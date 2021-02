Ludwigshafen (ots) – In der Nacht zum 14.02.2021 kam es gegen 01:00 Uhr in der Maudacher Straße in Ludwigshafen am Rhein zu einem Taxibetrug und infolge dessen noch zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 56-jähriger Taxifahrer aus Ludwigshafen hat 2 Männer von Mannheim in die Maudacher Straße gefahren. Dort sollte dann der offen stehende Betrag von 24,50 Euro bezahlt werden.

Allerdings konnten die beiden männlichen Personen flüchten bevor der Betrag beglichen wurde. Der Taxifahrer nahm jedoch die Verfolgung auf und konnte einen der beiden Männer einholen und festhalten. Ein weiterer vorbeifahrender Taxifahrer konnte seinen Kollegen hierbei unterstützen und die Polizei alarmieren.