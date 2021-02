Frankfurt (ots)-(fue) – Am Freitag 22.01.2021 gegen 10.50 Uhr, betrat die Pflegekraft einer 100-jährigen Frau deren Wohnung am Schaumainkai. Die Pflegerin hatte eine ihr unbekannte weibliche Person im Wohnzimmer entdeckt, die anschließend fluchtartig die Wohnung verließ. Die Pflegekraft wendete sich umgehend der alten Dame zu, die sie leblos in ihrem Bett vorfand. Daraufhin verständige sie sofort die Rettungsdienste und die Polizei.

Bei der später durchgeführten Obduktion ergaben sich Hinweise auf Fremdeinwirkung.

Ein Anfangsverdacht richtete sich gegen eine ehemalige Pflegerin der Getöteten, eine

40-jährige Frankfurterin. Die durchgeführten Ermittlungen und Vernehmungen erhärteten diesen Verdacht.

Am Dienstag 09.02.2021 wurde durch die Haftrichterin am Amtsgericht Frankfurt, die U-Haft für die 40-Jährige angeordnet. Anschließend kam die Frau in die Justizvollzugsanstalt Frankfurt. Die Ermittlungen in der Sache werden fortgeführt.

