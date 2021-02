Bei Einbruch Tresor entwendet,

Königstein im Taunus, Falkenstein, Scharderhohlweg, 10.02.2021, 21.25 Uhr bis 14.02.2021, 20.00 Uhr (pa)In Falkenstein kam es in den vergangenen Tagen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Wie am Samstagabend festgestellt wurde, hatten sich in der Zeit seit Mittwochabend Unbekannte auf das Anwesen im Scharderhohlweg begeben und die Terrassentür des Hauses aufgehebelt. Gestohlen wurde ein Tresor, den die Täter mutmaßlich mit einem Fahrzeug abtransportierten. Personen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

Einbrecher zweimal erfolglos – Überwachungskamera liefert Hinweise

Bad Homburg v. d. Höhe, Hessenring / Jacobistraße, 15.02.2021, gg. 08.30 Uhr (pa)In Bad Homburg waren am Montagmorgen Einbrecher am Werk. Gegen 08.30 Uhr versuchten zwei unbekannte Männer im Hessenring, die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses aufzuhebeln. Dies misslang, sodass die Täter die Flucht ergriffen. Dank einer am Tatort vorhandenen Überwachungskamera, liegen Hinweise auf das Aussehen der Männer vor. Einer kann als etwa 30 Jahre alt, circa 180cm groß und schlank beschrieben werden. Er trug eine dunkelgrüne Winterjacke, dunkelblaue Jeans, eine helle Mundnasenbedeckung sowie eine auffällige Wintermütze in den Farben Schwarz, Weiß und Grün. Sein Komplize wird beschrieben als etwa 25 Jahre alt, auch etwa 180cm groß und kräftig. Er trug komplett schwarze Kleidung und eine weiße Mundnasenbedeckung. Derzeit ist nicht auszuschließen, dass ein Zusammenhang zu einer weiteren Tat besteht, die am Montagmorgen angezeigt wurde. Dabei handelt es sich ebenfalls um einen versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus, der sich in der nahegelegenen Jacobistraße ereignete. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

Katalysatordiebe mit dreister Masche

Usingen, Johann-Sebastian-Bach-Straße, 10.02.2021, gg. 12.50 Uhr (pa)Eine besonders dreiste Variante des Katalysatordiebstahls ereignete sich in der vergangenen Woche in Usingen. Ein 29-Jähriger hatte seinen älteren Ford Focus zum Verkauf angeboten. Als angebliche Kaufinteressenten sich meldeten und am Mittwochmittag zur Besichtigung des Wagens vor Ort kamen, gaben die Männer an, den Ford kaufen zu wollen. Zum Transport müsse man jedoch den Auspuff abmontieren. Gesagt getan – schnell war die Abgasanlage abgeschraubt. Die angeblichen Käufer leisteten eine geringe Anzahlung von 50 Euro, nahmen jedoch schon mal den ebenfalls abmontierten Katalysator mit. Anstatt den Ford wie vereinbart am Folgetag abzuholen, ließen sie nichts mehr von sich hören. Durch diesen dreisten Trick gelangten die Täter an den mehrere Hundert Euro teuren Katalysator für einen Bruchteil des Geldes. Nachdem der 29-Jährige sich dessen bewusstgeworden war, erstattete er Strafanzeige. Beschrieben wurden die Männer als etwa 30 Jahre alt, circa 180cm groß und dunkelhaarig. Sie nutzten einen weißen Pkw mit bulgarischem Kennzeichen. Hinweise nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

Bei Sprühereien ertappt,

Friedrichsdorf, Burgholzhausen, Adalbert-Stifter-Straße, 12.02.2021, gg. 23:25 Uhr (pa)In Burgholzhausen wurde in der Nacht zum Samstag ein Sprayerduo auf frischer Tat ertappt. Ein Anwohner der Adalbert-Stifter-Straße bemerkte gegen 23.25 Uhr, dass zwei Personen die Fassade seiner Garage mit Sprühfarbe beschmierten. Die Ertappten – ein junger Mann und eine junge Frau -ergriffen die Flucht, wobei der männliche Täter sein Mobiltelefon verlor. Er soll etwa 175cm groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Er habe eine Wollmütze getragen. Die Frau trug nach Angaben des Anwohners eine karierte Winterjacke und eine dunkle Mütze. Sie wurde auf etwa 20 bis 25 Jahre und circa 170cm Körpergröße geschätzt. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

Festnahme nach Brand von Papiertonnen

Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Gluckensteinweg, 12.02.2021, gg. 16.40 Uhr (pa)Bei einem Brand zweier Papiertonnen auf dem Gelände einer Bad Homburger Schule am Freitagnachmittag entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Gegen 16:40 Uhr wurde das Feuer auf dem Schulhof der im Gluckensteinweg gelegenen Schule gemeldet. Neben der vollständigen Zerstörung der Papiertonnen hatte es auch Beschädigungen an der Hauswand der Schule zur Folge. Im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort gab eine Anwohnerin an, den mutmaßlichen Täter gefilmt zu haben. Nach Sichtung der Aufnahme konnte im Rahmen der Fahndung ein tatverdächtiger 16-Jähriger im Nahbereich angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 Hinweise entgegen.

Mercedes zerkratzt,

Oberursel, Weißkirchen, Fridrich-Ludwig-Jahn-Straße, 12.02.2021, 20.00 Uhr bis 13.02.2021, 12.00 Uhr (pa)Von Freitag auf Samstag verursachten Vandalen in Oberursel Weißkirchen an einem geparkten Pkw einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Der Fahrer des Wagens hatte seine rote Mercedes B-Klasse am Freitagabend in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße abgestellt und am Samstagmittag feststellen müssen, dass jemand den Lack der Beifahrerseite zerkratzt hatte. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel nimmt unter der Telefonnummer (06171) 6240 – 0 Hinweise entgegen.