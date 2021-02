Mannheim: bfv spendete für guten Zweck

Karlsruhe / Mannheim – Der Badische Fußballverband verzichtete auch 2020 darauf, Weihnachtsgrüße postalisch zu versenden und spendete die gesparte Summe von 1.000 Euro an den „Wünschewagen.“

„Menschen die wissen, dass sie bald Sterben werden, wollen spüren, dass Sie leben!“, erklärt Tina Schönleber, Projektleiterin des Wünschewagens Mannheim / Rhein-Neckar. „Viele Menschen tragen jahrelang einen Wunsch in sich, der aber immer mit einem leisen „irgendwann“ auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben wird. Sterbenskranken Menschen fehlen oft Zeit und Kraft, einen letzten großen Traum wahr werden zu lassen.“

Der Arbeiter-Samariter-Bund hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, diesen Menschen ihren letzten Wunsch kostenfrei zu erfüllen. Sei es, noch einmal das Meer zu sehen, bei der Hochzeit des Kindes dabei zu sein, ein Konzert der Lieblingsband zu besuchen oder einfach nur einen Tag mit entfernt lebenden Verwandten zu verbringen.

Seit September 2016 steht ein eigens für dieses Projekt optimierter, moderner Krankentransportwagen in Baden-Württemberg zur Verfügung. Mehrere Male schon fuhr er auch in Fußballstadien, auf den Mannheimer Waldhof oder den Wildpark in Karlsruhe. Der Besuch der Lieblingsmannschaft im Fußball-Stadion steht gerade bei den Kleineren oft weit oben auf der Wunsch-Liste.

Alles natürlich mit Kosten verbunden, daher ist der ASB mit dem Wünschewagen „als karitative Organisation auf freiwillige Helfer und Spendengelder angewiesen“, betont Schönleber. 1.000 Euro Spende vom Badischen Fußballverband kommen da natürlich sehr gelegen. „Vielen herzlichen Dank für diese großartige Unterstützung“, freut sich die Projektleiterin.