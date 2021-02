Korbach: Die Polizei-News

Illegal entsorgter Müll am Twistesee (siehe Foto)

Bad Arolsen-Wetterburg (ots) – Auf einem Parkplatz beim Feriendorf am Twistesee wurde illegal entsorgter Müll gefunden. Die Polizei bittet um Hinweise. Am Freitag 29.01.2021 hatten Zeugen der Polizei berichtet, dass sie einen schwarzen Kombi, eventuell ein Skoda, beobachtet haben, der in der Nähe des ehemaligen Restaurant Waldsee Müll abgelagert hat.

Eine Streife der Bad Arolser Polizei nahm die Ermittlungen am selben Tag auf. Der Müll befand sich im Wald zwischen dem Zufahrtsweg zum Feriendorf am Twistesee und der ehemaligen Gaststätte Waldsee. Bei dem Abfall handelte es sich um zwei defekte Briefkästen, mehrere Säcke mit Müll, einen klappbaren Tischfußball, zwei leere Ölkanister mit Restanhaftungen und einen leeren Kanister Ethanol. (siehe Bild)

Da die bisherigen Ermittlungen wegen einer Umweltstraftat nicht zum Erfolg führten, bittet die Polizeistation Bad Arolsen nun die Bevölkerung um Hilfe. Wer Hinweise zu dem beschriebenen Auto, dem unbekannten Täter oder zur Herkunft des Mülls geben kann, wird gebeten dich unter der Tel. 05691-97990 zu melden.

Range Rover aus Autohaus entwendet – Polizei bittet um Hinweise

Volkmarsen (ots) – In der vergangenen Nacht wurde in Volkmarsen aus einem Autohaus in der Carl-Zeiss-Straße ein silberner Range Rover Sport 3.0 SDV6 HSE im Wert von 27.000 Euro entwendet. Das Fahrzeug stand verschlossen und ohne Kennzeichen auf dem Hof des Autohauses, der durch ein Rolltor gesichert war. Unbekannte Diebe brachen das Rolltor auf und flüchteten mit dem Range Rover in unbekannte Richtung.

Vermutlich wurde das Fahrzeug ebenfalls aufgebrochen und kurzgeschlossen.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Arolsen,

Tel.: 05691-9799-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

