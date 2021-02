Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 14.02.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Freinsheim: Verkehrsunfallflucht – Fahrzeug und Fahrer konnten ermittelt werden

Freinsheim (ots) – Am 13.02.2021, um 09.30 Uhr wurde der Polizei Bad Dürkheim ein unfallbeschädigtes Verkehrszeichen in Freinsheim in der Friedhofstraße gemeldet. Durch die aufnehmenden Polizeibeamten konnten an der Unfallstelle Fahrzeugteile und ein vorderes Kennzeichen festgestellt werden. Eine Überprüfung bei dem Halter des Kennzeichens ergab, dass der dazugehörige Mini unfallbeschädigt war. Der Fahrer des Unfallfahrzeugs konnte ebenso ermittelt werden. Der 39-jährige aus dem Landkreis Bad Dürkheim räumte den Unfall ein. Der Fremdschaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt.

Haßloch: Wohnungseinbruchdiebstahl

Haßloch (ots) – In der Zeit von Sonntag, 07.02.2021, bis Samstag, 13.02.2021, kam es in der Schmähgasse in Haßloch zu einem Einbruch. Bislang unbekannter Täter gelangte durch Aufhebeln eines Fensters im Erdgeschoss in das Einfamilienhaus. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Im genannten Tatzeitraum befand sich die Geschädigte außer Haus.

Personen, die sachdienliche Angaben zum Geschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):