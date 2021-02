Heidelberg: Zwei Leichtverletzte bei Unfall an Kreuzung – Sachschaden ca. 45.000 Euro

Heidelberg (ots) – Bei einem Unfall am Donnerstag kurz vor 12 Uhr an der

Kreuzung Tulla-/Englerstraße wurden die beiden Fahrer leicht verletzt und beide

Autos total beschädigt. Ein 55-jähriger Fahrer eines Alfa Romeo hatte einer

20-jährigen Mazda-Fahrerin die Vorfahrt nicht eingeräumt, so dass es zur

Kollision kam. An beiden Autos lösten die Frontairbags aus. Die beiden

Verletzten wurden an der Unfallstellte durch Rettungssanitäter ambulant

behandelt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 45.000 Euro, beide Autos

wurden abgeschleppt.