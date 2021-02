Verkehrsunfall auf B 27 mit Fahrerflucht und hohem Sachschaden

Am Sonntag, 14.02.2021, wurde die Polizeistation Fulda gegen 06:30 Uhr durch die Straßenmeisterei Gersfeld über einen erheblichen Unfallschaden auf der B 27 zwischen Eichenzell-Rothemann und der Anschlussstelle zur A 66 informiert. Festgestellt wurde der Schaden bereits um 04:00 Uhr. Ein bis dahin unbekannter Fahrzeugführer war offensichtlich in Höhe der dortigen Parkplätze über die in Fahrbahnmitte installierten Lightboys gefahren und hatte diese fast komplett beschädigt. Anschließend war das aus Richtung Rothemann kommende Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte mehrere Felder Leitplanke beschädigt. Der Fahrer entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Da vom erheblich beschädigten Unfallfahrzeug zahlreiche Teile und auch das vordere Kennzeichen am Unfallort verblieben, konnte der Verursacher zeitnah ermittelt werden. Zur Tatzeit wurde der Pkw Renault Megane von einer 24-jährigen Frau aus Künzell geführt, welche zuhause angetroffen werden konnte. Da der Verdacht auf Alkoholeinfluss bestand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ihr Führerschein sichergestellt. Den Sachschaden an den Einrichtungen des Straßenverkehrs bezifferte die Straßenmeisterei mit 20000 Euro, am Pkw entstand Schaden in Höhe von 12000 Euro, somit bilanziert sich der Gesamtschaden auf 32000 Euro.

Verkehrsunfälle:

Bad Hersfeld – Am 12.02.2021 um 13:30 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann aus Oberaula mit seinem Pkw die Bundesstraße 454 von Niederaula kommend in Fahrtrichtung Kleba. Vor dem Fahrzeug fuhren zu diesem Zeitpunkt drei weitere Pkw. Von einem dieser Fahrzeuge löste sich während der Fahrt, bei einer Geschwindigkeit von ca. 80 km/h, eine Eisplatte vom Fahrzeugdach und schlug in der Windschutzscheibe am Pkw des Geschädigten ein. Die Scheibe ist dadurch komplett geborsten; der entstandene Sachschaden beträgt ca. 500 Euro. Das verursachende Fahrzeug fuhr unerkannt weiter in Richtung Kirchheim. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel.-Nr.: 06621/932-0 oder über die online Wache in Verbindung zu setzen. In diesem Zusammenhang ergeht der Hinweis, dass es dringend erforderlich ist, Fahrzeuge vor Fahrtantritt komplett von Schnee und Eis zu befreien.

Heringen – Am 12.02.2021 um 13:30 Uhr kam es zu einem Unfall im Begegnungsverkehr auf der Herfaer Straße. Ein 46-jähriger Mann aus dem Kreisgebiet hielt mit seinem Pkw am rechten Fahrbahnrand an, um einen entgegenkommenden VW Transporter passieren zu lassen. Die die am Fahrbahnrand aufgehäuften Schneemengen führten hier zu einer Verengung der Fahrbahn. Das entgegenkommende Fahrzeug, welches von einem 40-jährigen Mann aus Baunatal geführt wurde, streife im Vorbeifahren den Pkw. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Strafanzeigen:

Bad Hersfeld – Am 12.02.2021 gegen 15:50 Uhr wurde durch eine Streife der Polizeistation Bad Hersfeld in der Straße Am Obersberg ein 29-jähriger polizeilich bereits einschlägig bekannter Bad Hersfelder in einem Pkw kontrolliert. Im Zuge dessen konnte im Fahrzeug eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und beschlagnahmt werden. Der Mann stand zudem erkennbar unter dem Einfluss berauschender Mittel und hatte den Pkw unmittelbar zuvor geführt. Da er nicht im Besitz eines Führerscheins ist, muss er sich nunmehr in einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Führen eines Fahrzeugs unter Betäubungsmitteleinfluss und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Auffahrunfall mit Personenschaden – Fahrer und Beifahrer im Glück

Am Freitag, 12.02.2021 gg. 19.30 Uhr, kam es auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Frankfurt, zwischen den Anschlussstellen Alsfeld-West und Homberg/Ohm, zu einem Auffahrunfall zwischen einem Pkw und einem polnischen Klein-Transporter. Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Rhein-Neckar-Kreis befuhr mit hoher Geschwindigkeit den linken Fahrstreifen, als ein polnischer Fahrer eines Klein-Lkw zum Überholen auf diesen wechselte. Der Pkw-Fahrer konnte ein Auffahren auf den Lkw, trotz Ausweichmanöver, nicht mehr vermeiden. Der Pkw kam anschließend auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen und konnte aufgrund der starken Beschädigungen auch nicht vom diesem entfernt werden. Der 38 jährige polnische Fahrer konnte seinen Klein-Lkw noch auf den dortigen Standstreifen lenken. Trotz der hohen Geschwindigkeit wurde der Fahrer des Pkw und dessen Beifahrer nur leicht verletzt und nach der Erstversorgung durch einen Notarzt an der Unfallstelle von zwei Rettungswagen in die Uni-Klinik Gießen zur weiteren ärztlichen Untersuchung verbracht. Die Schuldfrage muss noch durch weitere polizeiliche Ermittlungsarbeit geklärt werden.

Der linke Fahrstreifen war durch den verunfallten Pkw für ca. 1,5 Std blockiert. Der Verkehr lief auf dem rechten Fahrstreifen und teilweise über Standstreifen an der Unfallstelle vorbei. Es kam zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen. Eine Rundfunkwarnmeldung wurde veranlasst.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000,- Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Freitagmorgen gegen 11.00 Uhr befuhr eine 27-jährige Autofahrerin aus Alheim die Bundesstraße 27 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Hauneck. An der „Lomo-Kreuzung“ missachtete sie das Rotlicht an der Ampelanlage, so dass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit einem 64-jährigen Autofahrer aus Bad Hersfeld kam, der die Bundesstraße 62 aus Richtung Niederaula in Richtung Sorga befuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 4500,- EUR. Sie konnten ihre Fahrt noch eigenständig fortsetzen.