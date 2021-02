Zeugenaufruf nach Brandstiftung am Bahnhof Mannheim-Waldhof

Mannheim (ots) – Bereits am 23. Januar 2021 gegen 14:50 Uhr ereignete sich am

Bahnhof Mannheim-Waldhof eine Brandstiftung, bei der eine Schallschutzwand

zerstört wurde. Die Bundespolizei sucht nun nach Zeugen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gehen die Beamten davon aus, dass

bislang unbekannte Täter einen Brandbeschleuniger nutzten und diesen mit einem

Feuerzeug entzündeten. Die Schallschutzwand am östlichen Abgang zur

Gleisunterführung fing Feuer und wurde dadurch völlig zerstört.

Aufgrund der Tatzeit am Nachmittag, erhofft sich die Bundespolizei Hinweise

durch Zeugen. Diese werden telefonisch unter 0721 120160 oder schriftlich über

das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de jederzeit entgegen genommen.

Mannheim-Rheinau: 33-jährigem Mann die Halskette vom Hals gerissen und geschlagen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Am Donnerstag gegen 16 Uhr, stand ein 33-jähriger Mann an der

Haltestelle Martinskirche in Mannheim Rheinau, als er von drei unbekannten

Tätern angesprochen wurde. Es entstand ein Streit, in dessen Verlauf dem

Geschädigten von einem der Täter seine Kette vom Hals gerissen wurde. Als der

Mann die Täter aufforderte die Kette zurückzugeben, schlug ihm einer der Täter

mit der Faust ins Gesicht. Danach entfernten sich die Täter vom Tatort, eine

eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Der Haupttäter war ca. 1,80m groß, ca. 40-45 Jahre alt, helle Hautfarbe, sprach

deutsch. Von den Mittätern war eine etwa so groß wie der Haupttäter, der andere

etwas kleiner.

Zeugen, die den Vorfall bemerkt haben, werden gebeten, sich unter Telefon

0621/174-444 bei der Kriminalpolizei in Heidelberg zu melden.

Mannheim/BAB 6: unachtsam Fahrstreifen gewechselt und Unfall verursacht

Mannheim/BAB 6 (ots) – 2 leichtverletzte Personen und erheblicher Sachschaden

sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmittag auf der A 6 bei

Mannheim. Ein 57-jähriger Mann war gegen 12.30 Uhr mit seinem Sprinter auf der

mittleren Fahrspur der A 6 in Richtung Heilbronn unterwegs. Zwischen den

Autobahnkreuzen Viernheim und Mannheim wechselte er auf die linke Fahrspur, ohne

auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Dabei übersah er einen von hinten

herannahenden 31-jährigen Audi-Fahrer. Obwohl dieser noch eine Vollbremsung

einleitete, konnte er einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte in

das Heck des Sprinters. Im Audi lösten alle Airbags aus und das Fahrzeug geriet

ins Schleudern. Der Audi prallte zunächst gegen den Mittelleitplanken,

schleuderte über alle drei Fahrstreifen nach rechts, kollidierte mit den rechten

Leitplanken und blieb schließlich auf dem Seitenstreifen liegen.

Der Sprinter geriet währenddessen wieder auf die mittlere Fahrspur, stieß dort

gegen den Toyota eines 36-Jährigen und kam auf dem mittleren Fahrstreifen zum

Stehen.

In der weiteren Folge kam der Toyota schließlich auf dem Seitenstreifen zum

Stehen.

Der Fahrer des Sprinters und des Audi erlitten leichte Verletzungen und wurden

zur Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert. Deren Fahrzeuge mussten

abgeschleppt werden. Der Toyota-Fahrer kam mit dem Schrecken davon und blieb

unverletzt. Ein Rettungshubschrauber war an der Unfallstelle eingesetzt, konnte

jedoch kurz nach seiner Landung ohne Patient wieder abheben.

Bei dem Unfall entstand Sachschaden von rund 60.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme waren die linke und mittlere Fahrspur gesperrt. Der

Verkehr wurde auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es

ergaben sich keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Mannheim-Friesenheimer Insel: Schwerpunktkontrollen gewerblicher Gütertransportverkehr mit Kleintransportern

Mannheim-Friesenheimer Insel (ots) – Im Rahmen einer landesweiten Kontrollwoche

führte die Verkehrspolizei Mannheim am Donnerstag, in der Zeit, zwischen 8 Uhr

und 10 Uhr, in der Rudolf-Diesel-Straße auf der Friesenheimer Insel

Schwerpunktkontrollen des gewerblichen Güterverkehrs mit Kleintransportern

durch. Hauptaugenmerk der mit ganzheitlichem Ansatz durchgeführten Kontrollen

lag auf der Ladungssicherung, des technischen Zustands der Fahrzeuge und der

Fahreignung der Fahrer. Dabei kontrollierten die eingesetzten Spezialisten des

Verkehrsdienstes Mannheim insgesamt 58 Fahrzeuge und deren Fahrer, von denen 34

beanstandet werden mussten. Dies bedeutet eine Beanstandungsquote von fast 60

Prozent.

Von den beanstandeten Fahrern hatten 16 Fahrzeuglenker die Ladung nicht

vorschriftsmäßig gesichert, 13 Fahrer konnten die Tageskontrollblätter nicht

vorweisen und an 15 Fahrzeugen wurden technische Mängel festgestellt.

Folgende weitere Feststellungen wurden bei den Kontrollen getroffen:

15 Verstöße gegen gefahrgutrechtliche Vorschriften

3 Fahrer hatten ihre Sicherheitsgurte nicht angelegt

Bei 7 Fahrzeugen fehlten die Zulassungsbescheinigungen der

Fahrzeuge

Fahrzeuge 27 Fahrern wurde kurzfristig die Weiterfahrt bis zur Beseitigung

der festgestellten technischen Mängel untersagt

Das Ergebnis der Kontrollen zeigt die Wichtigkeit solcher Aktionen zur Hebung

der Verkehrssicherheit im öffentlichen Verkehrsraum. Weitere Schwerpunktaktionen

zur nachhaltigen Steigerung der Verkehrssicherheit sind bereits in der Planung.

Mannheim-Innenstadt: In Auto eingebrochen – Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots) – Zwei unbekannte Männer brachen am frühen

Freitagmorgen in ein geparktes Auto im Stadtteil Innenstadt ein. Der Besitzer

des BMW wurde kurz vor 2 Uhr auf einen lauten Knall aufmerksam und konnte zwei

männliche Personen von seinem im Quadrat L 11 geparkten Auto wegrennen sehen.

Als er sein Auto daraufhin aufsuchte, stellte er fest, dass die hintere linke

Seitenscheibe eingeschlagen war. Ob daraus etwas gestohlen wurde, konnte bislang

nicht ermittelt werden.

Von den beiden Männern ist lediglich bekannt, dass beide dunkel gekleidet waren.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.:

0621/174-3310 zu melden.

Mannheim-Feudenheim: von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanken geprallt

Mannheim-Feudenheim (ots) – Ein 19-jähriger Autofahrer kam am Donnerstagabend

mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und verursachte einen Verkehrsunfall. Der

junge Mann war gegen 22.30 Uhr mit seinem Audi auf der Banater Straße in

Richtung B 38a unterwegs. In der Auffahrt in Richtung Feudenheim verlor er aus

bislang unklarer Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von

der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanken. Nachdem der das Lenkrad nach

links gerissen hatte, geriet er links in den Grünstreifen. In der weiteren Folge

kam er ein weiteres Mal von der Fahrbahn ab und prallte schließlich frontal in

die Leitplanken. Dabei zog sich der 19-jährige Verletzungen zu und wurde von

Rettungskräften in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Audi war so stark

beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf rund

12.000 Euro geschätzt.

Mannheim-Wohlgelegen: Ladendiebe werden handgreiflich gegen Polizeibeamte

Mannheim-Wohlgelegen (ots) – Zwei Ladendiebe wurden am Donnerstagnachmittag im

Stadtteil Wohlgelegen zunächst handgreiflich gegenüber Ladendetektiven und

anschließend gegenüber Polizeibeamten. Die beiden jungen Männer im Alter von 28

und 29 Jahren steckten in einem Einkaufsmarkt in der Friedrich-Ebert-Straße

Elektronikwaren in ihre Jacken und wollten den Markt, ohne zu bezahlen,

verlassen. Am Ausgang wurden sie von Detektiven angesprochen und ins Büro

gebeten. Dagegen wehrten sie sich, rissen sich los und traten nach den

Mitarbeitern. Dem 28-Jährigen gelang hierbei die Flucht.

Nachdem eine hinzugerufene Polizeistreife im Büro der Detektive eingetroffen

war, kehrte auch der 28-Jährige zum Markt zurück. Als die Beamten ihn

ansprachen, versuchte er wieder zu flüchten, konnte jedoch ergriffen werden. Der

Mann versuchte, sich loszureißen und sich gegen das Anlegen von Handschließen zu

sperren. Er konnte jedoch von einem Beamten zu Boden gebracht und geschlossen

werden. Er trat gegen die Beine der Ordnungshüter und beleidigte sie mit

Begriffen der Gossensprache. Bei den Widerstandshandlungen wurden zwei Beamte

verletzt.

Die zwei Männer wurden zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen zum

Polizeirevier gebracht. Die Männer wurden anschließend wieder auf freien Fuß

entlassen. Gegen beide wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt. Den

28-Jährigen erwartet zudem eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen

Polizeibeamte und tätlichen Angriffs gegen diese, sowie wegen gefährlicher

Körperverletzung und Beleidigung.