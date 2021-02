Ludwigshafen: Eulen gegen Wetzlar am 04. März 2021

Ludwigshafen – Es wird nun doch gespielt, wie es ursprünglich terminiert war: Das Handball-Bundesligaspiel zwischen den Eulen Ludwigshafen und der HSG Wetzlar findet am Donnerstag, 4. März 2021, 19 Uhr, in der Friedrich-Ebert-Halle statt. Zwischenzeitlich sollte das Spiel gegen Ben Matschkes künftigen Klub am 7. März stattfinden.

Fest steht auch der Derby-Termin: Am Donnerstag, 18. März, 19 Uhr, geht’s in der Mannheimer SAP Arena gegen die Rhein-Neckar Löwen. Drei Tage später, am Sonntag, 21.März, 16 Uhr, ist TBV Lemgo-Lippe zu Gast bei den Eulen. Das nächste Heimspiel der Ludwigshafener steht ganz im Zeichen des „Klassenkampfs“: Am Sonntag, 16 Uhr, kommt Aufsteiger Tusem Essen.