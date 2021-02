Neustadt: Verpuffung in Gasofen

Neustadt an der Weinstraße – Mit dem Einsatzstichwort „Gasauströmung“ und der Zusatzinformation „Gasofen explodiert“, kam es am Sonntagnachmittag, 14.02.2021, gegen 14:15 Uhr zu einem kombinierten Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst.

An der Einsatzstelle stellten die Kräfte fest, dass es an einem Gasofen des Sportzentrums Pferdsaliment nicht zu einer Explosion kam, sich aber eine Verpuffung ereignet hat. Der Gasofen wurde außer Betrieb genommen und die Gaszufuhr von der Feuerwehr abgestellt. Durch den Gefahrstoffzug wurde im Bereich des Gasofens gemessen, ob noch ein weiterer Gasaustritt zu finden ist. Die Messungen waren negativ. Bei dem Einsatz wurden keine Personen verletzt. Der Hausmeister des Objektes wurde darauf hingewiesen, den Gasofen außer Betrieb zu lassen. Er wird sich darum kümmern, dass eine Fachfirma sich der Sache annimmt und den Ofen überprüft.

An der Einsatzstelle waren die Feuerwehr mit acht Einsatzfahrzeugen und 30 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen (RTW), der Abschnitt Gesundheit (Leitender Notarzt, Organisatorischer Leiter) und die Polizei mit vier Streifenwagen. Aufgrund des Einsatzstichwortes und der Örtlichkeit ist es notwendig bei einem Gasaustritt eine weiträumige Absperrung des Gebietes zu gewährleisten.

Information der Polizei:

Neustadt/Weinstraße OT Diedesfeld (ots) – Am heutigen Sonntagmittag, 14.02.2021, wurde der Integrierten Leitstelle Ludwigshafen eine Gasverpuffung in einer Gaststätte in der Gemarkung Diedesfeld gemeldet. Die Örtlichkeit wurde durch die ortsansässigen Freiwilligen Feuerwehren, dem Rettungsdienst und der Polizei Neustadt angefahren. Vor Ort konnte eruiert werden, dass die Verpuffung in der Küche stattfand. Ursächlich war ein technischer Defekt des Gasofens. Von den Mitarbeitern, welche Speisen für Selbstabholer zubereiteten, wurde bei der Verpuffung zum Glück niemand verletzt. Die Feuerwehr kappte die Gasleitung um weitere Gefahren abzuwehren. Der Betrieb der Gaststätte musste zumindest für den heutigen Tag eingestellt werden. Ein nennenswerter Sachschaden ist bei der Verpuffung nicht entstanden.