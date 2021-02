Brühl/Rhein-Neckar-Kreis und Mannheim-Neckarau: Spielende Jugendliche und Spaziergänger im Eis eingebrochen – Polizei warnt dringend vor dem Betreten gefrorener Eisflächen

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis und Mannheim-Neckarau: (ots) – Im Waldweg in Brühl, im

Bereich der Schwetzinger Wiesen kam es am Donnerstag gegen 18:00 Uhr zu einem

Feuerwehreinsatz, weil ein 15-Jähriger in dem durch Hochwasser überschwemmten

Wiesengebiet durch eine Eisdecke gebrochen war. Ein Freund zog den Jungen, der

bis zum Becken eingesunken war, aus dem Wasser und verständigte den Notruf. Mit

einem Rettungswagen wurde der Jugendliche mit einer Unterkühlung in eine Klinik

eingeliefert.

Auch in Mannheim-Neckarau brach am Freitagmorgen gegen 10:00 Uhr ein

Spaziergänger im Überschwemmungsgebiet am Ende der Schwarzwaldstraße durch eine

Eisfläche. Er steckte bis zur Hüfte im Wasser und musste durch die von Zeugen

verständigte Feuerwehr geborgen werden. Auch er wurde wegen des Verdachts einer

Unterkühlung vorsorglich mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Polizei und Stadtverwaltung Mannheim machen darauf aufmerksam, dass das Betreten

und Eislaufen auf gefrorenen städtischen Wasserflächen generell untersagt ist.

Hintergrund hierfür ist, dass die für ein gefahrloses Betreten und Befahren der

Eisfläche notwendige Eisdicke nicht garantiert ist. Bürgerinnen und Bürger

werden um Verständnis und zur eigenen Sicherheit gebeten, vom Betreten und

Eislaufen auf städtischen Gewässern Abstand zu nehmen. Dies gilt auch für

temporäre, aufgrund des Hochwassers gefrorene Flächen.

Weinheim/BAB 659: Zwei Schwerverletzte bei Unfall am Autobahnkreuz Weinheim – Sachschaden ca. 15.000 Euro

Weinheim/BAB 659 (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 9.40 Uhr

am Autobahnkreuz Weinheim wurden die beiden Unfallbeteiligten schwer verletzt.

Eine 71-jährige Fahrerin eines VW Polo war von der A 5 aus Richtung Frankfurt

kommend am Autobahnkreuz in Richtung Weinheim gefahren. Kurz vor der Auffahrt

auf die A 659 kam sie ins Schleudern und drehte sich. Dies hatte zur Folge, dass

sie mit dem 41-jährigen Fahrer eines Klein-Lkw zusammenstieß, der auf der linken

Fahrbahn der A 659 in Richtung Weinheim unterwegs war. Nach der medizinischen

Erstversorgung durch einen Notarzt wurden die Verletzten mit Rettungsfahrzeugen

in Mannheimer Kliniken eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von

insgesamt 15.000 Euro. Während der Abschleppmaßnahmen und der Reinigung der

Fahrbahn müsste die A 659 zeitweise gesperrt werden.

Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fahranfänger kommt von der Straße ab und prallt gegen Baum – keine Verletzten – Sachschaden ca. 15.000 Euro

Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 18-jähriger Fahranfänger kam

am Donnerstag gegen 17.10 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Adersbach und

Neckarbischofsheim ins Schleudern. Beim dagegen steuern verlor er die Kontrolle

über den VW, kam von der Straße ab und rutschte seitlich quer einen

schneebedeckten Hang hinunter, wo er an einer Fichte zum Stehen kam. Der Fahrer

und eine Beifahrerin blieben unverletzt, an dem Auto entstand Sachschaden von

ca. 15.000 Euro. Eine Abschleppfirma übernahm die Bergung des Autos.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Rotlicht missachtet und mit Straßenbahn kollidiert – Sachschaden ca. 13.000 Euro – Schienenverkehr beeinträchtigt

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Weil eine 54-jährige Autofahrerin am

Donnerstag gegen 18.30 Uhr an der Kreuzung Cavaillonstraße/Stahlbadstraße das

Rotlicht der Ampel missachtete, kam es zum Zusammenstoß mit der Straßenbahn der

Linie 5. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, an den Fahrzeugen entstand ein

Gesamtsachaden von ca. 13.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die

Cavaillonstraße eine Stunde gesperrt. Die Straßenbahnen konnten wechselseitig

einspurig vorbeigeleitet werden. Dadurch kam es allerdings zu zum Teil

erheblichen Verspätungen.

Brand eines Reihenhauses in Schönau (Rhein-Neckar-Kreis) mit verletztem Bewohner – Sachschaden ca. 50.000 Euro

Schönau (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – Am Donnerstagabend gegen 17:50 Uhr wurde

ein Brand, in der Wohnung eines Reihenhauses gemeldet. Beim Eintreffen der

Rettungskräfte vor Ort, war das Erdgeschoss des Hauses stark verraucht. Der

60-jährige Wohnungsinhaber hatte versucht den Brand eigenständig zu löschen und

zog sich hierbei eine leichte Rauchgasintoxikation zu. Des Weiteren wurden

dessen Haare beim Löschversuch angesengt. Er wurde zur Behandlung in eine

Heidelberger Klinik verbracht. Das Reihenhaus ist derzeit nicht bewohnbar. Der

Sachschaden wird derzeit auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Die Ursache der

Brandentstehung ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei Neckargemünd hat die

Ermittlungen aufgenommen.

Brühl: Technischer Defekt löst Fahrzeugbrand aus.

Brühl (ots) – Am Donnerstagmittag, gegen 16:20 Uhr befand sich ein 32-Jähriger

mit seiner Mercedes C-Klasse auf Parkplatzsuche auf dem Parkplatz des

Supermarktes in der Schwetzinger Straße in Brühl. Der Fahrzeugführer vernahm

plötzlich komische Geräusche aus dem Motorraum, weshalb er umgehend sein

Fahrzeug anhielt. Kurz darauf stieg bereits Rauch aus dem Motorraum, im weiteren

Verlauf stand der komplette Motorraum in Flammen. Der Versuch den Brand mittels

Feuerlöscher zu löschen misslang. Die heraneilende Freiwillige Feuerwehr Brühl

hatte den Brand schnell unter Kontrolle, konnte jedoch ein Abbrennen des

Fahrzeuges nicht mehr verhindern. Es entstand ein Schaden von ca. 10.000 EUR,

somit Totalschaden. Es wird derzeit von einem technischen Defekt ausgegangen.

Verletzt wurde niemand.

Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Pony entlaufen und wieder eingefangen

Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Gegen 15:45 Uhr wurde durch mehrere

Verkehrsteilnehmer ein freilaufendes Pony auf der B 3 zwischen Dossenheim und

Schriesheim gemeldet. Durch Kollegen des Polizeireviers Weinheim konnte das Pony

zügig eingefangen und wohlauf der Besitzerin übergeben werden. Glücklicherweise

kam es zu keinem Schaden.

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Reihenhaus

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Freitag gegen 16.20 Uhr kam es in

einem Reihenendhaus im Melissenweg zu einem Brand. Beim Eintreffen der

Rettungskräfte stand das Haus in Vollbrand, Personen wurden nicht verletzt.

Derzeit sind die Feuerwehren aus Schriesheim, Altenbach und Dossenheim zur

Brandbekämpfung vor Ort. Aufgrund des schwarzen Rauchs war die B 3 kurzzeitig

gesperrt worden.

Weinheim-Sulzbach: Autofahrer bei Unfall leicht verletzt; K 4229 teilweise voll gesperrt

Weinheim-Sulzbach (ots) – Am Freitagnachmittag musste die Kreisverbindungsstraße

K 4229 bei Sulzbach-West wegen eines Verkehrsunfalls teilweise voll gesperrt

werden.

Gegen 14.50 Uhr war ein Autofahrer von Hemsbach in Richtung Weinheim unterwegs,

als er aus bislang unbekannten Gründen zunächst nach rechts in den Grünstreifen,

anschließend dann ins Schleudern geriet. Dies hatte zur Folge, dass er auf der

Gegenfahrbahn gegen eine Steinmauer prallte.

Mit dem Verdacht, leichte Verletzungen erlitten zu haben, wurde der Mann mit

einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, um dort untersucht zu werden.

Sein Fahrzeug, an dem ein Schaden von mehreren tausend Euro entstand, wurde

abgeschleppt.

Die Teil- und Vollsperrung der K 4229 wurde nach einer Stunde kurz vor 16 Uhr

mit Beendigung der Unfallaufnahme aufgehoben.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: 82-jähriger Mann bei Geldwechseltrick bestohlen – Zeugen gesucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Opfer eines Trickbetrügers wurde ein

82-jähriger Mann am Freitag um 12.45 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus am

Kornmarkt. Der Mann wurde dort von einem Unbekannten höflich angesprochen und

gebeten, eine 2-Euro-Münze zu wechseln, da er telefonieren müsse. Während des

Wechselvorgangs griff der Täter unbemerkt in die Geldbörse und entwendete

zunächst unbemerkt Scheingeld von über hundert Euro. Kurze Zeit später bemerkte

der 82-Jährige den Diebstahl, der Täter hatte sich aber bereits in Richtung

Obere Badstraße/Friedrichstraße entfernt.

Täterbeschreibung: Mann, ca. 40 Jahre alt und ca. 1,80 cm groß, kräftige Statur,

kurze blonde/graue Haare. Er sprach Deutsch mit vermutlich osteuropäischem

Akzent. Zur Bekleidung konnte der Geschädigte keine Angaben machen.

Eine nach Bekanntwerden eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon

06271/92100 bei der Polizei in Eberbach zu melden.

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: 76-jähriger Mann fällt auf Trickdieb herein – Polizei sucht Zeugen

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochvormittag wurde ein 76-jähriger

Mann in Rauenberg Opfer eines trickreichen Diebs. Der Senior wurde auf dem

Parkplatz eines Lebensmittel-Discounters in der Straße „Fränkenäcker“ von einem

Unbekannten angesprochen, ob er Geld wechseln könne. Der 76-Jährige nahm seine

Geldbörse zur Hand und wechselte dem Unbekannten zwei Ein-Euro-Münzen. Später

bemerkte er, dass der unbekannte Mann beim Wechselvorgang offenbar unbemerkt

mehrere Geldscheine aus dessen Geldbörse entnommen hatte.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

ca. 60 Jahre alt

ca. 168 bis 170 cm groß

normale Figur

dunkle Haare

sprach gutes Deutsch mit hiesigem Dialekt

Zeugen, denen die beschriebene Person aufgefallen ist oder die sachdienliche

Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.:

06222/5709-0 zu melden.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Fußgänger touchiert und anschließend geflüchtet – Polizei sucht Zeugen!

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag

gegen 16:00 Uhr in der Hauptstraße/Güterstraße. Ein bislang unbekannter

Autofahrer verließ den Kreisverkehr und streifte mit seinem Auto dabei den

Ellenbogen einer 24-Jährigen Fußgängerin, welche mit ihrem einjährigen Kind

gerade den Zebrastreifen passieren wollte. Das kleine Mädchen blieb

glücklicherweise unverletzt, die 24-jährige erlitt leichte Verletzungen.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein weißes Auto, eventuell der Marke Range

Rover, gehandelt haben.

Zeugen, die Hinweise auf den Vorfall geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.