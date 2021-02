Körperverletzung

Tatort: 65604 Elz, Rathausstraße Tatzeit: Do., 11.02.2021, 16:25 Uhr Ein 45-jähriger Geschädigter wurde auf einem Parkplatz von einem 39-Jährigen zwei Mal mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Geldbörsendiebstahl aus Pkw

Tatort: 65549 Limburg, Schaumburger Straße Tatzeit: Do., 11.02.2021 zw. 16:30 und 17:00 Uhr Zum Tatzeitpunkt wurde aus einem Pkw eine Geldbörse gestohlen. Diese wurde am darauffolgenden Tag wieder aufgefunden. Der Inhalt war noch vorhanden. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen

Körperverletzung im Zug

Tatort: Zug zw. Limburg und Elz Tatzeit: Fr., 12.02.2021, zw. 19:45 und 20:00 Uhr Während einer Zugfahrt wurde eine 18-Jährige im Zug von Limburg Richtung Elz beleidigt und mehrfach gegen den Hinterkopf geschlagen. Beim Aussteigen aus dem Zug in Elz wurde ihr dann zusätzlich noch in den Rücken getreten. Von der Tatverdächtigen ist lediglich der Vorname bekannt, die Ermittlungen dazu dauern noch an.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Tatort: 65549 Limburg, Frankfurter Straße Tatzeit: Sa., 13.02.2021, 01:15 Uhr Der 23-jährige Fahrer eines Opel Insignia befuhr die Frankfurter Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte. Kurz vor der Einfahrt in den Schiedetunnel verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, überfuhr eine Verkehrsinsel und beschädigte noch eine Hauswand. Am Pkw entstand Totalschaden. Ein 31-jähriger Mitfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Tatort: 65549 Limburg, Schiede Tatzeit: Fr., 12.02.2021, 23:25 Uhr Ein 22-Jähriger Fahrer eines BMW befuhr die Schiede aus Richtung Stadtmitte kommend in Fahrtrichtung B 49. Kurz hinter der Lichfieldbrücke verlor er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug und krachte in die Mittelleitplanke. Insgesamt entstand ein Sachschaden von über 30.000 Euro. Der Fahrer des BMW erlitt Verletzungen durch das Auslösen des Airbags.

Verkehrsunfallflucht

Tatort: 65604 Elz, Hadamarer Straße Tatzeit: Fr., 12.02.2021, 12:05 Uhr Ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw VW Golf wurde durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Geschädigte konnte sich aber das amtliche Kennzeichen merken. Die Ermittlungen dazu dauern noch an. An dem VW Golf entstand ein Schaden von etwa 350 Euro, der linke Außenspiegel wurde beschädigt.

Verkehrsunfallflucht

Tatort: 65520 Bad Camberg, Rheinstraße Tatzeit: Fr., 12.02.2021, zw. 08:00 Uhr und 11:45 Uhr Ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw Audi A 3 wurde durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Audi entstanden Kratzer am vorderen linken Kotflügel. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen