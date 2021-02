Neustadt: Mehrere Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am heutigen Nachmittag, 13.02.2021, gegen 15:00 Uhr befuhr ein 24-jähriger Coupéfahrer den Horstweg in Neustadt/Hambach, aus Richtung Weinstraße, in Richtung Grundschule Hambach. An der Kreuzung zur Dammstraße missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden 89-jährigen Kompaktwagenfahrers, worauf es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen kam.

Der 24-jährige war aufgrund des Verkehrszeichens „Vorfahrt gewähren“ wartepflichtig. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte zudem festgestellt werden, dass auf dem Coupé, trotz der zum Unfallzeitpunkt herrschenden Witterungsverhältnissen, Sommerreifen montiert waren. Der Unfallverursacher, seine 18-jährige Beifahrerin sowie der andere Unfallbeteiligte und seine 79-jährige Beifahrerin wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Alle Beteiligten kamen zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zudem wurde ein Verkehrszeichen beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.500 Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde eine Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Neben der Polizei Neustadt war die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst vor Ort.

Information der Feuerwehr:

Vier leicht verletzte Personen ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr im Kreuzungsbereich Horstweg / Dammstraße im Ortsteil Hambach. Laut Polizeiangaben befuhr ein BMW Coupéfahrer den Horstweg von der Weinstraße kommend in Richtung der Grundschule in Hambach. An der Kreuzung zur Dammstraße missachtete er die Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß mit einem Opel Meriva Fahrer, welcher auf der Dammstraße von der Stadt kommend in Richtung Dorfmitte unterwegs war. Keiner der Insassen beider Fahrzeuge war eingeklemmt. Somit konnten sie Ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr ab, stellte den Brandschutz sicher und kappte die Bordversorgung beider Fahrzeuge. Der Rettungsdienst behandelte die Verletzten Personen vor Ort. Zur weiteren Untersuchung kamen alle vier Personen in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge, welche beide nicht mehr fahrbereit waren, wurden von einem Abschleppunternehmen aufgeladen. Da im Kreuzungsbereich auch ein Verkehrsschild zum Erliegen kam, stellte der städtische Bauhof dies wieder auf. Während der Unfallaufnahme sowie bis zu der Bergung der Fahrzeuge, kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen. Über die Höhe des Sachschadens können von Seite der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

An der Einsatzstelle war die Feuerwehr mit fünf Einsatzfahrzeugen und 26 Einsatzkräften, die Polizei mit einer Streifenwagenbesatzung, der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen (RTW), einem Notarzteinsatzfahrzeug (NEF), der Abschnitt Gesundheit (Leitender Notarzt, Organisatorischer Leiter), der städtische Bauhof sowie ein Abschleppunternehmen.