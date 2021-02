Polizei Eschwege

Sachbeschädigung an Pkw und Hauswand

Unbekannte haben in der Straße An den Anlagen, auf dem Hinterhof eines Fahrradgeschäfts, einen Farbbeutel mit schwarzer Ölfarbe an eine Hauswand geworfen und dadurch die Hauswand, sowie einen davor geparkten grauen Pkw Peugeot 807 beschädigt. Die Tat geschah offenbar zwischen letzter Woche Donnerstag 17.00 Uhr und vergangenem Dienstag 11.00 Uhr. Der Schaden liegt bei insgesamt 500 Euro. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Unfallflucht

Am Freitagmittag kam es in Eschwege gegen 12.20 Uhr im Begegnungsverkehr in der Straße Neustadt Höhe Bäckerei Hufgard zu einem Unfall, wonach einem in Fahrtrichtung Stadthalle fahrenden 25-jährigen Autofahrer aus Eschwege von einem entgegenkommenden dunklen Kleinwagen der linke Außenspiegel abgefahren wurde. Das verursachende Fahrzeug fuhr einfach weiter in Richtung Neustädter Kirchplatz, so dass der 25-Jährige den Vorfall als Unfallflucht zur Anzeige brachte. Der Schaden liegt bei 100 Euro. Hinweise zu dem Verursacher unter der Nummer 05651/925-0.

Wildunfälle

(ots) – Um 04:45 Uhr kollidierte vergangene Nacht ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Ringgau mit einem Rehbock, der die K 24 zwischen Grandenborn und Röhrda überquerte. Das Tier wurde durch den Aufprall tödlich verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 1.500 EUR.

(ots) – Mit einem Hasen kollidierte Mittwochabend 10.02.2021 um 20:40 Uhr ein 26-jähriger Eschweger, der mit seinem Pkw auf der L 3244 unterwegs war. Zwischen Niederdünzebach und Aue kam es zum Zusammenstoß, den der Hase nicht überlebte. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 600 EUR.

(ots) – 4.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Wildunfall, der sich am Dienstag 09.02.2021 um 02:05 Uhr, in der Gemarkung von Waldkappel ereignet hat. Ein 20-Jähriger aus Waldkappel war zu dieser Zeit zwischen Waldkappel und Friemen unterwegs, als es zum Zusammenstoß mit einem Reh kam. Das Tier wurde dabei tödlich verletzt.

Unfall beim Einordnen

Ein 57-Jähriger aus Lutter hielt zunächst mit einem VW Bus in der Neustadt in Eschwege an. Als er sich wieder in den fließenden Verkehr einordnen wollten und anfuhr, bemerkte der Fahrer einen sich von hinten nähernden Pkw, der von einem 41-Jährigen aus Eschwege gefahren wurde.

Daraufhin bremste der 57-Jährige ab, geriet auf der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte seitlich mit dem nun vorfahrenden Pkw. Sachschaden: ca. 2.500 EUR.

Unfall beim Einfahren

Um 15:07 Uhr beabsichtigte am Mittwochnachmittag 10.02.2021 ein 51-Jähriger aus Waldkappel mit einem VW Transporter von einem Grundstück in die Straße “Am Sportplatz” in Waldkappel einzufahren. Dabei übersah der 51-Jährige den dort fahrenden Pkw, der von einem 25-Jährigen aus Waldkappel gefahren wurde. Sachschaden: 3.200 EUR.

Unfall beim Vorbeifahren

In der Straße “Vor der Lehmkuhle” in Witzenhausen-Wendershausen touchierte beim Vorbeifahren mit einem Klein-Lkw ein 30-Jähriger aus Kassel einen am Fahrbahnrand geparkten VW Golf, wodurch ein Sachschaden von ca. 1.500 EUR entstand.

Der Unfall ereignete sich am 10.02.21, um 10:46 Uhr.

Ins Schleudern geraten

Um 20:10 Uhr befuhr Mittwochabend 10.02.2021 eine 50-Jährige aus Witzenhausen die Stubenstraße in Witzenhausen. Aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse geriet sie mit ihrem Auto im Bereich des “Zollamtplatzes” ins Schleudern und touchierte mit der linke Fahrzeugfront einen Kettenpfosten, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand.

Polizei Bad Sooden-Allendorf

Polizei ermittelt jetzt auch wegen versuchten Einbruchs und sucht Zeugen

Folgemeldung – Neben dem beschädigten Schaukasten des Angelsportvereins in Bad Sooden-Allendorf, haben die ermittelnden Beamten auf dem betreffenden Gelände an den Bruchteichen weitere Spuren gefunden, wonach die unbekannten Täter auch versucht haben, eine zweiflügelige Tür zu dem Vereinsheim aufzubrechen, was aber misslang. Somit ermittelt die Polizei neben der Sachbeschädigung auch wegen versuchten Einbruchs.

Zu dem Schaden von 100 Euro an dem Schaukasten, kommt nun auch ein Schaden an der Tür in Höhe von 200 Euro hinzu. Hinweise zu dem Vorfall, der zwischen vergangenem Samstag und dem gestrigen Donnerstag geschah, nimmt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05652/927943-0 oder die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Sachbeschädigung an Schaukasten

In Bad Sooden-Allendorf haben Unbekannte bei den Bruchteichen die Scheibe eines Schaukastens am Vereinsheim des Angelsportvereins beschädigt. Die Tat passierte zwischen vergangenem Samstag und dem gestrigen Donnerstag.

Der Schaden wird auf 100 Euro beziffert.

Hinweise an die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05652/927943-0.

Polizei Sontra

Lkw streift geparktes Auto

Am Donnerstagmittag gegen 11.50 Uhr hat ein 54-Jähriger aus Eschwege mit einem Lkw aus Unachtsamkeit ein am Fahrbahnrand parkendes Auto gestreift, als er in Sontra die Bäckergasse in Richtung Neustadt befuhr.

Der Lkw selbst blieb ohne Schaden, der Schaden am Auto beträgt ca. 1.000 Euro.

Unfallflucht – Lkw-Fahrer soll Laterne beschädigt haben

Die Beamten der Polizei in Sontra ermitteln aktuell wegen einer Unfallflucht gegen einen 62-jährigen Lkw-Fahrer aus Bisingen (Zollernalbkreis), der zwischen Dienstagnachmittag 16.00 Uhr und Donnerstagvormittag 10.55 Uhr beim Rückwärtsmanövrieren mit seinem Fahrzeug in Sontra eine Straßenlaterne in Höhe Bahnhofstraße/Ecke Mühlbergstraße beschädigt und anschließend unerlaubt die Unfallstelle verlassen haben soll.

Zeugen hatten den Lkw, der sich gestern Vormittag in der Mühlbergstraße im Schnee kurzzeitig festgefahren hatte, als vermeintlichen Verursacher der beschädigten Straßenlaterne der Tage zuvor wiedererkannt.

Bei dem Unfall ist insgesamt ein Schaden von 1.600 Euro entstanden.

Polizei Hessisch Lichtenau

Schneepflug streift geparktes Auto

Am Donnerstagabend hat ein Pkw mit Schneepflugvorbau um kurz nach 18.30 Uhr ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto gerammt und dabei einen Schaden verursacht. Der aus Bebra stammende 41-jährige Fahrer des Schneepflugs befuhr in Hessisch Lichtenau die Biegenstraße von der Stadtmitte in Richtung Industriestraße, als er aufgrund von Gegenverkehr nach rechts ausweichen musste und dabei mit dem geparkten Pkw eines 20-Jährigen aus Hessisch Lichtenau kollidierte.

Bei dem geparkten Pkw entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden am Fahrzeugheck, am hinteren linken Kotflügel und der Bereifung, den die Polizei auf ca. 5000 Euro taxierte. Bei dem Verursacher entstand lediglich ein leichter Schaden an dem Räumschild in Höhe von 200 Euro.

Unfallflucht

Zwischen Donnerstagabend 18.00 Uhr und Freitagmorgen 07.30 Uhr hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten weißen Ford Tourneo Custom in der Schlierbacher Straße in Fürstenhagen beschädigt. Der Schaden an dem Ford liegt bei 1.000 Euro. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0.

24-jähriger Autofahrer übersieht bevorrechtigten Pkw

Ein 24-jähriger Autofahrer aus Melsungen hat am Freitagmittag gegen 11.20 Uhr beim Ausfahren aus der Einfahrt einer Bäckerei in der Poststraße von Hessisch Lichtenau ein bevorrechtigtes Auto übersehen, welches auf der Poststraße von links aus Richtung Landgrafenstraße kommend in Richtung Biegenstraße unterwegs war.

Bei dem Zusammenstoß mit dem anderen Wagen entstand lediglich geringer Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe.

Auffahrunfall

Weil er auf der winterglatten Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte, ist am Donnerstagnachmittag gegen 17.15 Uhr ein 35-jähriger Autofahrer auf einen anderen Pkw aufgefahren. Der 35-Jährige aus Sassenberg befuhr in Rommerode die Friedrichsbrücker Straße aus Richtung Friedrichsbrück kommend, in Richtung Großalmerode.

Ihm voraus fuhr ein 30-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau, der in der Ortslage von Rommerode dann verkehrsbedingt anhalten musste. Das schaffte der 35-Jährige aufgrund der Witterungsbedingungen nicht mehr und fuhr auf das Auto des 30-Jährigen auf.

Die Polizei taxierte den Schaden bei dem Verursacher auf 6.000 Euro, bei dem Unfallgegner auf 1.000 Euro.

Polizei Witzenhausen

21-jährige Autofahrerin kommt von der Fahrbahn ab

Eine 21-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen ist am Freitagmorgen gegen 10.00 Uhr auf der schneebedeckten Fahrbahn in der Südbahnhofstraße von Witzenhausen ins Schlingern gekommen und leicht von der Fahrbahn abgekommen. Die Frau ist dabei mit ihrem Auto gegen einen Kunststoffzaun geprallt und in einem Schneehaufen hängen geblieben.

Der Zaun ist bei dem Zusammenprall mittig durchgebrauchen und auch am Auto der Frau ist leichter Sachschaden entstanden.

Unfall durch Missachtung der Vorfahrt

Eine 44-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen hat am Donnerstagvormittag gegen 10.45 Uhr einem 78-jährigen Autofahrer aus Geismar die Vorfahrt genommen und dadurch einen Unfall verursacht. Die Frau wollte im Laubenweg vom Parkplatz des LIDL-Lebensmittelmarktes kommend auf die B 80 einbiegen und nahm dabei dem 78-Jährigen die Vorfahrt, der auf der B 80 in Richtung Gertenbach unterwegs war.

Bei der Verursacherin entstand ein Schaden von 1.000 Euro, der Pkw des 78-Jährigen wurde mit einem Schaden von 3500 Euro in Mitleidenschaft gezogen.

Sattelzug beschädigt Gartenzaun

Beim Rangieren mit einem Sattelzug hat ein 32-Jähriger aus Weißrussland in Ermschwerd einen Gartenzaun beschädigt. Der Unfall geschah am Donnerstagmittag gegen 12.05 Uhr in der Straße Hinter den Höfen. Das Rangieren gestaltete sich aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn etwas schwierig, so dass der Fahrer beim Rückwärtsfahren mit dem Sattelauflieger aus Unachtsamkeit gegen den Gartenzaun eines Privatgrundstücks stieß.

Der Schaden an dem Zaun liegt bei etwa 300 Euro. An dem Sattelauflieger entstand ein geringer Schaden an der Beleuchtungseinrichtung in Höhe von 50 Euro.

Versuchter Einbruch in Farbenfachgeschäft

Wie den Beamten der Polizei in Witzenhausen erst gestern angezeigt wurde, haben Unbekannte bereits zwischen dem 15.01.2021 und letzte Woche Freitag 09.30 Uhr versucht, in ein Farbenfachgeschäft in der Walburger Straße einzubrechen. Die Täter wollten über ein Fenster im EG in die Geschäftsräume gelangen, letztlich blieb es hier aber lediglich bei dem Versuch, das Fenster aufzuhebeln.

Sachschaden richteten die Täter dennoch in Höhe von 300 Euro an.

Hinweise in dem Fall an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

