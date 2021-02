Rebstöcke beschädigt

Altdorf (ots) – Unbekannte haben zuletzt in einem Wingert bei Altdorf mehrere Rebstöcke abgeschnitten und beschädigt. Laut Polizei entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Von dem Täter fehlt jede Spur.

Hinweise erbittet die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550.

Brand in einem Mehrfamilienhaus

St. Martin (ots) – Ein Sachschaden von mehreren tausend Euro ist am Freitamorgenmorgen 12.02.2021 gegen 01.37 Uhr bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Lärchengasse entstanden. Die Brandursache ist ungeklärt. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und dazu einen Brandsachverständigen eingeschaltet.

Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen auf der B10

Annweiler (ots) – 55.000 Euro Sachschäden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr auf der B10 in Fahrtrichtung Pirmasens. Eine 67-jährige Autofahrerin war auf Höhe von Queichhambach-Neumühle aufgrund von Schneematsch an ihren Schuhen vom Gaspedal abgerutscht und verwechselte anschließend Gas und Bremse. Aufgrund der dadurch verursachten Vollbremsung kam es zum Unfall, in den die vier nachfolgenden Fahrzeuge verwickelt waren.

Verletzt wurde durch den Unfall niemand, für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in Fahrtrichtung Pirmasens voll gesperrt werden.

Einbruch in Dorfgemeinschaftshaus

Waldrohrbach (ots) – Zwischen 05.02.2021 und 10.02.2021 wurde in das Dorfgemeinschaftshaus in Waldrohrbach eingebrochen. Vermutlich verschafften sich Unbekannte durch gewaltsames Eindrücken eines Fensters Zugang zum Gebäudeinnere.

Ein Diebstahlschaden war nicht festzustellen.

Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Dorfgemeinschaftshauses gemacht haben, werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.