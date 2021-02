Seniorin beim Gassigehen bedroht,

Kelkheim (Taunus), Münster, Niederhofheimer Straße, Samstag, 13.02.2021, 15:00 Uhr

(jn)Eine 82 Jahre alte Frau aus Kelkheim ist am Samstagnachmittag von einem unbekannten Fahrradfahrer bedroht worden, während sie mit ihren Hunden unterwegs war. Wie die Geschädigte gegenüber der Polizei angab, sei sie am Samstag gegen 15:00 Uhr auf einem Feldweg (Niederhofheimer Straße Richtung Schmieherweg) im Stadtteil Münster Gassi gegangen. Aus Rücksicht auf einen Radfahrer habe sie frühzeitig ihre Hunde zur Seite genommen, um den Feldweg freizumachen. Dennoch stieg der ca. 30 Jahre alte und schlanke Fahrradfahrer ab, warf sein dunkles Rennrad ins Feld und ging in bedrohlicher Art und Weise auf die Seniorin zu. Dabei soll er die Geschädigte sowie deren Vierbeiner mit einem Stück Kabel bedroht sowie die 82-Jährige an den Schultern gepackt haben. Auf diesen Vorfall wurden ein bislang unbekannter Mann sowie eine Frau aufmerksam, was zur Folge hatte, dass der Unbekannte sein Velo wieder aufhob und davonradelte. Die Kelkheimerin blieb unverletzt und erstattete am Sonntag Anzeige. Der Mann soll etwa 1,70 Meter groß gewesen sein und dunkle Haare sowie ein graues Oberteil, eine graue Fahrradleggins und einen Fahrradhelm getragen haben.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Kelkheim ermittelt wegen Bedrohung und bittet die zwei Zeugen sowie weitere mögliche Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06195 / 6749 – 0 zu melden.

Taxifahrer geschlagen,

Hofheim am Taunus, Alte Bleiche, Sonntag, 14.02.2021, 16:50 Uhr

(jn)In Hofheim ist am Sonntagnachmittag ein 31-jähriger Taxifahrer von einem Unbekannten ins Gesicht geschlagen worden. Der Geschädigte berichtete, dass ein etwa 20 Jahre alter Mann zunächst in sein Fahrzeug gestiegen sei, nach kurzer Fahrt jedoch wieder aussteigen wollte. Daraufhin hielt der 31-Jährige am Hofheimer Busbahnhof an. Der Täter sei dann ausgestiegen und habe ihm durch das Fenster der Fahrertür ins Gesicht geschlagen, bevor er den Tatort – auch ohne die Taxifahrt bezahlt zu haben – verließ. Der Unbekannte soll eine Mütze sowie eine Jacke ohne Kapuze getragen haben.

Die Polizei in Hofheim ermittelt und nimmt weitere Hinweise zu der Tat unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0 entgegen.

Fiat Ducato gestohlen, Schwalbach am Taunus, Badener Straße, Freitag, 12.02.2021, 20:00 Uhr bis Samstag, 13.02.2021, 05:30 Uhr

(jn)Auf einen Fiat hatten es unbekannte Autodiebe in der Nacht zum Samstag in Schwalbach abgesehen. Der weiße Ducato mit dem amtlichen Kennzeichen MTK-NQ 195 parkte seit Freitagabend, 20:00 Uhr am Fahrbahnrand der Badener Straße. Am darauffolgenden Morgen wurde dann festgestellt, dass der Wagen spurlos verschwunden war. Der Wert des Pkw wird auf etwa 27.000 Euro geschätzt, wobei sich in dem Fahrzeug auch Werkzeug befand.

Sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Transporters oder der Tat nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 entgegen.

Schmuck und Bargeld bei Einbruch gestohlen, Bad Soden am Taunus, Beethovenstraße, Samstag, 13.02.2021, 19:35 Uhr bis Sonntag, 14.02.2021, 19:15 Uhr

(jn)In Bad Soden ereignete sich im Verlauf des vergangenen Wochenendes ein Einbruch in ein Wohnhaus, bei dem ein vierstelliger Gesamtschaden entstanden ist. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge betraten die Unbekannten zwischen Samstag- und Sonntagabend das Grundstück in der Beethovenstraße und schoben zunächst den Rollladen eines Fensters nach oben. Hiernach brachen die Einbrecher das Fenster auf, betraten die Wohnräume und durchsuchten diese nach Diebesgut. Letztendlich flüchteten die Täter mit mehreren Hundert Euro Bargeld und Schmuck. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen.

Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Hofheim, die unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 erreichbar ist.

Stromkasten beschmiert,

Eschborn, Hamburger Straße, Freitag, 12.02.2021, 18:00 Uhr bis Samstag, 13.02.2021, 17:00 Uhr

(jn)Unbekannte haben im Tatzeitraum zwischen Freitag und Samstag einen Stromkasten in Eschborn beschmiert. Am Samstagabend wurde das etwa 30 x 30 Zentimeter große Graffiti entdeckt und die Polizei verständigt. Allem Anschein nach hatten der oder die Täter ein neonfarbenes Symbol mit rechtsmotiviertem Kontext auf den Stromkasten aufgetragen und damit einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursacht. Von den Verursachern fehlt jede Spur.

Der Regionale Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise in diesem Zusammenhang unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 entgegen.

Randalierer festgenommen,

Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, Sonntag, 14.02.2021, 03:05 Uhr

(jn)Die Eschborner Polizei hat in den frühen Sonntagsstunden drei junge Männer im Alter von 19 bis 23 Jahren festgenommen, die zuvor in Bad Soden randaliert haben. Das Trio war dabei gesehen worden, wie sie allem Anschein nach von Alkohol oder sonstigen Betäubungsmittel berauscht auf der Königsteiner Straße unterwegs waren und dabei auch Wahlplakate beschädigten. Die alarmierten Beamten nahmen die drei daraufhin vorübergehend in Gewahrsam und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung ein. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Fahranfänger unter Drogeneinfluss,

Kriftel, Kapellenstraße, Sonntag, 14.02.2021, 01:30 Uhr

(jn)Polizeibeamte haben in der Nacht zum Sonntag in Kriftel einen jungen Autofahrer kontrolliert, der allem Anschein nach unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Um 01:30 Uhr waren Polizisten auf den 18-Jährigen aus Kelkheim aufgrund seines auffälligen Fahrverhaltens aufmerksam geworden und überprüften den Fahranfänger in der Kapellenstraße. Aufgrund der Gesamtumstände erhärtete sich der Verdacht eines vorausgegangenen Alkohol- oder Drogenkonsums, weshalb entsprechende Vortests durchgeführt wurden. Da ein Drogenvortest auf gleich zwei Substanzen positiv reagierte, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Zahlreiche Verkehrskontrollen, wenig Beanstandungen, Hattersheim am Main, Flörsheim am Main, Eppstein, Freitag, 12.02.2021 bis Sonntag, 14.02.2021

(jn)Im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes haben Beamte der Polizeidirektion Main-Taunus im Kreisgebiet zahlreiche Verkehrskontrollen durchgeführt. Bei den Kontrollen, die schwerpunktmäßig in Hattersheim, Flörsheim und Eppstein durchgeführt wurden, hielt sich erfreulicherweise die deutliche Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer an die Regeln, so dass nur einzelne Verstöße gegen die Gurtpflicht oder das Handyverbot am Steuer geahndet werden mussten. Lediglich bei einer Verkehrskontrolle am Samstagnachmittag in der Frankfurter Straße in Hattersheim wurden über ein Dutzend Ordnungswidrigkeiten festgestellt, wobei das Gros auf nicht angeschnallte Verkehrsteilnehmer zurückzuführen war.

Seat bei Unfallflucht beschädigt,

Eppstein, Staufenstraße, Freitag, 12.02.2021, 10:36 Uhr bis 10:45 Uhr

(jn)Innerhalb weniger Minuten Einkaufszeit ist am Freitagvormittag in Eppstein ein Seat beschädigt worden. Der Pkw stand rückwärts eingeparkt auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Staufenstraße, als er von einem anderen Fahrzeug mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken touchiert wurde. Obwohl ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstand, kam der/die Unfallverursacher/in seiner/ihrer Pflicht nicht nach und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06190 / 9360 – 45 beim Regionalen Verkehrsdienst in Hattersheim zu melden.