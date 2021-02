Brandstiftung

Kirchheimbolanden (ots)

Am 07.02.21, gegen 22:00 h kam es in der Dannenfelser Straße zu einem Fahrzeugbrand. Der Pkw war auf der Straße geparkt und brannte völlig aus. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen handelt es sich um Brandstiftung. Die Täter sind bislang unbekannt. Zeugen des Vorfalls melden sich unter 06352/911-0 bei der Polizei in Kirchheimbolanden.