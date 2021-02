Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 13.02.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots) – Ein bislang unbekannter Fahrer touchierte im Zeitraum Donnerstag, 11.02.2021, 18:45 Uhr bis Freitag, den 12.02.2021, 09:45 Uhr einen in der Eduard-Jost-Straße geparkten schwarzen PKW der Marke BMW am Heck hinten rechts. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf ca. 1500 EUR geschätzt.

Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise Tel. 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Wattenheim: Gefährlicher „Winterspaß“

Wattenheim (ots) – Am Samstag, 13.02.2021, gegen 13:30 Uhr wurde die Polizei Grünstadt über reges Personenaufkommen am, bzw. auf dem Hetschmühlweiher bei Wattenheim informiert. Etwa 40 Personen würden auf dem zugefrorenen Weiher Schlittschuh laufen. Aufgrund der ungewissen Dicke der Eisschicht fuhren umgehend Rettungskräfte und Polizei zum Weiher. Dort mussten tatsächlich etwa 30-40 Personen verbal zum Teil energisch zum Verlassen des Eises veranlasst werden. Dabei brach tatsächlich ein Mann am Uferrand durch die Eisdecke, blieb jedoch unverletzt aufgrund der geringen Wassertiefe. Es war keine Nothilfe nötig. Viele der Eisläufer hatten zunächst wenig Verständnis für das polizeiliche Einschreiten, sodass eine individuelle Sensibilisierung und Erläuterung der Gefährlichkeit notwendig war. Verstöße gegen die aktuell geltenden Abstands- und Kontaktregeln konnten nicht festgestellt werden. Die Polizei Grünstadt wird die örtlichen Gewässer in der aktuellen Tieftemperatur-Phase vermehrt bestreifen.

Die Polizei rät:

So atmosphärisch die seltene Gelegenheit eines zugefrorenen Gewässers in hiesigen Gefilden auch sein mag, begeben Sie sich nicht auf eine (scheinbar) zugefrorene Eisfläche! So stabil diese auch wirkt, die Eisdecke kann an verschiedenen Stellen unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Das Bundesamt für Katastrophenschutz rät von einer Begehung einer Eisfläche unter 15cm Eisschicht ab. Sollten Sie doch eine Eisfläche betreten haben und es beginnt unter Ihnen oder in der Nähe zu knistern oder zu knacken: Legen Sie sich flach auf den Bauch und bewegen Sie sich Richtung Ufernähe auf dem gleichen Weg, über den Sie gekommen sind.

Hettenleidelheim: Verkehrsunfall auf der B47

Hettenleidelheim (ots) – Am Samstag, 13.02.2021, gegen 11:35 Uhr ereignete sich auf der B47 bei Hettenleidelheim ein schwerer Verkehrsunfall mit glücklicherweise lediglich leichten Verletzungen bei den beiden Beteiligten.

Ein 49-Jähriger Hettenleidelheimer wollte von der Schmottestraße auf die B47 in Richtung A6 einbiegen. Dabei übersah er den PKW eines 78-Jährigen Ebertsheimers, der die B47 in Richtung Eisenberg befuhr. Der bevorrechtigte Ebertsheimer konnte nicht mehr bremsen, sodass es im Einmündungsbereich zum heftigen Aufprall beider Fahrzeuge kam. Beide Fahrzeugführer wurden im Anschluss vorsorglich durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Die beiden PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte ca. 25.000EUR betragen. Die Feuerwehr Hettenleidelheim unterstützte die Polizei bei der Sperrung der Fahrbahn zur Absicherung der Unfallstelle während der Unfallaufnahme. Insgesamt war die B47 etwa eine Stunde gesperrt.

Grünstadt: Corona-Party in einem Paareclub aufgelöst

Grünstadt (ots) – Der Polizei Grünstadt wurde am Samstag, 13.02.2021, eine Corona-Party in einem Paareclub mitgeteilt. Vor Ort konnten die Beamten 30 Personen feststellen. Einige wenige ergriffen beim Erblicken der Polizeibeamten die Flucht.

Nach Feststellung der Personalien traten die Partygäste ihren Heimweg an. Der Betreiber sowie die festgestellten teilnehmenden Gäste müssen nun mit einem Bußgeldbescheid nach der Corona-Verordnung rechnen.

