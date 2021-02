Erneute Spuckattacke und Beleidigung

Wiesbaden (ots) – 1. Zeugen gesucht! Erneute Spuckattacke und Beleidigung an

Bushaltestelle, Ort: Wiesbaden, Bahnhofstraße und Bleichstraße, Zeit: Sonntag,

14.02.2021, 18:45 Uhr bis 19:00 Uhr

(Fu)Zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren wurden am Sonntagabend durch

eine Unbekannte zunächst in schamverletzender Weise im Bereich „Bussteig B“ der

Bahnhofstraße beleidigt. Die Täterin soll dann die 15-jährige zunächst auf die

Jacke und dann auf ihre getragene OP-Maske gespuckt haben. Die unbekannte Frau

stieg dann in den Bus der Linie 8 und fuhr in Richtung Eigenheim. Die

Jugendlichen verließen die Örtlichkeit mit dem Bus der Linie 4. Wenige Minuten

später stiegen die beiden Mädchen im Bereich der Haltestelle Bleichstraße,

Bussteig D, aus. Hier trafen sie erneut auf die Unbekannte von der

Bahnhofstraße. Die Frau soll sofort auf die 14-Jährige zugegangen sein und diese

aus kurzer Distanz in das rechte Auge gespuckt haben. Die Täterin soll ca. 20

Jahre alt sein, blonde Haare zum Dutt gebunden und eine Brille getragen haben.

Zudem soll sie mit einem langen, schwarzen Mantel bekleidet gewesen sein. Das 1.

Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder

Hinweisgeber und mögliche weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer

(0611) 345-2140 zu melden.

Täter beim versuchten Diebstahl festgenommen,

Ort: Wiesbaden, Bierstadter Höhe, Zeit: Freitag, 13.02.2021, 00:27 Uhr

(jka) Am frühen Samstagmorgen wurde ein Autoaufbrecher von einem aufmerksamen

Zeugen auf frischer Tat betroffen und schließlich der Polizei übergeben. Gegen

00:27 Uhr war ein 17-jähriger junger Mann gerade dabei, ein Fahrzeug nach

Diebesgut zu durchwühlen. Ein aufmerksamer Bürger, dem dieses aufgefallen war,

hielt den Täter mit Unterstützung eines Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei

fest. Der junge Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen schwerem

Diebstahls verantworten.

Trickdiebe erbeuten Bargeld,

Ort: Wiesbaden, Danziger Straße, Zeit: Samstag, 13.02.2021, 09:41 Uhr

(jka) Ein Diebespärchen nutze am Samstagvormittag vor einer Bankfiliale die

Gutmütigkeit eines Mannes aus, um an dessen Bargeld zu gelangen. Direkt beim

Verlassen der Bank baten sie den Herrn Münzgeld zu wechseln. Während das

Portemonnaie für die Suche nach Münzen geöffnet war, verwickelt der männliche

Täter den Mann in ein Gespräch, um diesen abzulenken und entwendete gleichzeitig

aus dem Portemonnaie mehrere Scheine Bargeld, ohne dass dies sofort bemerkt

wurde. Mit der Beute flüchteten die Trickdiebe unerkannt.

Seien sie daher misstrauisch, wenn sie jemand auf Wechselgeld anspricht. Die

Täter nutzen oft die Gelegenheit in den Momenten, in denen die Opfer ihre

Geldbörsen sowieso in der Hand haben, wie beispielsweise an Parkschein- oder

Geldautomaten. Wenn Sie hilfsbereit sein wollen, achten Sie darauf, dass sie

ihre Geldbörse fest in der Hand halten und vom Ansprechpartner abgewandt nach

passendem Kleingeld durchsuchen. Ganz wichtig: Die Finger eines Unbekannten

haben an Ihrer Geldbörse nichts verloren!

Weiteres Diebespärchen macht Beute, Ort: Wiesbaden, Berliner Straße Zeit: Samstag, 13.02.2021, 13:03 Uhr

(jka) Einem weiteren Pärchen gelang es in einem Supermarkt in Erbenheim, mittels

des sogenannten „Tuchtricks“ einem Mann die Geldbörse zu entwenden. Der Mann und

die Frau verwickelten den betagten Herrn während seines Einkaufs in ein

Gespräch. Zeitgleich verdeckte der Mann mit einem Schal die Sicht auf den

Bereich, wo sich seine Geldbörse befand und entwendete diese. Bei den Tätern

soll es sich um einen Mann, bekleidet mit schwarzer Jacke, graue Jogginghose,

schwarze Turnschuhe und einem weiß-grau-schwarz kariertem Schal und einer Frau

bekleidet mit einer graugrünen Hose, knielangem schwarzen Mantel und schwarzen

Lederboots handeln. Sie hatte schulterlanges, gelocktes Haar und führte eine

schwarze Umhängetasche mit sich.

Zeugen und Hinweisgeber, sowie weitere Geschädigte des diebischen Duos melden

sich bitte beim 1. Polizeirevier Wiesbaden unter 0611 / 3452140.

Verkehrskontrollen in der Wiesbadener Innenstadt – Rollerfahrer geflüchtet,

Ort: Wiesbaden, Friedrich-Ebert-Allee, Zeit: Freitag, 12.02.2021 09:30 Uhr bis 10:45 Uhr

(jka) Am Freitagvormittag führte der Regionale Verkehrsdienst der

Polizeidirektion Wiesbaden erneut Verkehrskontrollen in der Wiesbadener

Innenstadt, mit dem Schwerpunkt „Aufmerksamkeit im Straßenverkehr“, durch.

Insgesamt wurden 12 Fahrzeuge und deren Insassen überprüft und kontrolliert.

Aufgrund der Feststellungen wurden mehrere Strafverfahren wegen des Verstoßes

gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und dem Verdacht

des Führens eines Fahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel wurden

eingeleitet. Weiterhin erwartet zwei Fahrzeugführer ein Bußgeldverfahren wegen

der Nutzung ihres Mobiltelefons während der Fahrt und ein Fahrzeugführer war

nicht angeschnallt.

Ein Rollerfahrer und sein Sozius versuchten sich, nachdem sie die Kontrollstelle

entdeckt hatten, ihrer Kontrolle durch die Flucht zu entziehen und steuerten

allerdings ihr Fahrzeug nach wenigen Metern in einen Gartenzaun. Dann setzten

sie ihre Flucht zu Fuß fort. Nachdem der Roller durch die Polizei sichergestellt

wurde und die Beamten aufgrund von ersten Ermittlungen bereits an der Wohnung

auf den Fahrer warteten, stellte sich dieser kurz darauf beim 1. Polizeirevier.

Er besaß keine Fahrerlaubnis und stand augenscheinlich unter dem Einfluss

berauschender Mittel. Entsprechende Strafverfahren und die damit verbundenen

polizeilichen Maßnahmen wurden eingeleitet.

Rheingau-Taunus

34-Jähriger löst Polizeieinsatz aus,

Aarbergen, Michelbach, 14.02.2021, 21.45 Uhr,

(pl)Am Sonntagabend hat ein 34-jähriger Mann in Michelbach einen Polizeieinsatz

ausgelöst und sich bei der anschließenden Festnahme durch Schüsse aus einer

Schreckschusswaffe selbst verletzt. Der Polizei wurde gegen 21.45 Uhr gemeldet,

dass der 34-Jährige seine Mitbewohnerin mit einem Messer bedroht und sich dann

selbst Schnittverletzungen am Arm zugefügt haben soll. Die Mitbewohnerin konnte

aus dem Haus flüchten und die Polizei verständigen. Als eine Streife kurze Zeit

später vor Ort eintrafe, hatte sich der Mann jedoch bereits aus dem Haus

entfernt, woraufhin eine Fahndung, unter anderem mit Unterstützung eines

Polizeihundes, nach dem 34-Jährigen eingeleitet wurde. Während der polizeilichen

Maßnahmen kehrte der Gesuchte schließlich um kurz vor Mitternacht zu seiner

Wohnanschrift zurück. Als der Mann daraufhin im Garten des Hauses festgenommen

werden sollte, richtete er eine Schreckschusswaffe gegen sich selbst und erlitt

durch die Schussabgabe eine Verletzung. Daraufhin wurde er zur Behandlung in ein

Krankenhaus gebracht.

Einbruch in Einfamilienhaus,

Idstein, Im Füllenschlag, 13.02.2021, 17.00 Uhr bis 14.02.2021, 00.30 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße „Im Füllenschlag“ in

Idstein haben unbekannte Täter zwischen Samstagnachmittag und der Nacht zum

Sonntag hochwertige Schmuckstücke erbeutet. Die Bewohner hatten ihr Haus am

Samstag gegen 17.00 Uhr verlassen. Als sie dann gegen 00.30 Uhr wieder nach

Hause kamen, mussten sie feststellen, dass die Tür des Wintergartens offenstand

und Schmuck aus den Wohnräumen gestohlen worden war. Die Täter hatten die Tür

offensichtlich aufgehebelt, um sich so Zutritt zu dem Haus zu verschaffen. Die

zuständigen Ermittler bei der Polizeidirektion Rheingau-Taunus übernehmen die

weitere Bearbeitung und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer (06124)

7078-0.

Eingangstür hält Einbrechern stand,

Hünstetten, Görsroth, Sonnenweg, 06.02.2021 bis 13.02.2021, 10.00 Uhr,

(pl)Die Eingangstür eines Einfamilienhauses im Sonnenweg in Görsroth hat in den

vergangenen Tagen Einbrechern standgehalten. Die Täter machten sich zwischen

Samstag, dem 06.02.2021, und Samstag, dem 13.02.2021, erfolglos an der Tür zu

schaffen und ergriffen daraufhin unverrichteter Dinge wieder die Flucht. Der

durch die Aufhebelversuche entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro

geschätzt. Die zuständigen Ermittler bei der Polizeidirektion Rheingau-Taunus

übernehmen die weitere Bearbeitung und bitten um Hinweise unter der

Telefonnummer (06124) 7078-0.

Sitzbank in Kleingartenanlage angezündet, Geisenheim, Am Friedhof,

10.02.2021, 13.30 Uhr bis 12.02.2021, 16.00 Uhr,

(pl)Zwischen Mittwochnachmittag und Freitagnachmittag haben unbekannte Täter in

einer Kleingartenanlage im Bereich der Straße „Am Friedhof“ in Geisenheim eine

hölzerne Sitzbank angezündet. Hierdurch verbrannten zwei Kisten mit Spielzeug

und darüber hinaus wurden Teile des am Zaun befindlichen Sichtschutzes in

Mitleidenschaft gezogen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in

Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

E-Bike gestohlen,

Eltville, Gutenbergstraße, 12.02.2021, 18.00 Uhr bis 14.02.2021, 18.00 Uhr,

(pl)In der Gutenbergstraße in Eltville haben Fahrraddiebe zwischen Freitagabend

und Sonntagabend ein blauschwarzes E-Bike im Wert von rund 1.600 Euro entwendet.

Der Geschädigte hatte sein E-Mountainbike von NCM am Freitag gegen 18.00 Uhr mit

einem Schloss gesichert auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus abgestellt. Am

Sonntagabend gegen 18.00 Uhr musste er das Verschwinden seines Rades

feststellen. Unbekannte hatten das an einem im Boden verankerten Metallbogen

angeschlossene Vorderrad abmontiert und dann das Fahrrad gestohlen. Hinweisgeber

werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123)

9090-0 in Verbindung zu setzen.

Für einen Euro Beute Stoffverdeck von Cabrio aufgeschlitzt, Taunusstein,

Neuhof, Zur Tongrube, 13.02.2021, 18.00 Uhr bis 14.02.2021, 09.00 Uhr,

(pl)Für einen Euro Beute haben Diebe in der Nacht zum Sonntag in

Taunusstein-Neuhof das Verdeck eines geparkten Cabrios aufgeschlitzt und

hierdurch einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro verursacht. Die Täter schlitzten

das Stoffverdeck eines in der Straße „Zur Tongrube“ abgestellten Audi TT

Roadster auf. Anschließend entriegelten sie die Beifahrertür und entwendeten

einen in der Mittelkonsole herumliegenden Euro. Hinweisgeber werden gebeten,

sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in

Verbindung zu setzen.

Eisplatte kracht gegen Windschutzscheibe – Lkw fährt weiter, Kiedrich,

Bundesstraße 42, 12.02.2021, 11.55 Uhr,

(pl)Am Freitagmittag ist auf der B 42 in Höhe der Anschlussstelle Kiedrich eine

von einem Lkw herabfallende Eisplatte gegen die Windschutzscheibe eines Skoda

Kodiak gekracht. Der 46-jährige Skodafahrer fuhr um kurz vor 12.00 Uhr an der

Anschlussstelle Kiedrich den Beschleunigungsstreifen der Bundesstraße entlang.

Zur selben Zeit war ein weißer Lkw mit Kastenaufbau auf dem linken Fahrstreifen

der B 42 in Richtung Rüdesheim unterwegs. Als sich die beiden Fahrzeuge auf

gleicher Höhe befanden, löste sich plötzlich von dem Kastenaufbau des Lkw eine

Eisplatte und fiel auf die Windschutzscheibe des Skodas. Hierdurch wurden die

Scheibe und auch die Motorhaube des Wagens beschädigt. Der Autofahrer wurde

glücklicherweise nicht verletzt. Der Fahrer des weißen Lkw bemerkte das

Herabfallen offensichtlich nicht und fuhr weiter, ohne sich um den angerichteten

Schaden von rund 2.000 Euro zu kümmern. Vor dem Skoda hatte sich auf dem

Beschleunigungsstreifen ein blauer Ford Ka mit Rüdesheimer Kennzeichen befunden.

Der Fahrer des Ford Ka sowie mögliche weitere Unfallzeugen oder Hinweisgeber

werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123)

9090-0 in Verbindung zu setzen.

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall – Verursacher flüchtet zu Fuß, Taunusstein,

Hahn Aarstraße, 14.02.2021, 20.10 Uhr,

(pl)Am Sonntagabend wurden beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in der Aarstraße

in Taunusstein-Hahn zwei Personen verletzt. Der Unfallverursacher ließ seinen

beschädigten Opel Astra zurück und flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Der

Opelfahrer bog gegen 20.10 Uhr bei rotzeigender Ampel von der Mühlfeldstraße

nach links in die Aarstraße ein und stieß hierbei mit dem VW Golf eines von

links kommenden und vorfahrtsberechtigten 33-jährigen Autofahrers zusammen.

Durch den Zusammenstoß wurden der Golffahrer leicht und dessen 24-jährige

Beifahrerin schwer verletzt. Statt sich um die beiden Verletzten und den

angerichteten Sachschaden zu kümmern, ergriff der Unfallverursacher zu Fuß die

Flucht und ließ den nicht mehr fahrbereiten Opel am Unfallort zurück. Die

verständigten Polizisten konnten im weiteren Verlauf einen 29-jährigen Mann als

mutmaßlichen Unfallverursacher ermitteln.

