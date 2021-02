Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und die Maskenpflicht

Speyer (ots) – 11.02.2021, 16:00 Uhr – Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und die Maskentragepflicht leitete die Polizei am Donnerstag 11.02.2021 gegen einen 57-jährigen Mann aus Speyer ein. Dieser fiel Bundespolizeibeamten im Eingangsbereich des Bahnhofs auf, weil er keine Nasenbedeckung trug.

Bei seiner Kontrolle konnten die Beamten deutlichen Cannabis-Geruch wahrnehmen. Die Durchsuchung des Mannes führte zum Auffinden einer geringen Menge Marihuana und Haschisch. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt.

Diebstahl eines E-Scooters

Speyer (ots) – Unbekannte Täter entwendeten am Donnerstag 11.02.2021 gegen 16:15 Uhr den E-Scooter einer 28-jährigen Speyererin. Diesen hatte die Frau während ihres Einkaufs in einem Lebensmitteldiscounter in der Iggelheimer Straße unverschlossen vor dem Einkaufsmarkt abgestellt. Der blau-schwarze Roller des Herstellers Soflow hatte einen Wert von 750 EUR.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf etwaige Tätern oder den E-Scooter geben können. Solche nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.