Streit um Parkplatz – Unbekannte Täter verletzen 23-Jährigen

Schwalmstadt-Treysa (ots) – 12.02.2021, 14:57 Uhr – Am Freitagnachmittag wurde ein 23-jähriger Fritzlarer im Rahmen eines Streits wegen eines Parkplatzes auf dem Zimmerplatz von unbekannten Tätern verletzt. Der 23-Jährige geriet auf dem Zimmerplatz mit 2 Männern in einen Streit wegen eines Parkplatzes. Der Streit entwickelte sich zu einem Handgemenge, in welchem der 23-Jährige von einem Mann festgehalten wurde und der zweite Mann ihn mit einem Akkuschrauber auf den Kopf schlug.

Hierdurch erlitt er eine kleine Kopfplatzwunde, welche ambulant im Krankenhaus Ziegenhain behandelt wurde.

Die Polizei Schwalmstadt hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430.

Versuchter Wohnungseinbruch in Mehfamilienhaus

Gilserberg (ots) – 12.02.2021, 09:00 Uhr bis 16:30 Uhr – Sachschaden in Höhe von 100 Euro verursachten unbekannte Täter am Freitag, bei einem versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße. Die Täter gelangten auf nicht bekannte Weise in das Wohnhaus und versuchten dort eine Wohnungstür aufzubrechen. Dies gelang ihnen nicht. Die Wohnungstür wurde hierbei beschädigt.

Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430.

Selbstfahrende Kehrmaschine von Parkplatz gestohlen

Spangenberg (ots) – 07.02.2021, 13:00 Uhr – Am Sonntag vor einer Woche stahlen unbekannte Täter eine selbstfahrende Kehrmaschine im Wert von 1.500 Euro vom Parkplatz “Malsberg” in der Melsunger Straße. Die Täter begaben sich zu der auf dem Parkplatz kurzzeitig abgestellten Kehrmaschiene und entwendeten diese auf nicht bekannte Weise.

Für den Abtransport der Maschine nutzten die Täter vermutlich ein geeignetes Fahrzeug oder einen Anhänger. Bei der Kehrmaschiene handelt es sich um eine “Tielbürger TK 48 Professional” Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890

Brand in Küche – 20.000,- Euro Sachschaden

Schwalmstadt-Treysa (ots) – 14.02.2021, 01:45 Uhr – Am frühen Sonntagmorgen 14.02.2021 brannte es in der Küche eines Wohnhauses im Steinkautsweg. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Ein Hausbewohner hatte den Brandgeruch bemerkt und anschließend den Brand in der Küche bemerkt. Er wecke die weiteren schlafenden Mitbewohner welche die Feuerwehr alarmierten.

Der Brand war im Bereich einer Eckbank der Küche entstanden. Durch den Brand wurde der dortige Fußboden und die Wand beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand und warf die Bank und einen Küchentisch aus dem Haus. Die Brandursache steht zurzeit nicht genau fest. Personen wurden nicht verletzt.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen übernommen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

