Taschendiebe auf frischer Tat ertappt

Frankfurt-Bockenheim (ots)-(hol) – Bereits am Freitag (12.02.2021) gingen Zivilfahndern zwei Taschendiebe in Bockenheim ins Netz. Die beiden Langfinger sind “alte Bekannte”. Gegen 18:00 Uhr fielen den auf Taschendiebe spezialisierten Fahndern 2 Männer auf, die sie in der Vergangenheit bereits wegen Taschendiebstahls festgenommen hatten. Die Beamten folgten den beiden professionell agierenden Männern unbemerkt.

In der B-Ebene der Bockenheimer Warte beobachteten die Polizisten dann, wie die beiden Banditen arbeitsteilig einer Frau das Handy aus der Jackentasche klauten. Da die Festnahme nicht sofort erfolgen konnte, wurden die Beamten auch noch Zeugen eines Ladendiebstahls des Duos. Anschließend klickten sofort die Handschellen. Bei einem der beiden Männer fand die Polizei zudem eine geringe Menge Marihuana.

Die beiden 18 und 21 Jahre alten Diebe wurden in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert, um sie in der Folge einem Haftrichter vorzuführen. Beide befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Unfall – Autobahn mehrere Stunden voll gesperrt – 3 Menschen verletzt

Frankfurt/BAB5 (ots)-(hol) – Samstagmorgen verlor der Fahrer eines BMW auf der BAB 5/Fahrtrichtung Darmstadt, kurz vor der Raststätte “Taunusblick” die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte anschließend mit einem Lkw. Dabei wurden 3 Menschen leicht verletzt. Die Autobahn blieb mehrere Stunden voll gesperrt.

Gegen 06:30 Uhr prallte der 23-jährige Fahrer eines BMW in die Mittelleitplanke, nachdem er die Kontrolle über sein Auto verloren hatte. Von dort aus wurde er zurückgeschleudert und kollidierte schließlich auf der rechten Spur mit einem Sattelauflieger.

Dabei wurde der Tank der Sattelzugmaschine beschädigt, so dass Betriebsstoff auf die Fahrbahn austrat. In der Folge musste die Autobahn bis zur Räumung der Unfallstelle bis 08:30 Uhr voll gesperrt werden.

Die drei Insassen des BMW wurden leicht verletzt. Der 29-jährige Fahrer des Sattelzugs kam mit dem Schrecken davon. Durch das Überfahren von Trümmerteilen wurde mindestens ein weiteres Auto beschädigt. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

