu schaden. Gegen den jungen

Mann wurden Anzeigen wegen Widerstand gegen und tätlichen Angriffs auf

Vollstreckungsbeamte, falsche Namensangabe bzw. Verweigerung der Angaben zur

Person, gefährliche Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

Mainz-Oberstadt – Reifen zerstochen

Mainz-Oberstadt (ots) – 13.02.2021, 23:30 – 14.02.2021, 11:15 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntagmorgen wurden in der Mainzer Oberstadt durch

bislang unbekannte Täter mehrere Autoreifen beschädigt. Eine Fahrzeughalterin

stellte am Sonntagmorgen gegen 11:15 Uhr fest, dass drei Reifen ihres Autos

platt waren. Insgesamt wurden Reifen von drei Fahrzeugen in der

Martin-Luther-Straße mit einem dünnen spitzen Gegenstand zerstochen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz-Weisenau – Kraftrad gestohlen

Mainz-Weisenau (ots) – 13.02.2021, 15:55 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Samstagnachmittag gegen 15:55 Uhr in

Mainz-Weisenau ein Motorrad. Der Dieb konnte die „Yamaha“ samt seiner

Abdeckplane trotz des Lenkradschlosses von der Abstellörtlichkeit in der

Kannengasse stehlen. Die Abdeckplane wurde durch die Polizei bei der

Anzeigenaufnahme im benachbarten Parkhaus der Hohlstraße aufgefunden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz-Hartenberg/Münchfeld – Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Mainz-Hartenberg/Münchfeld (ots) – 12.02.2021, 16:00 Uhr – 13.02.2021, 15:45 Uhr

Im Zeitraum von Freitag bis Samstagnachmittag versuchten unbekannte Täter in

eine Wohnung in der Mombacher Straße einzudringen. Die Einbrecher scheiterten

jedoch bei dem Versuch in dem Mehrfamilienhaus mit einem Werkzeug die Tagesfalle

einer Wohnungstür zu überwinden. Von weiteren Versuchen in die Wohnung zu

gelangen ließen die unbekannten Täter ab.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Heidesheim, A60, Blitzer beklebt, Zeugen gesucht

Heidesheim (ots) – Unbekannte haben vermutlich im Laufe der Nacht auf Sonntag

einen Blitzer-Anhänger mit Aufklebern beklebt. Der Anhänger hat seinen Standort

an der A60, Richtung Bingen, in Höhe der Ausfahrt Heidesheim. Es wurde ein

Strafverfahren eröffnet. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Wahrnehmungen in

diesem Zusammenhang machen können, werden gebeten sich an die Autobahnpolizei

Heidesheim, Tel.: 06132-9500, zu wenden.