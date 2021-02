Friedberg: Die Polizei-News

Vorsicht beim Betreten von Eisflächen

Wetteraukreis (ots) – Der strahlend blaue Himmel und die eisigen Temperaturen sorgen für die Entstehung von Eisflächen in der Wetterau. In Zeiten des Lockdowns, wo viele andere Vergnügungen nicht möglich sind, zieht es die Menschen deshalb in die Natur und auch auf das Eis. So waren am Donnerstag 11.2.2021 u.a. im Umland von Friedberg und Butzbach Bürgerinnen und Bürger auf überfluteten und zugefrorenen Wiesen unterwegs.

Auch in Altenstadt-Höchst war dies der Fall. Hier brachen zwei Frauen ins Eis. Die Feuerwehr rettete sie aus dem eiskalten hüfthoch reichenden Wasser, aus dem sie sich selbst offenbar nicht mehr befreien konnten. Die beiden mussten in Krankenhäuser eingeliefert und ärztlich versorgt werden.

Überflutete Auen scheinen im Gegensatz zu Seen oder gar fließenden Gewässern auf den ersten Blick ein sicheres Rutschvergnügen zu garantieren. Doch dieser Eindruck trügt. Hier ist die Eisdecke häufig instabil, da sich das Hochwasser wieder zurückzieht und damit Hohlräume unter dem Eis entstehen. Auch ist die Eisfläche hier häufig unterschiedlich dick.

Eisflächen sollten daher grundsätzlich nur betreten werden, wenn sie dafür von amtlicher Stelle überprüft und freigegeben sind. Manche Gemeinden richten dafür spezielle Überflutungsbereiche ein, auf denen einem sicheren Schlittschuhvergnügen nachgegangen werden kann. Die Polizei erinnert hierbei an die geltenden Coronaregeln. Ebenfalls bittet sie, bei der Fahrt zu solchen Flächen, sich an die Verkehrsregeln zu halten und nicht auf privaten Wiesen zu parken, um eine Beschädigung der Grasnabe zu verhindern.

Einbrecher schlagen Scheibe ein

Münzenberg: Durch eine eingeschlagene Fensterscheibe gelangten Einbrecher am Donnerstag (11.2.) in ein Haus im Burgweg. Zwischen 15.45 Uhr und 18.15 Uhr stiegen die Diebe ins Haus ein und suchten im Erdgeschoss und Obergeschoss nach Wertgegenständen. Ob sie fündig wurden ist bislang unklar. Fest steht jedoch, dass sie einen Schaden am Fenster von etwa 800 Euro hinterließen. Hinweise nimmt die Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010 entgegen.

Bargeld erbeutet

Friedberg: Im Schutz der Dunkelheit stiegen von Donnerstag (11.2.) auf Freitag (12.2.) offenbar Einbrecher in ein Haus in der Fichtenstraße ein. Nachdem sie die Rollläden hochgeschoben hatten, drangen sie durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Gebäude des Vereins ein. Sie durchsuchten Räume und Schränke nach Beute und fanden etwa 25 Euro. Zurück ließen die Diebe einen Sachschaden von ca. 300 Euro. Hinweise auf Tat und Täter nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Buchinteressentinnen drängen in Wohnung

Bad Vilbel: Zwei Frauen klingelten am Donnerstagnachmittag (11.2.) an der Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Lohstraße. Der Bewohner ließ sie in das Treppenhaus, wo die beiden dunkel gekleideten Frauen ihm erklärten, wegen einer Buchexpertise gekommen zu sein. Obwohl der Mann darauf hinwies, dass er daran nicht interessiert sei, drängten sie sich in seine Wohnung. Als sich die Ehefrau des Mannes bemerkbar machte, verließen sie letztlich das Haus und fuhren mit einem grauen Ford davon. Der 71-Jährige meldete den Vorfall der Polizei. Zu einem Schaden bzw. Verlust war es glücklicherweise nicht gekommen.

Die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 rät zur Vorsicht bei Fremden an der Haustür und warnt vor deren Rücksichtslosigkeit. Sind die Ganoven erst an der Wohnungstür, lassen sie sich häufig nicht wieder abweisen. Klären Sie unbedingt ab, wer vor der Tür steht, bevor Sie öffnen! Lassen Sie Fremde vor der Tür stehen. Nutzen Sie für Ansprachen eine Gegensprechanlage oder ein Fenster, das zur Tür weist. Auch Kettenschlösser und Türriegel sind ein geeignetes Mittel, um sich unliebsame Personen aus der Wohnung fern zu halten.

Sollten die Personen vor der Tür um Unterstützung bitten, z.B. durch ein Glas Wasser oder Stift und Zettel, dann reichen Sie das gewünschte vor die Tür, ohne diese zu öffnen. Fragen Sie bei angeblichen Amtspersonen auf der Behörde nach. Suchen Sie dazu die Telefonnummer aus dem Telefonbuch heraus. Wehren sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch lautstark und rufen Sie um Hilfe.

Ziehen Sie Nachbarn hinzu. Verweisen Sie darauf, die Polizei zu informieren. Auch wenn, wie im vorliegenden Fall, kein Schaden entstand, ist es absolut richtig, den Fall der Polizei zu melden. Denn nur dann kann die Polizei auf solche Vorfälle reagieren, um die Täter aufzuspüren und die Bürger vor neuen Methoden der Gauner zu warnen. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

Durch die Terrassentür…

Bad Vilbel: In ein Einfamilienhaus in der Vogelsbergstraße drangen Einbrecher zwischen Dienstag (9.2.) und Donnerstag (11.2.) ein. Durch die gewaltsam geöffnete Terrassentür gelangten die Täter ins Gebäude und entwendeten Bargeld und Gold. Der Wert des Diebesguts steht noch nicht fest. Der angerichtete Schaden an der Tür beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

Geldbörse in Auto lockt Diebe an

Karben: Auf eine Geldbörse im Fahrzeug hatten es offenbar Diebe am Mittwoch (10.2.) abgesehen. Zwischen 00.30 Uhr und 15 Uhr öffneten sie den in der Pestalozzistraße in Groß-Karben geparkten Audi auf bislang unbekannte Weise und nahmen das Portemonnaie an sich. Die Börse enthielt neben Bankkarten und persönlichen Papieren auch etwa 100 Euro Bargeld. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 in Verbindung zu setzen.

Kontrolle in Gaststätte

Nidda: Einen Verstoß gegen die geltenden Corona-Regeln stellte die Polizei in Harb am Mittwochabend fest. In einer Gaststätte trafen die Kontrollierenden insgesamt 10 Personen mit Getränken und Gastgeberin an. Nachdem die Personalien aufgenommen und die Personen nach Hause geschickt waren, erging eine Meldung ans Gesundheitsamt. Von dort wird geprüft, ob gegen die Verantwortliche und ihre Gäste Bußgeldbescheide erlassen werden. Die Polizei weist darauf hin, dass sie die Einhaltung der aktuellen Regeln kontrolliert und bei Verstößen diese auch an die zuständigen Stellen weiterleitet.

Festnahme nach Anruf falscher Polizeibeamter

Friedberg (ots) – Nachdem es am Mittwoch (10. Februar) in Fauerbach zu einem Betrugsversuch zum Nachteil einer 84-jährigen Frau gekommen war, konnten Kriminalpolizisten dank aufmerksamer Familienangehöriger noch am Nachmittag einen Geldabholer festnehmen.

Gegen 10.30 Uhr klingelte der Festnetzanschluss der älteren Dame, das Gespräch war jedoch von einer Familienangehörigen entgegengenommen worden. Der Anrufer, angeblich ein Polizist namens “Wagner”, erzählte, dass aufgrund von Korruptionsfällen die Ersparnisse der Seniorin bei der Hausbank nicht mehr sicher seien. Die Zeugin, die über die derartige Masche (“Anruf falscher Polizeibeamter”) bestens im Bilde war, ging zum Schein auf das Gespräch ein, verständigte jedoch die Polizei.

Man hatte verlangt, vorhandene Vermögenswerte aus deren Verwahrung zu holen und dann an einen angeblichen anderen Polizisten, welcher an der Meldeanschrift der Geschädigten erscheinen sollte, zu übergeben.

So konnten die Beamten den Geldabholer, einen 20-Jährigen aus dem Raum Gelsenkirchen, am Nachmittag, noch am Tatort, festnehmen. Der sichtlich überraschte Mann, der sich ursprünglich als “Kommissar Sanchez” vorgestellt haben soll, leistete dabei keinerlei Widerstand.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft durfte der Beschuldigte die Dienststelle nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen schließlich wieder verlassen.

ie Ermittlungen dauern derzeit weiter an.

Friedberg: Unfallflucht im Gärtnerweg

Zwischen Dienstag, 20.30 Uhr und Mittwoch, 7.25 Uhr wurde im Kurvenbereich Gärtnerweg – Ziegenberger Weg ein dort geparkter schwarzer Fiat beschädigt. Offenbar war ein anderer Verkehrsteilnehmer aufgrund Glätte ins Rutschen gekommen und hatte sich dann unerkannt aus dem Staub gemacht, ohne sich zuvor um die Schadenregulierung zu kümmern. Die Friedberger Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und bittet mögliche Zeugen, sich telefonisch unter 06031/6010 zu melden.

Bad Nauheim: Unfallflucht in der Parkstraße

Einen am Mittwochnachmittag in der Bad Nauheimer Parkstraße abgestellten, grauen Seat beschädigte ein anderer Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Anschließend fuhr der Verursacher davon. Am hinteren, rechten Radkasten entstanden so Schäden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der Leon stand zwischen 14 Uhr und 14.20 Uhr in Höhe eines dortigen Sonnenstudios. Hinweise auf den Schadenverursacher nimmt die Polizei in Friedberg unter 06031/6010 entgegen.

Wölfersheim: Unfallflucht auf der B455

Am Mittwochmittag kam es auf der Bundesstraße zwischen Wölfersheim und Melbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Ford-Fahrer hatte einem entgegenkommenden Auto ausweichen müssen und war in die dortige Leitplanke geprallt. Der aus Wölfersheim stammende, 48-jährige Fahrzeuglenker war gegen 12.38 Uhr unterwegs in Richtung Melbach gewesen. Um einer Kollision mit einem entgegenkommenden Auto zu entgehen, welches zu einem Überholvorgang angesetzt hatte, riss er das Lenkrad nach rechts und touchierte die dortige Beplankung. Davon scheinbar unbeeindruckt, fuhr der Entgegenkommende weiter.

Der Wölfersheimer blieb unverletzt; jedoch trug sein Auto Schäden in Höhe mehrere Tausend Euro davon. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Friedberger Polizei in Verbindung zu setzen, Tel. 06031/6010, insbesondere der oder die FahrerIn des durch den Verursacher überholten Autos.

