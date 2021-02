Worms – Unfall – Autofahrer von Sonne geblendet

Worms (ots) – Am gestrigen Vormittag kommt ein 82-jähriger Autofahrer im

Kreisverkehr Von-Steuben-Straße/Güterhallenstraße von der Fahrbahn ab und

verursacht Sachschaden. Wie der Wormser angibt, sei er von der tiefstehenden

Sonne geblendet worden und aus diesem Grund nach rechts von der Fahrbahn

abgekommen. Auf dem Gehweg prallt er gegen zwei Verkehrsschilder und beschädigt

diese. Der PKW bleibt mit leichten Beschädigungen im Frontbereich und einem

platten Vorderreifen stehen.

Brand einer Doppelhaushälfte

Worms (ots) – Am 15.02.2021, gegen 03:20 Uhr, kam es in Worms-Herrnsheim zum

Brand einer Doppelhaushälfte. Durch die Familie im Haus wurde das Feuer

glücklicherweise rechtzeitig bemerkt, das Haus verlassen und die Feuerwehr

alarmiert. Bevor sich die Flammen im ganzen Haus ausbreiteten, konnte dieses

durch die Feuerwehr gelöscht werden. Alle 4 Bewohner wurden aufgrund des

Verdachts einer Rauchgasvergiftung ins Klinikum Worms verbracht. Am Haus

entstand ein sechs stelliger Sachschaden, es ist vorerst nicht bewohnbar. Neben

der Polizei waren 30 Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie der freiwilligen Feuerwehr

Worms und zwei Rettungswägen im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen übernommen.

Verkehrsunfall aufgrund Alkohol mit anschließender Flucht zu Fuß

Worms, Wormser Straße (ots) – In der Nacht vom Samstag 13.02.2021 auf Sonntag

14.02.2021 kam der 22-jährige Fahrer mit seinem PKW von der Fahrbahn ab,

kollidierte mit einem geparkten PKW und schob diesen ca. 5 Meter weiter auf noch

einen geparkten PKW. Alle PKW`s wurde erheblich beschädigt und waren teilweise

in einander verkeilt. Als der Fahrer und sein Beifahrer merkten, dass Anwohner

wach geworden waren, flüchteten sie zu Fuß. Der Beifahrer wurde noch in der Nähe

des Unfallortes durch die Polizei gestellt. Der Fahrer wurde durch eine weitere

Streife zuhause angetroffen. Beide waren erheblich alkoholisiert. Dem Fahrer

wurde eine Blutprobe genommen, der Führerschein eingezogen und eine Anzeige

gefertigt.

Gemeldeter PKW, der mehrfach in Fahrtrichtung Worms zwischen Oppenheim und Osthofen in den Gegenverkehr fuhr

B9 zwischen Oppenheim und Osthofen (ots) – Am Samstag den 13.02.2021 gegen 20:15

Uhr wird der Polizei in Worms ein PKW gemeldet, der in Fahrtrichtung Worms auf

der B9 zwischen Oppenheim und Osthofen mehrfach auf die Gegenfahrbahn gefahren

sei und die ihm entgegenkommenden Fahrzeuge stark bremsen bzw. ausweichen

mussten.

Der PKW konnte in Osthofen einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei wurde

festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand.

Verkehrsteilnehmer, die in diesem Zeitraum auf der B9 in Fahrtrichtung Mainz

unterwegs waren und durch den PKW gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der

Polizei in Worms zu melden.