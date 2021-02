Neustadt: Hetzelstift nimmt Regelbetrieb schrittweise wieder auf

Neustadt an der Weinstraße – Nach genauer Betrachtung des Infektionsgeschehens und in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt haben sich die Verantwortlichen im Hetzelstift für eine umsichtige Öffnung des Hauses ab dem heutigen Montag, 15. Februar 2020, entschieden.

Die Basis dafür bilden die zurückgehenden Zahlen sowohl der Covid-Patienten als auch der infizierten Mitarbeiter: aktuell Stand Freitag (12.02.2021) wurden 18 Covid-positive Patienten, davon zwei auf der Intensivstation, versorgt. 42 Mitarbeiter sind positiv getestet, doch sind trotz kontinuierlicher Testung erfreulicherweise keine neuen Infektionen seit weit mehr als einer Woche hinzu gekommen. Im Gegenteil: es kommen immer mehr Mitarbeiter aus der verordneten Quarantäne zurück, so dass Stationen in allen Bereichen wieder geöffnet werden können.

Mitarbeiterscreenings finden auch weiterhin statt, man rechne mit dem Impfstoff im Laufe dieser Woche und auf die Impf-Aktion sei man wie schon berichtet bestens vorbereitet.

„Wir sehen uns dank der ergriffenen Maßnahmen und durch die neuen Entwicklungen jetzt in der Lage, unseren regulären Krankenhausbetrieb schrittweise und unter den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen wieder aufzunehmen“, erläutern Vera Nowak und Gerald Staudenmaier vom Direktorium des Hauses. Der Fokus der stationären Versorgung wird dabei zunächst auf dringlichen Eingriffen, der Tumorchirurgie sowie weiteren schwerwiegenden Krankheitsbildern liegen.

Vorsichtig bedeutet, dass weiterhin täglich die Kapazitäten der Intensivstation und vor allem die OP-Kapazitäten genauestens betrachtet werden. Zudem müssen alle Patienten, die elektiv (also geplant) stationär aufgenommen werden, einen negativen PCR-Test vorweisen, der maximal 48 Stunden alt ist. Am Tag der Aufnahme erhalten sie im Klinikum als zusätzliche Sicherheit einen Antigen-Schnelltest. Für den für die stationäre Aufnahme benötigten PCR-Test können symptomfreie Patienten einen Termin im Testcenter unter der Hotline Nr. 06321 859-5555 vereinbaren, die Hotline ist montags bis freitags zwischen 08:00 – 13:00 Uhr erreichbar.

Gute Nachrichten für werdende Eltern: ab sofort Besuchsrecht für Väter

„Frischgebackenen Vätern können wir ab sofort wieder ein Besuchsrecht einräumen. Natürlich bekommen diese einen Antigen-Schnelltest bei jedem Besuch.“

Zum Procedere: nach Ausfüllen der Selbstauskunft am Eingang des Hauses erhalten sie den Schnelltest in den dafür präparierten Räumlichkeiten der Elternschule. Sobald das negative Ergebnis vorliegt, können sie sich in das Patientenzimmer ihrer Partnerin begeben. Besuche sind täglich möglich zwischen 14.00 – 16.00 Uhr. Auch bei Kaiserschnitten kann der werdende Vater ab sofort seine Partnerin wieder bei der Geburt begleiten, auch hier wird ein Antigen-Schnelltest bei den Vätern durchgeführt.