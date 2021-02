Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen (ots)

Bingen, 12.02., Saarlandstraße, 01:00 Uhr. Bei einer Verkehrskontrolle wurden beim Fahrer eines Audis deutliche Anzeichen auf einen Betäubungsmittelkonsum festgestellt. Der 26-jährige Fahrer stritt dies zuerst ab, es fanden sich in seiner Geldbörse jedoch Reste eines Amphetamin-Pulvers. Er wurde auf die Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt; ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Bingen (ots)

Bingen, 11.02., Burgstraße, 21:05 Uhr. Ein 16-Jähriger fuhr in der Dunkelheit mit seinem Fahrrad ohne Beleuchtung die Saarlandstraße entlang. Vor der drohenden Verkehrskontrolle flüchtete er erst in die Burggasse, anschließend in eine Sackgasse. Dort trafen die Beamten auf den Flüchtigen. Im Fahrradkorb eines anderen abgestellten Fahrrads fanden sich unter einer Tüte mehrere Plomben mit Marihuana. Der Jugendliche bestritt, der Eigentümer zu sein. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz II

Bingen (ots)

Bingen, 12.02., Bingerbrücker Straße, 01:00 Uhr. Bei einer Streifenfahrt fiel den Beamten ein in gleicher Richtung fahrender, amtsbekannter Fahrradfahrer auf. Sie unterzogen den 26-Jährigen auf einem Supermarkt-Parktplatz einer Kontrolle. Dabei fanden sie in seiner Zigarettenschachtel ein Tütchen mit einer weißen Betäubungsmittel-Substanz. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.