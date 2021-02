Drogen in Mittelkonsole

Germersheim (ots) – Am frühen Freitagmorgen 12.02.2021 stellte die Polizei auf einem Parkplatz in Germersheim ein geparktes Auto mit laufendem Motor fest. Bei der anschließenden Überprüfung erkannten sie, dass zudem jemand in dem Fahrzeug saß und offenbar Alkohol konsumierte.

Da sich bei der Kontrolle auch Hinweise ergaben, dass der Mann Drogen konsumiert hatte, wurden er und das Fahrzeug durchsucht. In der Mittelkonsole fanden die Beamten eine kleine Menge Kokain. Der Fahrzeugschlüssel wurde an die Halterin des Fahrzeugs übergeben und der 36-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Aufmerksamer Zeuge klärt Unfallflucht

Germersheim (ots) – Ein aufmerksamer Zeuge konnte gestern Vormittag in der Schliemannstraße in Germersheim eine Unfallflucht beobachten. Er sah, wie eine Frau beim Ausparken gegen ein geparktes Fahrzeug stieß und sich dann unerlaubt vom Unfallort entfernte.

Er verständigte sofort die Polizei, welche die geflüchtete Autofahrerin durch die Beobachtungen des Zeugen schnell ermitteln konnte. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.