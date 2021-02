Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 14.02.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Neustadt/Weinstraße (ots) – Im Rahmen einer Streifenfahrt am 14.02.21 um 11:30 Uhr im Stadtgebiet von Neustadt sollte ein PKW angehalten und kontrolliert werden. Der Fahrer entschloss sich allerdings erst nach mehreren Aufforderungen anzuhalten. Der Grund für die verzögerte Reaktion war auch schnell gefunden: der Fahrer gab zu, seine slowenische Fahrerlaubnis nach einem Unfall in seinem Heimatland entzogen bekommen zu haben. Jetzt erwartet ihn in Deutschland ein Strafverfahren mit Sicherheitsleistung und Fahrverbot. Das Auto musste er ebenfalls stehen lassen.

Neustadt: Gasverpuffung in Gaststätte

Neustadt/Weinstraße OT Diedesfeld (ots) – Am heutigen Sonntagmittag, 14.02.2021, wurde der Integrierten Leitstelle Ludwigshafen eine Gasverpuffung in einer Gasstätte in der Gemarkung Diedesfeld gemeldet. Die Örtlichkeit wurde durch die ortsansässigen Freiwilligen Feuerwehren, dem Rettungsdienst und der Polizei Neustadt angefahren. Vor Ort konnte eruiert werden, dass die Verpuffung in der Küche stattfand. Ursächlich war ein technischer Defekt des Gasofens. Von den Mitarbeitern, welche Speisen für Selbstabholer zubereiteten, wurde bei der Verpuffung zum Glück niemand verletzt. Die Feuerwehr kappte die Gasleitung um weitere Gefahren abzuwehren. Der Betrieb der Gaststätte musste zumindest für den heutigen Tag eingestellt werden. Ein nennenswerter Sachschaden ist bei der Verpuffung nicht entstanden.

