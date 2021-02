Polizei Eschwege

Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

(ots) – Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Sonntag 14.02.2021 zwischen 17-21 Uhr in der Straße Schützengraben in Eschwege ein Auto beschädigt und anschließend Unfallflucht begangen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand muss der Verursacher aus Richtung Stadtbahnhof kommend und in Richtung Am Himmelreich gefahren sein.

Dabei streifte der Unbekannte dann einen am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen Audi A 1. Bei dem Audi wurde der linke Außenspiegel beschädigt und zudem der hintere linke Kotflügel und der hintere Stoßfänger. Der Schaden liegt bei 1.200 Euro. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Unbekannte schlagen Seitenscheibe von Pkw ein

(ots) – Zwischen Samstagabend 13.02.2021 gegen 19.30 Uhr und Sonntagnachmittag 14.02.2021 gegen 14.30 Uhr haben Unbekannte in der Moritzstraße in Eschwege die rechte Seitenscheibe eines dort geparkten weißen Pkw Renault Captur eingeschlagen und dadurch einen Schaden von 750 Euro verursacht. Hinweise zu dem Fall erbittet die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Sattelzug beschädigt Zaun

(ots) – Beim Rangieren mit einem Sattelzug hat ein 59-Jähriger aus Leipzig Montagmorgen gegen 07.40 Uhr den Metallzaun bei einem Firmengelände in der Thüringer Straße beschädigt. Der Schaden an dem umgebogenen Zaun wird auf 3.000 Euro geschätzt. An der Rückseite des Sattelaufliegers entstand ebenfalls ein Schaden von 500 Euro.

Verkehrsunfallflucht

(ots) – Montagmorgen 15.02.2021 kam es gegen 09.15 Uhr zu einem Unfall in der Reichensächser Straße/Augustastraße, bei dem der vermeintliche Verursacher sich im Anschluss unerlaubt entfernt haben soll. Laut Unfallbericht befuhr ein 72-Jähriger aus Wehretal die Reichensächser Straße aus Richtung Innenstadt kommend und wollte an der Kreuzung zur Augustastraße geradeaus in Richtung Reichensachsen weiterfahren. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich nach einer roten Ampelphase wurde der 72-Jährige dann von einem Kleinwagen gestreift, der von der Reichensächser Straße nach rechts in die Augustastraße abbog.

Nach der Kollision setzte das verursachende Fahrzeug seine Fahrt allerdings unvermittelt in Richtung Augustastraße fort. Der 72-Jährige brachte den Vorfall anschließend bei der Polizei in Eschwege als Unfallflucht zur Anzeige, wo sich etwas Wartezeit bis zur Anzeigenerstattung später als glückliche Fügung erweisen sollte.

Nachdem der 72-Jährige den Beamten den Vorfall geschildert hatte und erste Hinweise auf das Auto und der Fahrer geben konnte, wollte es der Zufall, dass der Geschädigte nach dem Vorsprechen bei der Polizei im Stadtgebiet von Eschwege erneut auf das verursachende Fahrzeug traf. Hierbei konnte der 72-Jährige dann das korrekte Kennzeichen des Verursachers ablesen und der Polizei mitteilen, die nun die entsprechenden weiteren Ermittlungen gegen einen ebenfalls 72-Jährigen aus Eschwege einleiten konnte.

Wartezeit kann, wie in diesem Fall, auch manchmal hilfreich sein.

Unfall durch Missachtung der Vorfahrt – Schaden 5000 Euro

(ots) – Ein 34-jähriger Autofahrer aus Meinhard hat Montagmorgen 15.02.2021 um 10.40 Uhr einem 43-jährigen Autofahrer aus Edermünde die Vorfahrt genommen und dabei einen Unfall mit insgesamt 5.000 € Schaden verursacht. Der Unfall passierte in der Ortslage von Meinhard-Schwebda.

Der 43-Jährige war auf der Friedenstraße aus Richtung Kellaer Straße kommend unterwegs und wollte dann die Wolfbornstraße geradeaus in Richtung Gebrüderstraße überqueren, als ihm der 34-Jährige, der die Wolfbornstraße von links aus Richtung Obere Friedenstraße kommend befuhr, die Vorfahrt nahm. Am Fahrzeug des Verursachers entstand ein Schaden von 3.000 €, bei dem Geschädigten in Höhe von 2.000 €.

Beim Vorbeifahren Auto gestreift

Gegen 11.15 Uhr hat in der Eschweger Landstraße in Bad Sooden-Allendorf ein 40-jähriger Autofahrer aus Bad Waldsee (LK Ravensburg) offenbar nicht genügend Seitenabstand eingehalten, als er an einem geparkten Fahrzeug vorbeigefahren ist, so dass bei der seitlichen Kollision der rechte Außenspiegel bei dem Verursacher zu Bruch ging und bei dem geparkten Auto der linke Außenspiegel Beschädigungen davontrug.

Der Schaden liegt bei insgesamt 250 Euro.

Polizei Sontra

Wildunfälle

(ots) – Ein 46-jähriger Autofahrer aus Sontra hat am Sonntagabend 14.02.2021 gegen 19.30 Uhr ein Reh erfasst, als er auf der Kreisstraße K 28 von Lindenau in Richtung Sontra unterwegs war. Das Tier lief nach der Kollision davon, am Pkw des Mannes entstand ein Schaden von 1.000 Euro.

(ots) – Ein weiterer Wildunfall auf der K 28 ereignete sich am Sonntagabend 14.02.2021 um 23.55 Uhr, als eine 43-jährige Autofahrerin aus Sontra von der Anschlussstelle B 400 kommend in Richtung Sontra unterwegs war. Die Frau kollidierte mit einem Reh, welches nach dem Zusammenstoß in der angrenzenden Feldgemarkung verschwand. An dem Pkw entstand ein Frontschaden von 200 Euro.

Räumfahrzeug stößt mit Pkw zusammen – Schaden 2000 Euro

(ots) – Ein 38-Jähriger aus Sontra hat am Samstagnachmittag 14.02.2021 gegen 15.30 Uhr mit einem Schneeräumfahrzeug einen Pkw übersehen, als er in der Neustadt von Sontra unterwegs war. Als der 38-Jährige während der Räumarbeiten rückwärtsfuhr, stieß er mit dem dahinter wartenden Pkw eines ebenfalls aus Sontra stammenden 24-Jährigen zusammen. Während an dem Pkw ein Frontschaden in Höhe von 2.000 Euro entstand, blieb das Räumfahrzeug unbeschädigt.

Pkw fährt beim Ausweichen gegen Poller – Schaden 2200 Euro

(ots) – Am Samstagnachmittag 13.02.2021 gegen 16.30 Uhr hat ein 40-jähriger Autofahrer aus Sontra beim Rechtsabbiegen von der Bahnhofstraße in die Straße Hinter der Mauer gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen und ist zu weit nach links und auf die Gegenfahrbahn geraten, sodass ein ihm entgegenkommender Pkw, der ebenfalls von einem 40-Jährigen aus Sontra gefahren wurde, seinerseits nach rechts ausweichen musste und dabei gegen einen Poller gefahren ist.

Der Verursacher blieb mit seinem Fahrzeug ohne Schaden, an dem ausweichenden Pkw entstand ein Schaden von 2.000 Euro.

Der Schaden an dem Poller wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sprinter beschädigt Auto beim Rückwärtsausparken

(ots) – Ein 56-jähriger Mann aus Hessisch Lichtenau hat in der Blücherstraße in Hessisch Lichtenau mit einem Mercedes Sprinter am Samstagmorgen 13.02.2021 um kurz vor 10.00 Uhr ein Auto beschädigt. Der 56-Jährige wollte aus dem Bereich einer Sackgasse Rückwärtsausparken und übersah dabei offenbar ein Postzustellfahrzeug, mit dem eine

42-Jährige aus Wehretal unterwegs war.

Es entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von 750 Euro.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

(ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 14.02.201 hat ein 30-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen gegen 01.45 Uhr einen Hasen überfahren, als er auf der L 3237 von Witzenhausen in Richtung Kleinalmerode unterwegs war. Das Tier verendete an der Unfallstelle, am Auto des Mannes entstand leichter Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

