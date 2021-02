Wildkamera gestohlen

Gersfeld – Zwischen dem 05. und 12. Februar stahlen Unbekannte in der Straße „In der Wacht“ eine Wildkamera im Wert von circa 40 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Pkw

Fulda / Edelzell – Am Freitagabend (12.02.) brachen Unbekannte in der Ethilstraße einen grauen Opel Meriva auf und stahlen verschiedene persönliche Gegenstände. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 350 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mann mit falscher Waffe sorgt für Aufregung im ICE

Einen außerplanmäßigen Halt musste am vergangenen Freitag (12.2.),

gegen 16.30 Uhr, ein ICE (Berlin-Konstanz) im Bahnhof Fulda einlegen. Der Grund

dafür war ein 68-Jähriger aus Berlin, der im Zug mit einer täuschend echt

aussehenden Waffe hantiert haben soll.

Beunruhigte Reisende alarmierten deshalb die Bundespolizei. Mehrere Beamte des

Bundespolizeireviers Fulda nahmen den Mann am Gleis 4 vorläufig fest.

Waffe war nicht echt

Bei der Durchsuchung des Mannes stellte sich schnell heraus, dass die Waffe

nicht echt war. Es handelte sich um eine so genannte Anscheinswaffe

(Feuerzeug-Pistole). Die Bundespolizisten stellten das besorgniserregende Objekt

sicher. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Berliner ein

Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie

wegen der Vornahme einer „Betriebsstörenden Handlung“ eingeleitet.

Der Mann war schon öfter wegen solchen Handlungen in Erscheinung getreten. Nach

den polizeilichen Maßnahmen kam der Berliner wieder frei.

Verkehrsunfall

Philippsthal – Am Sonntag (14.02.), um 18:20 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Mann aus der Krayenberggemeinde mit seinem Sprinter die Hattorfer Straße. Während der Fahrt bremste der Mann stetig bei eingeschalteter Warnblinkanlage den Sprinter ab. Hinter dem Sprinter fuhr ein 51-jähriger Mann aus Meinigen mit einem Ford Fiesta, der zum Überholvorgang ansetzte. Der Sprinterfahrer merkte seinerseits den Überholvorgang des Mannes aus Meinigen zu spät und wollte nach links auf ein Grundstück abbiegen, ohne seine Absicht durch betätigen des Fahrtrichtungsanzeigers anzuzeigen. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro entstand.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld – Ein 50-jähriger Mann aus Bad Hersfeld parkte seinen weißen Mitsubishi Kombi am rechten Fahrbahnrand in der Friedloser Straße in Höhe der Hausnummer 108a. Am Sonntag (14.02.), um 10:50 Uhr, stellte er fest, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer seinen Kombi an der hinteren Stoßstange der Fahrerseite beschädigt hatte und sich vom Unfallort entfernte ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher bitte unter der Telefonnummer 06621/932-0 an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Niederaula – Am Freitag (12.02.), um 13:30 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Mann aus Oberaula mit seinem Seat Exeo ST die Bundesstraße 454 von Niederaula nach Kleba. Vor dem Seat fuhren drei weitere Pkw. Einer dieser Fahrzeuge verlor während der Fahrt bei einer Geschwindigkeit von circa 80 bis 90 km/h eine Eisplatte vom Fahrzeugdach. Diese schlug in die Windschutzscheibe des Seat ein und zerstörte diese. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Der Mann aus Oberaula konnte leider nicht angeben, von welchem der Pkws sich die Eisplatte gelöst hatte. Hinweise zum Unfallverursacher bitte unter der Telefonnummer 06621/932-0 an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall auf Grund verengter Fahrbahn

Heringen – Am Freitag (12.02.), um 13:30 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Mann aus Baunatal mit seinem VW Crafter die Herfaer Straße in Wölfershausen in Fahrtrichtung Herfa. Zur selben Zeit befuhr ein 46-jähriger Mann aus Hohenroda mit seinem VW Polo die Herfaer Straße in entgegengesetzter Richtung. In Höhe der Hausnummer 18 fuhr der Mann mit seinem Polo so weit wie möglich an den rechten Fahrbahnrand, um den VW Crafter passieren zu lassen. Während des Vorbeifahrens streifte der Mann aus Baunatal, auf Grund von Schneemassen am Fahrbahnrand, mit dem Crafter den Polo des Mannes aus Hohenroda. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Zusammenstoß zweier Pkws – zwei Personen leicht verletzt

Tann – Am Montagmorgen (12.02.), gegen 8:30 Uhr, befuhr der 73-jährige Fahrer eines Dacia Logan einen geteerten Verbindungsweg aus Richtung Habel kommend in Fahrtrichtung Mollartshof. Eine 28-Jährige befuhr mit ihrem Opel Corsa die Gegenrichtung. 500 Meter hinter der Ortslage von Habel kam es zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Beteiligte erlitten relativ leichte Verletzungen und wurden durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Sowohl am Dacia als auch am Opel entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden, der Gesamtschaden beträgt circa 7.000 Euro.

Zusammenstoß

Schlechtenwegen – Am Dienstag (09.02.), gegen 12:15 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Peugeot Boxer die Landesstraße von Schlechtenwegen herkommend in Richtung Stockhausen. Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve kam ihm ein VW Multivan entgegen, welcher sich über der Fahrbahnmitte befand. Durch Schneeanhäufungen am Fahrbahnrand konnte der 41-jährige nicht ausweichen. Als sich die beiden Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, kam es zu einer Berührung der beiden linken Außenspiegel. Der Fahrer von dem Peugeot entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Er konnte jedoch inzwischen ermittelt werden. Es entstand Sachschaden von 1.500 EUR.

Von Fahrbahn abgekommen

Freiensteinau – Am Freitag (12.02.), gegen 14:15 Uhr, befuhr eine 75-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Peugeot 206 die Kreisstraße von Waidenau herkommend in Richtung Freiensteinau. Im Bereich einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich der Wagen. Bei dem Unfall verletzten sich die Fahrerin und ihre 47-jährige Beifahrerin schwer. Sie wurden in das Klinikum Fulda eingeliefert. Am Pkw entstand Totalschaden.

Fund eines toten Mannes in Fulda Neuenberg: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Fulda / Neuenberg – Am Montag (15.02.), gegen 4:45 Uhr, wurde die Leiche eines 41-jährigen Mannes aus Fulda in einem Fahrzeug im Klosterwiesenweg in Neuenberg mit augenscheinlichen Schussverletzungen aufgefunden.

Die Umstände des Todes und die genaue Todesursache sind derzeit noch unklar und Bestandteil der Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Fulda und Fuldaer Kriminalpolizei. Diese ermitteln in alle Richtungen. Die Staatsanwaltschaft Fulda eine Obduktion angeordnet.

Aktuell ist der Bereich um den Leichenfundort abgesperrt. Die Ermittler sichern Spuren, suchen nach Beweismitteln und führen Zeugenbefragungen durch. Hierbei werden sie von der Tatortgruppe des LKAs unterstützt. Außerdem ist ein Spürhund und eine Drohne im Einsatz.

Zeugen, die zur Klärung der Todesumstände beitragen können oder Beobachtungen im Bereich des Leichenfundorts gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall – 9000,- Euro Sachschaden

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 9000,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntag, dem 14.02.2021, gg. 18.25 Uhr in Künzell, Turmstraße in Höhe Hausnr. 167.

Ein 71-jähriger Mann aus Künzell befuhr mit seinem PKW, einem Ford Fiesta, die Turmstraße aus Dirlos kommend in Fahrtrichtung Bachrain. In der Turmstraße in Höhe Hausnr. 167 geriet, nach Angaben eines unabhängigen Zeugen, der 71-Jährige mit seinem PKW plötzlich und unvermittelt auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er dann mit einem entgegenkommenden PKW, einem Volvo, dessen Fahrerin es nicht mehr gelang auszuweichen.

Glücklicherweise wurden bei dem Zusammenstoß weder der 71-jährige Unfallverursacher noch die Fahrerin des Volvo, eine 56-jährige Frau, ebenfalls aus Künzell stammend, verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden und waren nicht mehr fahrbereit. Durch einen Abschleppdienst mussten beide Fahrzeuge jeweils von der Unfallstelle geborgen werden.