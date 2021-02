Auto erst zerkratzt, dann besprüht

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Unbekannte haben in der Kirchenstraße

zunächst ein Auto zerkratzt und es später mit grauer Farbe besprüht. Zwischen

Freitagabend und Sonntag parkte der SUV auf der Straße. Die Polizei geht davon

aus, dass der Wagen während dieser Zeit zerkratzt wurde. Am Sonntagabend stellte

der Fahrzeughalter dann fest, dass Unbekannte die Kratzer mit grauer Farbe

übersprühten. Der Schaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. Die Polizei

ermittelt und bittet um Hinweise. Wem ist zwischen Freitagabend und Sonntagabend

Verdächtiges aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |erf

Betrügerische Liebschaft

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein 41-Jähriger ist im Internet auf

eine Liebesbetrügerin hereingefallen. Die Frau, die angab in der Ukraine zu

wohnen, gewann das Vertrauen des Mannes und brachte ihn dazu, ihr zunächst 200

Euro zu überweisen. Außerdem erlaubte ihr der 41-Jährige, sich bei einem

Onlineversand Kleidung zu bestellen. Hierfür stellte er ihr seine Zahlungsdaten

zur Verfügung. Doch statt der ausgemachten knapp 100 Euro, bestellte die Frau

Waren im Wert von über 400 Euro. Nachdem sie die Klamotten und die Geldsendung

erhielt, brach die vermeintliche Liebschaft den Kontakt zu dem 41-Jährigen ab.

Der Mann erstattete nun Anzeige bei der Polizei. Die Beamten ermitteln wegen

Betrugs. Die Masche ist als Love-Scamming oder auch Romance-Scamming bekannt.

Unter https://s.rlp.de/TjPh0 stellt die Polizei diese Betrugsmasche vor und hat

Tipps, wie Sie sich besser davor schützen können. |erf

Holzscheit explodiert

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Im Kaminofen eines Wohnhauses im

Geißbergring ist am Freitag ein Holzscheit explodiert. Eine Frau wurde dabei

leicht verletzt. Ob ein Zusammenhang mit den Sprengfallen eines vor zwei Jahren

verstorbenen Landschaftsgärtners aus Mehlingen besteht (wir berichteten unter

anderem unter https://s.rlp.de/5gOE5 und https://s.rlp.de/v0EJT), kann die

Polizei aktuell nicht ausschließen. Der damals 59-jähriger Gartenbauunternehmer

hatte sich mit einer Überdosis Insulin das Leben genommen. Vor seinem Suizid

hatte der Mann einzelne Sprengfallen auslegte und einen 64-jährigen Arzt

getötet.

Am Freitagabend explodierte ein mutmaßlich manipuliertes Holzscheit im Kaminofen

eines Ehepaars. Durch ein dadurch umherfliegendes Ofenteil wurde die 50-jährige

Frau leicht verletzt. Den Ofen hatte sie mit Holz befeuert. An einem der

Holzscheite stellte die Polizei eine Manipulation fest. Sie weist Ähnlichkeiten

mit den präparierten Holzstücken des Landschaftsgärtners auf. Zurzeit kann

jedoch keine Verbindung zwischen dem Ehepaar und dem Gärtner hergestellt werden.

Ihnen ist der Verstorbene persönlich nicht bekannt. Die Eheleute wurden damals

auch nicht als potentiell gefährdete Personen ermittelt. Die Ermittlungen dauern

an.

Die Polizei hat das manipulierte Holzscheit sichergestellt. Er wird

kriminaltechnisch untersucht. Noch am Abend überprüfte ein Sprengstoffspürhund

den Holzstapel, in dem das Holzscheit lagerte. Andere verdächtige Holzstücke

spürte der Hund nicht auf. |erf

Eisflächen nicht betreten (FOTO)

Kaiserslautern (ots) – Die zugefrorenen Seen und Weiher im Raum Kaiserslautern

waren am Wochenende offensichtlich beliebte Ausflugsziele. Am Samstag gegen 14

Uhr teilte ein Zeuge mit, dass sich mehrere Personen auf dem zugefrorenen

Gelterswoog aufhalten würden.

Die ausgerückte Polizeistreife traf auf drei Personen, die sich gerade für das

Eislaufen umzogen. Die Beamten machten die Personen auf die Gefahr aufmerksam,

die daraufhin ihr Vorhaben abbrachen.

Auch am Sonntag wurden Polizeistreifen zum Gelterswoog und Vogelwoog gerufen.

Hier hatten Passanten ebenfalls ihre Bedenken wegen Personen auf dem Eis der

Polizei mitgeteilt.

Die Polizisten trafen jeweils auf mehrere Personen, die sich auf dem Eis

aufhielten. Der Aufforderung zum Verlassen der Eisflächen kamen sie in beiden

Fällen nach und verließen die Örtlichkeit.

In der Westpfalz hat sich auf einigen Gewässern wegen der aktuellen Wetterlage

eine Eisschicht gebildet. Doch Achtung, es besteht die Gefahr des Einbrechens

und damit Lebensgefahr.

Die Polizei warnt ausdrücklich davor, sich auf gefrorene Gewässer zu begeben.

Betreten Sie diese nicht – auch nicht, um die Stärke des Eises zu überprüfen!

Sie begeben sich im wahrsten Sinne auf dünnes Eis. Es besteht Lebensgefahr. |elz

Pakete aus Transporter geklaut

Kaiserslautern (ots) – Einen Diebstahl aus seinem Fahrzeug hat ein

Paketzusteller am Freitag angezeigt. Demnach haben unbekannte Täter in der Zeit

zwischen Donnerstag, 11. Februar 20:30 Uhr und Freitag, 12. Februar 7:30 Uhr, in

der Brahmsstraße den Transporter geöffnet, mehrere Pakete entwendet und die

restlichen Pakete aufgerissen zurückgelassen.

Die genaue Schadenshöhe, sowie die Geschädigten sind derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der

Polizeiinspektion 2 zu melden. |elz

Brand in Doppelhaushälfte

Schwedelbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – An einem Wohnhaus in der Hauptstraße

ist es am Samstagmittag zu einem Brand gekommen. Gegen 12.30 Uhr wurde der Brand

in der Doppelhaushälfte bemerkt. Sofort rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und

Polizei aus.

Das Feuer brach in der Küche des Hauses aus. Der Bewohner wurde vom

Rettungsdienst versorgt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Die Brandursache ist nicht geklärt. Für die Ermittlung der Brandursache wurde

ein Gutachter beauftragt. Auch die Schadenshöhe kann aktuell nicht beziffert

werden. Das Haus dürfte derzeit nicht mehr bewohnbar sein. Die Ermittlungen

dauern an. |elz

Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Sonntagmorgen gerieten im Bereich Eselsfürth

zwei Personengruppen in Streit. Hierbei kam es bei der aus dem Stadtgebiet

führenden Landstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen ungefähr 20 Personen.

Im Rahmen des Streites wurde ein 19-jähriger Mann aus Baden-Württemberg von

einem Personenkraftwagen angefahren und gegen ein im Fließverkehr fahrendes Auto

geschleudert. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und musste in ein Krankenhaus

eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Ein 21-Jähriger Mann aus Kaiserslautern wurde festgenommen. Er wird beschuldigt

den Zusammenstoß als Fahrzeugführer im Rahmen des Streites absichtlich

herbeigeführt zu haben. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten

Tötungsdeliktes.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bisher noch unklar und Gegenstand

der weiteren Ermittlungen.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Kaiserslautern (ots) – Ein Unbekannter hat am Samstagnachmittag auf dem

Parkplatz des Einkaufszentrums Globus in der Merkurstraße beim rückwärts

Ausparken zunächst einen daneben abgestellten, schwarzen Hyundai Kona

beschädigt. Anschließend setzte der Unbekannte weiter zurück und stieß gegen

einen silberfarbenen Opel Astra Kombi. An beiden Fahrzeugen entstand

Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der

Unfallstelle, ohne Feststellungen zu seiner Person zu ermöglichen. Zeugen, die

den Unfall zwischen 14:20 Uhr und 15:00 Uhr beobachtet haben oder Hinweise zur

Sache geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250

bei der Polizeiinspektion 2 zu melden.|1.esb

Laternenmast beschädigt und weggefahren

Kaiserslautern (ots) – Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr am

Samstagmorgen beim Rangieren in der Fruchthallstraße gegenüber der Mall gegen

einen Laternenmast. Durch den Zusammenstoß wurde nicht nur die Laterne

beschädigt. Auch ein an der Laterne abgestelltes Fahrrad wurde in

Mitleidenschaft gezogen. Der unbekannte Fahrer verließ die Unfallstelle, ohne

seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei

ermittelt jetzt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und

bittet um Hinweise. Wer hat den Unfall zwischen 06:15 Uhr und 07:30 Uhr

beobachtet? Wer kann Angaben zum Fahrer machen? Zeugen werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung

zu setzten.|1.esb

Tier ausgewichen und Unfall verursacht (FOTO)

Trippstadt (ots) – Ein 25-jähriger Mann aus dem Kreisgebiet Kaiserslautern

befuhr am Samstagmorgen, gegen 05:25 Uhr, mit seinem Fahrzeug die Hauptstraße in

Trippstadt, als ein nicht näher bezeichnetes Tier von links kommend auf die

Straße lief. Der 25-Jährige wich dem Tier aus, geriet ins Schlingern und

kollidierte daraufhin mit einem am rechten Straßenrand geparkten Pkw. Dieses

Fahrzeug wiederum wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen ein davor

abgestelltes Fahrzeug geschoben. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000

Euro. Zu Schaden kam weder der 25-jährige Mann, noch das unbekannte Tier. |pvd