Karlsruhe – Zeugen nach Unfallflucht in der Waldstadt gesucht

Karlsruhe-Waldstadt (ots) – Am „Schmutzigen Donnerstag“ um 11.11 Uhr verursachte

der noch unbekannte Fahrer eines schwarzen BMW der 3-er-Reihe in der

Schneidemühler Straße einen Verkehrsunfall und flüchtete. Die

Unfallfluchtermittler der Karlsruher Verkehrspolizei suchen hierzu noch

Passanten, die den Hergang beobachten konnten oder auch Angaben zu dem

geflüchteten Fahrer machen können.

Der BMW-Fahrer wollte offenbar nach rechts in einen Parkplatz einparken, schlug

wohl zu früh ein und blieb mit seiner rechten Fahrzeugseite an einem geparkten

VW Tiguan hängen. Aufgrund des Zusammenstoßes wurde das SUV-Fahrzeug noch gegen

einen daneben geparkten Audi A6 geschoben.

Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer zu Fuß von der

Unfallörtlichkeit und hinterließ einen Gesamtschaden von geschätzten 18.000

Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Autobahnpolizeirevier

Karlsruhe unter 0721 944840 zu melden.

Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft Karlsruhe und Polizeipräsidium Karlsruhe

Karlsruhe – Zwei Tatverdächtige nach räuberischer

Erpressung in Haft

Nach einer mutmaßlich verübten räuberischen Erpressung Anfang Januar in

Karlsruhe konnte die Kriminalpolizei Karlsruhe zwei Tatverdächtige ermitteln und

Ende Januar festnehmen. Beide befinden sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Karlsruhe inzwischen in Untersuchungshaft.

Die beiden 18 bzw. 19 Jahre alten Männer sollen am Abend des 2. Januar einen

jungen Mann im Bereich des Karlsruher Europaplatzes unter Drohungen dazu

gebracht haben, Bargeld von seinem Konto abzuheben und den Beschuldigten

auszuhändigen. Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei Karlsruhe führten

schließlich zur Festnahme der beiden Tatverdächtigen.

Im Zuge der durchgeführten Durchsuchungsmaßnahmen konnten die Beamten auch ein

Mobiltelefon sicherstellen, das anlässlich eines im Dezember in Rastatt verübten

Raubes entwendet worden war. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Karlsruhe – Präventionstipps: Sicherheit im Straßenverkehr – Vereiste Scheiben, schlechte Sicht

Karlsruhe (ots) – Wer sein Fahrzeug im Winter im Freien parkt, muss am nächsten

Morgen mit vereisten Scheiben rechnen. Und wenn es morgens mal wieder schnell

gehen muss, machen manche sich das Enteisen der Scheibe häufig einfach und

kratzen lediglich einen kleinen Sichtbereich, ein sogenanntes „Guckloch“, frei.

Die Straßenverkehrsordnung schreibt jedoch beim Führen eines Kraftfahrzeuges

eine uneingeschränkte Sicht durch sämtliche Scheiben vor. Wer nicht alle

Scheiben von Eis befreit, muss mit einem Bußgeld rechnen, da er durch die

eingeschränkte Sicht das Unfallrisiko erheblich erhöht. Zudem trägt man bei

eingeschränkter Sicht die Verantwortung für Sach- und/oder Personenschaden,

falls es aufgrund dessen zu einem Unfall kommt. Eine Mithaftung bei einem

Verkehrsunfall wird somit vor Fahrantritt in Kauf genommen. Das kann sich auch

auf den Versicherungsschutz der Kaskoversicherung auswirken.

Tipps Ihrer Prävention des Polizeipräsidiums Karlsruhe, um sicher durch den

Winter zu kommen:

Bei Frost:

Für eine Rundumsicht alle Scheiben vor Fahrantritt vollständig

enteisen sowie die Innen- und Außenseite der Scheiben reinigen.

enteisen sowie die Innen- und Außenseite der Scheiben reinigen. Nicht mit beschlagenen Scheiben fahren. Wischer und Gebläse

einschalten.

einschalten. Frostschutzgehalt von Kühl- und Scheibenwaschwasser überprüfen.

Schneedecke auf dem Fahrzeugdach vor der Fahrt entfernen.

Scheinwerfer, Rücklichter, Blinker und Kennzeichen von Schnee

befreien.

befreien. Den Motor im Stand laufen zu lassen ist aus Umweltschutzgründen

verboten.

Bei Dunkelheit und schlechter Sicht:

Besonders aufmerksam und vorausschauend fahren.

Langsam fahren, ausreichend Abstand halten und bremsbereit sein.

Bei Nebel das Fernlicht nicht einschalten.

Sehen und gesehen werden: Tragen Sie reflektierende oder helle

Kleidung, um rechtzeitig als Verkehrsteilnehmer erkannt zu werden.

Weitere Informationen Ihrer Prävention der Polizei Karlsruhe gibt es auf:

https://ppkarlsruhe.polizei-bw.de/praevention/

Karlsruhe – Wohnungseinbruch in der Karlsruher Nordstadt

Karlsruhe (ots) – Mehrere hochwertige Uhren wurden bei einem Wohnungseinbruch in

der Karlsruher Von-Beck-Straße entwendet.

Ein bislang unbekannter Täter hebelte offenbar im Zeitraum von 8.30 Uhr bis 16

Uhr am Donnerstag die Wohnungstür des Geschädigten auf. Anschließend betrat er

die Wohnung und durchsuchte sämtliche Zimmer nach Wertgegenständen. Der

Unbekannte entwendete augenscheinlich mehrere hochwertige Uhren und Unterlagen

des Geschädigten.

Der Diebstahlschaden beträgt mehrere tausend Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Pfinztal – Mit Sommerreifen Unfall verursacht

Pfinztal-Berghausen (ots) – Ein 48-jähriger Pkw-Fahrer hat am Donnerstag gegen

16.50 Uhr in der Veilchenstraße in Berghausen einen Verkehrsunfall verursacht,

da er trotz der winterlichen Straßenverhältnisse mit Sommerreifen unterwegs war.

Der Mann wollte mit der ungeeigneten Bereifung eine Steigung hochfahren. Hierbei

geriet er auf schneeglatter Fahrbahn ins Schlingern und touchierte mit der

rechten Fahrzeugseite einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Kleinwagen. Der

entstandene Sachschaden liegt bei etwa 600 Euro.

Dem 48-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und obendrein muss er mit einem

Bußgeld rechnen.

Karlsruhe – Auseinandersetzung mit Fahrscheinkontrolleur

Karlsruhe-Südstadt (ots) – Im Zuge einer Fahrscheinkontrolle kam es am

Donnerstag gegen 18.25 Uhr in einer Bahn der Linie 4 in der Rüppurrer Straße zu

einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Kontrolleur und einem

27-jährigen Fahrgast.

Der junge Mann konnte keinen Fahrschein vorweisen. Schließlich eskalierte die

Situation offenbar und es kam wohl zu Handgreiflichkeiten, teils auch

Beleidigungen, deren man sich gegenseitig bezichtigt. Beide erstatteten Anzeige,

sichtlich verletzt wurde aber niemand.

Die weiteren Ermittlungen führt nun das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt.

Zeugen werden gebeten, sich dort unter 0721 666-3411 zu melden.

Karlsruhe (ots) – In der Nacht auf Freitag stoppten Polizeibeamte eine

Geburtstagsparty junger Leute in einer Stretchlimousine. Gegen acht Personen

wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Polizisten wurden gegen 23.50 Uhr in der Reinhold-Frank-Straße in der

Karlsruher Innenstadt auf den auffälligen Wagen aufmerksam. In der Amalienstraße

wurden die Insassen dann einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus,

dass einer der jungen Männer mit Freunden über Nacht in seinen Geburtstag

hineinfeiern wollte. Außer einem der anwesenden Gäste (20 Jahre) gehörten die

fünf weiteren Freunde im Alter von 15 bis 18 Jahren alle verschiedenen

Haushalten an. Auch der 48 Jahre alte Fahrer der Limousine wies sich aus einen

anderen Haushalt stammend aus. Aufgrund des bestehenden Kontaktverbots musste

die Feier abrupt beendet werden.

Karlsruhe – Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Karlsruhe-Neureut (ots) – Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa

12.000 Euro waren am Donnerstag gegen 11.20 Uhr die Bilanz eines

Verkehrsunfalls, der sich auf der Neureuter Hauptstraße bei der Einmündung des

Bachenwegs ereignete.

Bisherigen Feststellungen der Verkehrspolizei zufolge kam eine 39-jährige

Pkw-Fahrerin vom Bachenweg her und wollte auf die Neureuter Hauptstraße

einfahren. Dabei missachtete sie offenbar die Vorfahrt eines 74 Jahre alten

Autofahrers, der auf der Neureuter Hauptstraße in nördlicher Richtung unterwegs

war. Bei der folgenden Kollision wurde der Pkw der Frau gedreht und kam auf dem

gegenüberliegenden Grünstreifen zum Endstand.

Zwei Rettungsteams eilten vor Ort und brachten die beiden Verletzten vorsorglich

zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

Die Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden.