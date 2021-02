Vandalismus bei KiTa Lambiland – Zeugen gesucht

Lambsheim (ots) – Am Mittwoch 10.02.2021 nach 15:15 Uhr kam es wahrscheinlich in den Abendstunden zu einem Fall von Vandalismus an der Kindertagesstädte Lambiland in Lambsheim. Unbekannte Täter stiegen in das umzäunte Gelände ein, zerstörten einen Lichtsensor einer Außenbeleuchtung und beschädigten eine Aufbewahrungskiste für Spielzeug. Zudem wurde an einem Eingangstor zum Gartenbereich die Drückergarnitur abmontiert und entwendet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen

Römerberg (ots) – Am Donnerstag 11.02.2021 gegen 15:30 Uhr stellte die Polizei im Rahmen der Streife in der Berghäuser Straße einen Jugendlichen auf einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen fest. Bei der Kontrolle des 15-Jährigen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis stellte sich heraus, dass die für den Betrieb des Rollers im öffentlichen Verkehrsraum erforderliche Haftpflichtversicherung nicht abgeschlossen wurde.

Deshalb wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Dem Jugendlichen wurde die Weiterfahrt untersagt, seine Eltern wurden über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt