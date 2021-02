Schneebälle auf B9 – Polizei sucht weitere Geschädigte

Ludwigshafen (ots) – Am 12.02.2021 gegen 14 Uhr wurde durch mehrere Verkehrsteilnehmer gemeldet, dass von der Fußgängerbrücke zwischen “Oggersheim-West” und Frankenthal-Studernheim Schneebälle auf die B9 geworfen werden. Die Polizei konnte an der betreffenden Örtlichkeit drei verantwortliche Kinder feststellen. Diese wurden im Nachgang an die jeweiligen Erziehungsberechtigten überstellt.

Bislang meldeten sich bei der zuständigen Polizeiwache Oggersheim zwei geschädigte Verkehrsteilnehmer. Weitere Geschädigte können sich unter Tel: 0621/963-2403 bei der Polizeiwache Oggersheim melden.

Betrüger am Telefon – Falsche Microsoftmitarbeiter

Ludwigshafen (ots) – Im Stadtgebiet Ludwigshafen kam es am 11.02.2021 zu insgesamt fünf Anrufe von falschen Microsoft-Mitarbeitern. Alle zwischen 72 und 87 Jahren alten Betroffenen reagierten vorbildlich, ließen sich nicht auf die Betrüger ein und legten auf.

Wieder einmal häufen sich betrügerische Anrufe angeblicher Microsoft-Mitarbeiter. Meist behaupten die Betrüger bei dieser Masche, der PC sei virenverseucht. Bitte beachten Sie: Microsoft führt nach eigenen Angaben keine unaufgeforderten Telefonanrufe durch, um schadhafte Geräte zu reparieren. Selbst auf offizielle Support-Anfragen erfolgen Hilfestellungen fast ausschließlich per E-Mail.

Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie auf und melden Sie diesen Ihrer Polizei. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Koffer aus Keller gestohlen

Ludwigshafen (ots) – In der Hohenzollernstraße brachen bislang Unbekannte zwischen dem 10.02.2021, 20 Uhr, und dem 11.02.2021, 10 Uhr, in eine Kellerparzelle eines Mehrfamilienhauses ein. Es gelang den Tätern einen Werkzeugkoffer sowie Kleidungsstücke zu stehlen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro.

Leider haben Einbrecher bei Kellerabteilen oft leichtes Spiel. Wir raten deswegen:

Sperren Sie den Zugang in den Keller immer ab. Verwenden Sie dabei nur geprüfte Schlösser aus dem Fachhandel. Es eignen sich insbesondere massive Überfallen und Hangschlösser.

Bewahren Sie keine wertvollen Gegenstände im Kellerabteil auf.

Wenn Sie Ihre Fahrräder im Keller abstellen, lassen Sie diese im Fachhandel codieren (bei Neukauf einen Fahrradpass ausstellen lassen) und sichern Sie diese am besten an fixen Wandhalterungen.

Achten Sie darauf, dass das Haustor geschlossen ist.

Achten Sie auf hausfremde Personen, sprechen Sie diese an.

Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen Ihrer Polizei. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

In Auto eingebrochen

Ludwigshafen (ots) – In den Dacia einer 37-Jährigen wurde am 11.02.2021 zwischen 5 Uhr und 07:30 Uhr, eingebrochen. Das Auto war in der Hoheneckenstraße geparkt. Entwendet wurden eine geringe Bargeldmenge sowie ein Fernseher.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

In Wohnung eingebrochen

Ludwigshafen (ots) – In der Berwartsteinstraße brachen bislang Unbekannte am 11.02.2021, zwischen 04:30-10:15 Uhr, in eine Wohnung ein. Es gelang den Tätern unter anderem Bargeld zu stehlen. Zeugen, die zum Tatzeitpunkt etwas Verdächtiges beobachtet oder gehört haben, werden gebeten, sich zu melden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Schule

Ludwigshafen (ots) – Zwischen dem 10.02.2021, 17:30 Uhr und dem 11.02.2021, 08:15 Uhr, wurde in einen Klassenraum einer Schule in der Schlesier Straße eingebrochen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts gestohlen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Unfall in Saarlandstraße

Ludwigshafen (ots) – An der Einmündung Saarlandstraße/ Wittelsbachstraße kam es am 11.02.2021, gegen 06:40 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Eine 41-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Sie hatte an einer gelben Ampel gebremst und der nachfolgende 55-jährige Autofahrer fuhr auf und schob ihr Fahrzeug über die Haltelinie. Nach dem Aufprall klagte die 41-Jährige über Schmerzen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 700 Euro.

Versuchter Enkeltrick

Ludwigshafen (ots) – Gleich 3x versuchten Betrüger bei einem Ehepaar aus Edigheim ihr Glück mit der Betrugsmasche “Enkeltrick”. Sie riefen den 60-Jährigen und seine 79-jährige Ehefrau am Donnerstag 11.02.2021 zwischen 11:50-15:10 Uhr an. Bei keinem der drei Anrufe ließ sich das Ehepaar auf die Betrüger ein. Stattdessen verhielten sich beispielhaft und legten jedes Mal direkt auf.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehende Personen.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Sind Sie bereits Opfer eines Enkeltricks geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Herta Schmidt wird beispielsweise H. Schmidt). So können die Täter Sie gar nicht mehr ausfindig machen. Zum Ändern eines Telefonbucheintrags wenden Sie sich an die Telekom.

Bewahren Sie Ihre Wertsachen, z.B. höhere Geldbeträge und andere Wertgegenstände nicht zuhause auf, sondern auf der Bank oder im Bankschließfach.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.